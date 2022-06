20 animaux sans poils méconnaissables

Les animaux naissent parfois sans fourrure et cela concerne plusieurs espèces. De l’ours sans poil au chien nu, découvrez sur cette page 20 animaux sans poils.

Quels sont les animaux sans poil?

Chat sans poils bicolore blanc et lavande. Crédit : Petra Richli

Un animal sans poil est un animal nu, entièrement ou presque dépourvu de fourrure. Ours noir, chien, wombat, chat, rat, perroquet, hérisson, mammifères ou rongeurs, de nombreuses espèces sont concernées. Ces animaux se distinguent de leurs congénères par leur apparence originale sans pelage, qui les rend séduisants ou effrayants selon la race et la taille. S’il vous arrive de rencontrer un ours sans poil ou un autre animal à peau sans poil dans la nature, lors d’une partie de chasse par exemple, n’ayez pas peur. Vous pourrez même apercevoir une espèce insoupçonnée au zoo.

L’absence de poils ou de plumes n’est pas liée à l’âge, comme la perte de la vue par exemple. Elle peut être causée soit par l’alopécie – ou perte des cheveux –, soit par une maladie. Elle est parfois totale, ou partielle. Chez le chat Sphynx à peau peau sans poil par exemple, toute la surface du corps est dépourvue de poils. C’est aussi le cas du chien mexicain Xoloitzcuintli, ou du cochon d’Inde skinny. Certaines espèces comportent cependant quelques poils aux extrémités des membres et/ou sur la tête, à l’instar de certaines races de chiens comme le chien à crête chinois.

Les causes de l’absence de poils sont multiples et ne sont généralement pas liées à l’âge, comme c’est le cas avec la dégradation de la vue au fil du temps. La perte de poils dans le règne animal peut être due à un facteur génétique. Dans ce cas, il est peu probable que les poils repoussent. En effet, la chute des poils est irréversible la plupart du temps. La perte du pelage ou des plumes peut aussi être provoquée par une maladie affectant la peau.

Des soins spécifiques pour les animaux sans poils

Chien mexicain sans poil assis sur la pelouse. Crédit : MieuxPhoto

Certains animaux sans poils sont plus sensibles aux conditions extérieures du fait du manque de protection contre les variations de température, ou contre les effets néfastes des rayons solaires. Pour survivre, ils nécessitent un environnement plus adapté, comme les ours polaires qui ne peuvent vivre que dans les hémisphères où les températures sont les plus basses : la banquise ou le continent arctique. Parfois, la survie des animaux nés sans poils peut s’avérer difficile, ce qui explique que parfois, ils sont tout simplement abandonnés par leurs parents.

Si vous possédez un animal de compagnie sans fourrure, des soins spécifiques peuvent être requis pour protéger sa peau contre les rayons du soleil, notamment en appliquant une crème solaire spéciale. Un animal nu a également besoin de plus de nutriments pour mieux se protéger du froid. Pensez à lui donner des aliments ayant un taux plus élevé de protéines et vitamines. Dans cette page, retrouvez notre sélection de 20 animaux sans poils.

1 – Ours sans poil

Ours femelle sans fourrure dans un zoo. Crédit photo : Denee Buchanan-Watson

Cette ourse appelée Dolores fait partie d’un groupe de deux ours vivant au zoo de Leipzig, en Allemagne. Selon les experts, l’absence de poils serait due au stress lié au réchauffement climatique. Les deux ours femelles Dolores et Bianca ne souffrent d’aucune pathologie potentiellement en lien avec la perte de leurs poils. Néanmoins, du fait de l’exposition de leur peau, ces animaux sont surveillés de près pour assurer leur bonne santé et leur bien-être.

Dans son habitat naturel, la fourrure a un rôle à jouer dans la vie d’un ours, qu’il s’agisse du grizzly, de l’ours noir ou encore de l’ours polaire. Ainsi, vivant essentiellement sur le continent Arctique ou la banquise, les ours polaires ou ours blancs portent une fourrure épaisse qui leur offre une protection contre le froid glacial. Ce pelage blanc protège également l’ours polaire contre toute élévation de la température. Ainsi, quand ces plantigrades perdent leurs poils, elles sont plus vulnérables.

2 – Cochon d’Inde sans poils

Deux cobayes skinny sans fourrure sur fond blanc. Crédit : Castka

Les cochons d’Inde de la variété skinny possèdent une peau fragile, le plus souvent de couleur rose, d’où l’appellation qui leur est donnée. Malgré leur look différent de celui de leurs congénères pourvus de poils, ils restent cependant tout aussi mignons!

3 – Chien nu du Pérou

Deux chiens nus du Pérou. Crédit : barbaraaa

Le chien nu du Pérou fait partie des chiens domestiques sans poils. Malgré leur apparence, ils peuvent être tout aussi affectueux que leurs congénères poilus.

4 – Chimpanzé sans fourrure

Chimpanzé sans poils assis sur un rocher. Crédit : red sunny3

Comme on le voit sur cette photo, les chimpanzés peuvent aussi souffrir d’alopécie et perdre leurs poils. Dans les zoos, ils constituent une attraction populaire.

5 – Rat sans pelage

Rat sans poils dans son enclos. Crédit : Elena Neveditsyna

Les rats sans poils sont issus de croisements génétiques réalisés en laboratoire. Ils sont utilisés pour des recherches médicales. Certains amoureux des rongeurs les adoptent aussi comme animaux de compagnie.

6 – Hamster sans poils

Hamster sans poils dans son pull sur mesure. Crédit : ukjent

À cause d’une déficience génétique, les hamsters glabres ou hamsters syriens nus sont dépourvus de poils à la naissance. Seuls des parents ayant les mêmes caractéristiques peuvent donner naissance à un individu de ce type.

7 – Bébé wombat sans pelage

Bébé wombat sans poils placé sur un tricot. Crédit : imgur

Les bébés wombats ont besoin de la présence de leur mère. Quand parfois celle-ci meurt pour une raison ou une autre, les petits ne peuvent pas avoir de poils et doivent grandir avec une peau glabre s’ils sont sauvés.

8 – Bébé kangourou dépourvu de poils

Bébé kangourou sans poil sur une couverture. Crédit : Generationvoyage.fr

Tout comme les petits wombats, les bébés kangourous doivent rester dans la poche de leur mère pendant un certain temps, avant de développer leur pelage. Ce petit kangourou abandonné et sans poil doit être placé dans une couverture pour rester au chaud.

9 – Bébé pingouin sans pelage

Un bébé pingouin né sans duvet dans un parc. Crédit : Maganimal.com

Les pingouins peuvent aussi naître sans duvet, comme l’illustre cette photo d’un bébé pingouin né dans un parc situé en Chine. Abandonné par ses parents, ce petit a dû être pris en main par des professionnels et recevoir des soins appropriés. Il a pu retrouver son plumage juvénile grâce à des apports plus importants en nutriments. Par la suite, il a été réintégré dans sa famille.

10 – Babouin sans poils

Babouin femelle sur un rocher. Crédit : Maganimal.com

Dans la nature, il n’est pas impossible de rencontrer des espèces animales dénudées, à l’instar de cette femelle babouin photographiée en Afrique.

11 – Perroquet sans pelage

Cacatoès sans pelage dans son enclos. Crédit : Maganimal.com

Ce cacatoès moluquois femelle souffre d’une pathologie appelée maladie du bec et des plumes (Psittacine Beak and Feather Disease ou PBFD). Ses plumes lui faisant mal, l’oiseau les arrache avec son bec.

12 – Écureuil sans poil

Un écureuil ayant perdu son pelage. Crédit : Luca Bellavita

Suite à une infestation de parasites comme les mites, l’écureuil perd presque entièrement ses poils. Ces derniers peuvent repousser, mais l’animal doit rester au chaud pour favoriser la repousse.

13 – Raton laveur sans fourrure

Un raton laveur sans fourrure avec son compagnon. Crédit : Maganimal.com

Comme chez les écureuils, les ratons laveurs peuvent être atteints d’une infection de parasites pouvant entraîner la chute de leurs poils. Ce spécimen à la peau glabre est tout de même mignon même s’il n’est pas aussi bien habillé que son congénère.

14 – Hérisson sans poils

Hérisson dépourvu de pelage sur l’herbe verte. Crédit : 2tout2rien.fr

Sans que la cause en soit connue, ce hérisson a vu ses poils tomber. Pris en charge dans un centre de soins pour animaux, ne connaît aucun problème de santé.

15 – Lapin sans fourrure

Lapin né sans poils. Crédit : Itsjustluck

À sa naissance, ce lapin n’avait pas de poils sur son corps de couleur rose. 3 mois après, sa fourrure a toutefois pu se former normalement et il a pu devenir aussi mignon que ses compagnons.

16 – Chat sphynx sans poils

Chat sphynx sans poils colourpoint sur son grattoir. Crédit : Ben Schonewille

Le chat sans poil est de plus en plus commun dans les foyers et convient particulièrement aux personnes allergiques. Il existe plusieurs espèces de chats nus, comme le chat sphynx apparu au Canada.

17 – Souris sans poils

Souris sans poil Mus Musculus. Crédit : GlobalP

Comme chez les rats, l’alopécie peut aussi entraîner une chute des poils chez la souris, comme le montre cette photo. Ce terme désigne la perte des cheveux chez l’homme.

18 – Chien à crête

Chien nu chinois à crête sur une image à fond noir. Crédit : Alkir

Plusieurs espèces de chiens à corps glabre existent. Ainsi, la peau du chien chinois à crête est dépourvue de poils, sauf sur ses membres ainsi que sur sa tête et sa queue. Ce chien de taille moyenne a un tempérament calme et peut devenir le compagnon idéal pour les personnes allergiques, y compris les enfants.

19 – Chien American hairless terrier

Terrier américain sans poil sur l’herbe verte. Crédit : lenanet

Le chien « american hairless terrier » est issu de croisements entre différentes races de terriers. Ce chien sans poil est apprécié pour sa sociabilité et convient ainsi aux personnes

souhaitant adopter un chien, mais allergiques aux poils.

20 – Chat sans poils Peterbald

Chat à peau sans poil Peterbald en train de se promener. Crédit : Евгений Харитонов

Le chat à corps nu Peterbald vient de Russie, plus exactement de Saint-Pétersbourg. Cette race est apparue pour la première fois dans les années 1990. Cette race de chat est également idéale pour éviter les allergies tout en s’offrant un animal de compagnie.