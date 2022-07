American Pit Bull Terrier : origine, taille, santé et comportement

Découvrez toutes les informations à savoir sur l’American Pit Bull Terrier, aussi surnommé pitbull : origine, taille, santé, traits de personnalité, éducation.

Depuis plusieurs semaines, la rédaction de Démotivateur vous propose de nombreux articles sur les différentes races de chiens. Leur origine, leur comportement, leur santé, on vous dévoile toutes les informations à connaître sur chaque race canine : teckel, bobtail, colley à poils longs ou encore basenji. Dans cet article, nous nous sommes intéressés à une race de chien qui bénéficie d’une image peu reluisante : l’American Pit Bull Terrier.

Si l’on vous dit chien pitbull, vous devez certainement avoir en tête l'image de ces chiens de taille moyenne, très musclés avec des oreilles semi-dressées. Cette race canine est souvent associée aux chiens de combats. Des idées reçues qui ne correspondent pas du tout à la réalité puisque l’American Pit Bull Terrier est en fait un chien très affectueux.

Si vous souhaitez adopter ou acheter auprès d’un éleveur un animal de compagnie qui sera un chien American Pit Bull Terrier, voici toutes les informations que vous devez connaître sur ce pitbull. Origine, taille, santé, traits de personnalité, compagnie avec les enfants, on vous livre toutes les informations sur ce dog américain.

American Pit Bull Terrier : poils, couleur, taille

L’American Pit Bull Terrier, aussi appelé pitbull, est un chien de taille moyenne, au corps reconnaissable à sa tête ronde et imposante, son museau carré et ses oreilles semi-dressées. Il existe au moins 15 races de pitbull, dont les plus connues sont les suivantes :

- L’American Pitbull Terrier : race de pitbull au poil court et dur au toucher

- L’American Staffordshire Terrier, aussi appelé Amstaff : race de pitbull au poil court

- L'American Bully : race de pitbull au poil lisse, court et brillant

- Le Staffordshire Bull Terrier : race de pitbull au poil lisse, court et épais

Les caractéristiques physiques de l’American Pit Bull Terrier

Type de poil : poil court, poil lisse ou poil dur suivant le type de pitbull

Couleur de la robe : plusieurs couleurs de robe existent pour les pitbulls, les couleurs les plus répandues sont le blanc, le fauve, le noir, le rouge et le brun

Poids : entre 14 et 22 kg pour une femelle et entre 16 et 27 kg pour un mâle

Taille : entre 43 et 50 cm pour une femelle ou pour un mâle

L'origine de l’American Pit Bull Terrier

Cette race de chiens n’est pas récente puisqu’elle serait apparue sur le continent américain au XVIIIème siècle. Il s’agirait d’un croisement entre le terrier et le bouledogue qui aurait donné l’American Staffordshire Terrier (Amstaff). À cette époque, le pitbull était utilisé comme un chien de combat pour capturer les loups, les coyotes ou les renards. Plus tard, ce type de chien est devenu un chien de garde et un chien de troupeau. Cependant, sa réputation a été ternie dans les années 80.

Au cours de cette décennie, des éleveurs ont commencé à développer la race pour développer leur agressivité et en faire des chiens de garde et des chiens de combat. Résultat, les chiens étaient plus grands, plus agressifs et avec une prise maxillaire plus forte. Tout cela a donné naissance à l’American Pit Bull Terrier qui est aujourd’hui reconnu par l’American Kennel Club mais pas par la Fédération Cynologique Internationale (FCI), l'Organisation Canine Mondiale. Toutefois, en France, l’American Pit Bull Terrier n’est pas reconnu comme une race et n’est pas inscrit à la Société Centrale Canine.

Les caractéristiques de l'American Pit Bull Terrier - © iStock

American Pit Bull Terrier : portrait et traits personnalité

Contrairement à l’image de chien prêts aux combats, l’American Pit Bull Terrier a des traits de personnalité attachants. C’est un chien affectueux, très fidèle et dévoué à son maître. Il déborde d’énergie et adore passer du temps en compagnie de ses maîtres, en jouant avec eux et en se dépensant beaucoup. Il peut également être très calme à l’intérieur d’un foyer. C’est un chien qui a un héritage de chasseur, mais ce n’est pas une catégorie dans laquelle il est le plus fort. L’American Pit Bull Terrier est un chien intelligent, agile, courageux et indépendant, même s’il préfèrera toujours la compagnie de ses maîtres. S’il se montre plutôt accueillant même avec les inconnus, il peut se montrer redoutable si les personnes qui s’approchent de lui sont mal intentionnées.

American Pit Bull Terrier : éducation

L’American Pit Bull Terrier est une race de chien qui demande une éducation synonyme de patience. S’il est agréable à vivre au quotidien, son héritage des chiens terriers lui donne des traits de personnalités têtus et tenaces. Mais il a également le côté sensible de son cousin bulldog, ce qui nécessite une éducation marquée par la patience, la douceur et une certaine fermeté. Et pour asseoir son autorité, il faut commencer à l’éduquer dès qu’il est chiot.

Contrairement à ce que l’on peut croire, l’American Pit Bull Terrier est un chien qui peut être docile et non attiré par les combats. Cependant, cette race de chiens a été classée en France dans la catégorie des chiens dits “dangereux”, il faut lui apprendre dès qu’il est chiot à marcher en laisse sans tirer et à porter la muselière.

American Pit Bull Terrier : environnement

L’American Pit Bull Terrier ne fait pas partie de la catégorie des races de chiens idéaux pour vivre en appartement. Cependant, cette race de chien arrive à s’adapter à beaucoup de modes de vie à condition que ses besoins soient respectés. Cet animal de taille moyenne a besoin d’espace. Il doit bénéficier de plusieurs sorties et/ou balades stimulantes en extérieur, qui lui permettra d’avoir une pratique physique régulière. De quoi perdre les calories de la nourriture ingurgitée. Si toutes ces conditions sont respectées, il saura parfaitement s’adapter à une vie en appartement. Ces promenades en extérieur, et avec du public, doivent tout de même être encadrées. En France, les chiens de catégorie 2 doivent forcément être tenus en laisse et porter une muselière dans n’importe quel espace public.

Il ne faut pas oublier que l’American Pit Bull Terrier tout comme l’American Staffordshire Terrier (Amstaff) sont des types de chiens qui doivent être socialisés dès leur plus jeune âge. Il convient donc de varier les lieux, le public, les situations pour vivre le plus sereinement possible les déplacements dans des endroits considérés comme stimulants et avec du public. Si ses besoins de dépense sont respectés et que ses maîtres l’habituent de manière progressive et positive aux périodes de solitude, alors il pourra supporter leurs absences. Il lui faut donc des propriétaires plutôt jeunes et dynamiques. Grâce à son côté intelligent, doux et affectueux, l’American Pit Bull Terrier peut s’adapter aux enfants. Mais attention à ne pas le laisser seul et sans surveillance avec des enfants de bas âge car il ne connaît pas sa puissance.

American Pit Bull Terrier : compatibilité avec les autres animaux

Si vous envisagez d’adopter un chien de cette race et que vous avez déjà d’autres animaux chez vous, chats ou chiens, ce paragraphe est fait pour vous. Avant d’adopter ou d’acheter une race de chien en particulier, il convient de connaître sa compatibilité avec les chats et les autres races de chiens. Voici donc les informations à savoir sur la vie en communauté de l’American Pit Bull Terrier avec d’autres animaux.

- Si vous avez un chat ou des chats dans votre foyer : s’il est bien éduqué et socialisé, l’American Pit Bull Terrier peut cohabiter avec un chat. Mais attention tout de même à surveiller leur relation et de permettre au chat de se réfugier en hauteur s’il en ressent le besoin.

- Si vous avez un autre chien dans votre foyer : s’il peut avoir un côté bagarreur avec les autres chiens, l’American Pit Bull Terrier est facile à sociabiliser avec les autres chiens lorsqu’il est jeune.

L'American Pit Bull Terrier, un chien dynamique - © iStock

American Pit Bull Terrier : santé

Comme cette race canine a le poil court, son pelage n’a pas besoin d’un entretien particulier. Seuls des brossages du poil hebdomadaires suffisent pour maintenir la beauté et les qualités protectrices de son poil. Cependant, ces brossages doivent s’intensifier à l’automne et au printemps. Pendant ces périodes de mues, l’American Pit Bull Terrier perd beaucoup de poils. Tout comme n’importe quelle autre race canine, il convient de surveiller et de nettoyer régulièrement les oreilles et les yeux de l’American Pit Bull Terrier.

L’American Pit Bull Terrier est une race de chien qui supporte bien la chaleur et le froid. Ce chien très robuste et très résistant est assez épargné par les problèmes de santé que peuvent rencontrer beaucoup de race canine. Son côté dynamique lui permet également de n’être que très rarement concerné par le surpoids. Cependant, il existe deux maladies assez fréquente à cette race de chien :

- l’ataxie cérébelleuse : qui est une dégénérescence du système nerveux et du cervelet)

- la dysplasie de la hanche : lorsque les os de l’articulation de la hanche canine sont mal ajustés

L’espérance de vie moyenne de l’American Pit Bull Terrier est estimée à 12 ans.

La loi sur les chiens dits “dangereux” en France

Depuis le 6 janvier 1999, il existe en France une loi relative aux chiens dits “dangereux”. Elle regroupe tous les chiens de la catégorie 2 dont fait partie l’American Pit Bull Terrier. Dans cette loi, il existe plusieurs points que doivent respecter les propriétaires de cette race canine.

- Le propriétaire d’un chiot ou d’un chien adulte de la catégorie 2 doit demander un permis de détention auprès de la mairie. L’administration française ne délivrera ce permis qu’à deux conditions : si le propriétaire du chien participe à une formation d’aptitude et sur la présentation des résultats de l’évaluation comportementale du chien.

- La formation d’aptitude doit s’effectuer auprès d’un éducateur ou d’une éducatrice canine habilité(e).

- L’évaluation comportementale du chien doit être réalisée lorsque le chiot a entre 8 et 12 mois. Elle devra être réalisée par un vétérinaire habilité.

- Dans n’importe quel espace public, le chien doit être tenu en laisse et doit porter une muselière, qui ne doivent en aucun cas être retirés.

- Le permis de détention du chien et son carnet de vaccination doivent être présentés à tout moment lors d’un contrôle réalisé par un agent du service public.

Pour tout propriétaire qui ne respecterait pas cette loi, une amende de 7.500 euros et six mois d’emprisonnement pourront lui être assignés.

American Pit Bull Terrier, un dog américain dynamique

Grâce à cet article, vous avez maintenant entre les mains toutes les informations à connaître au sujet de l’American Pit Bull Terrier. Si ce dog américain a une image ternie depuis de nombreuses années, à cause de faits qui se sont déroulés dans les années 80, cette race de chien est à l’inverse de l’image qui lui colle à la peau. Cousin de la race bulldog, l’American Pit Bull Terrier fait partie de la famille des chiens pitbull comme l’American Staffordshire Terrier (Amstaff).

Pour les personnes qui souhaiteraient adopter un chiot American Pit Bull Terrier, sachez qu’il faut compter environ 950 euros pour un chien en provenance d’un élevage. Et surtout, n’oubliez pas que la loi en France est très stricte face à cette race de chien. N’oubliez pas de regarder tous les critères requis avant de lancer une procédure d’adoption pour un American Pit Bull Terrier. On ne doute pas que ce futur chien sera très heureux chez vous.

