American Staffordshire Terrier : origine, taille, santé et comportement

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur l'American Staffordshire Terrier, race de chiens au poil court : origine, taille, santé, comportement.

Si vous vous apprêtez à accueillir dans votre foyer un American Staffordshire Terrier, que vous l'adoptiez ou que vous l'achetiez en élevage, voici tout ce que vous devez savoir sur cette race de chiens : origine, taille, caractère, comportement, entretien, santé. Pour que vous soyez un maître parfait pour votre chien de compagnie.

À voir aussi



L'American Staffordshire Terrier est un chien de race de gabarit grand à poil court / Crédit photo : Unsplash

American Staffordshire Terrier : poil, couleur, taille

L'American Staffordshire Terrier, aussi appelé Amstaff ou Pitbull Terrier, est un chien de race au poil court, de gabarit grand.

Type de poil : court, ras

Couleur de la robe : toutes les couleurs de robe existe, unicolore, panachée blanc ou noir, ou multicolore

Origine : Etats-Unis

Poids : Entre 25 et 30 kg pour les femelles et pour les mâles

Taille : entre 43 et 45 cm pour les femelles, entre 45 et 48 cm pour les mâles

L'American Staffordshire Terrier est un chien de gabarit grand : près de 50 cm à l'âge adulte / Crédit photo : Unsplash

American Staffordshire Terrier : origine

L'American Staffordshire Terrier est un croisement entre le Bull-and-Terrier et le Blue Paul Terrier, deux races qui n'existent plus aujourd'hui. L'Amstaff est originaire du Canada, la race a ensuite été développée par les éleveurs des États-Unis en même temps que le Pittbull, d'où son nom (qui était auparavant Staffordshire Terrier). Il ne s'agit donc pas d'une race de chien LOF, Livre des Origines Français, qui répertorie les origines des chiens français de race. À l'origine, L'American Staffordshire Terrier était un chien de combat très sportif, organisés en Grande-Bretagne. Interdits en 1835 en Angleterre, les combats de chiens se sont poursuivis illégalement pendant quelques années.

American Staffordshire Terrier : caractère

Contrairement à ce que son apparence pour laisser paraître et à son origine, l'American Staffordshire Terrier n'est pas agressif. S'il est bien éduqué, évidemment, et s'il est bien traité. Des mauvais traitements peuvent réveiller son agressivité. Le principal trait de caractère de l'Amstaff est son côté protecteur. Mais c'est aussi un chien doux, affectueux, sociable, calme et obéissant (mais s'il a aussi un petit caractère indépendant, qui lui permet de rester seul quand son maître n'est pas là).

L'American Staffordshire Terrier s'entend plutôt bien avec les enfants, avec les étrangers et avec les autres animaux. Mais pour cela, il faut l'habituer dès qu'il est chiot, le socialiser. C'est un chien curieux et joueur. Il doit être sorti régulièrement pour dépenser son énergie. D'ailleurs, il doit être tenu en laisse et porter un muselière étant donné que l'American Staffordshire Terrier fait partie de la deuxième catégorie de races de chiens : chien de garde et de défense.

L'American Staffordshier Terrier est un chien joueur, qu'il faut sortir régulièrement / Crédit photo : Unsplash

American Staffordshire Terrier : éducation

L'éducation de l'American Staffordshire Terrier est très importante. Dès qu'il est chiot, il doit apprendre à être sociable, docile et calme pour canaliser son énergie et sa possible agressivité. Pour cela, il faut se montrer ferme, mais jamais violent. Ainsi, il n'est pas recommandé pour les maîtres qui n'ont jamais eu de chien auparavant. C'est un chien de compagnie docile quand il est bien pris en main. L'Amstaff est adapté à la vie en intérieur, en maison en appartement, s'il est sorti régulièrement pour assouvir son besoin d'espace. Inscrire le chien à un sport canin peut être le bon moyen de le faire dépenser son énergie. Si le maître a un jardin, il doit être clôturé. L'American Staffordshire sera alors un excellent chien de garde.

American Staffordshire Terrier : santé

Les American Staffordshire Terrier sont des chiens à la santé robuste. Il peuvent cependant developper une dysplasie de la hanche s'ils ne font pas assez d'activité et ce dès leur plus jeune âge. Ils résistent aussi bien au froid de l'hiver et à la chaleur de l'été. Il faut cependant surveiller leur alimentation, les Amstaff peuvent avoir tendance à prendre du poids facilement. Malgré leurs poils courts, les American Staffordshire Terriers ne sont cependant pas une race de chien hypoallergénique. Leur espérance de vie est estimée à 12 ans.





L'espérance de vie d'un American Staffordshire Terrier, mâle ou femelle, est de 12 ans / Crédit photo : Unsplash

Entretien et alimentation du American Staffordshire Terrier

L'American Staffordshire Terrier, ayant le poil ras, ne perd pas beaucoup ses poils, ce qui rend facile l'entretien, notamment en intérieur. Un brossage régulier - une fois par semaine - est recommandé pour garder le poil propre et sain, ainsi que vérifier qu'il n'a pas de saleté dans les yeux et les oreilles. Il est également conseillé de lui brosser les dents régulièrement.

L'American Staffordshire Terrier nécessite une alimentation riche en protéines. De la viande rouge peut lui être donnée de temps en temps en plus de ses croquettes. Croquettes qu'il ne faut pas lui donner en quantité trop abondante (300 grammes par jours seulement) pour éviter que l'Amstaff prenne du poids. Les croquettes pour chiens comme les American Stafforshire Terriers sont disponibles en animalerie ou en magasins spécialisés, elles peuvent également être achetées chez le vétérinaire.

American Staffordshire Terrier : élevage

Quand une femelle American Staffordshire Terrier met bat, elle donne naissance à entre 5 et 10 chiots, à chaque portée. À l'achat, il faut compter entre 500 euros et 1 000 euros pour un chiot d'élevage, que ce soit un mâle ou une femelle. Avant d'acheter un chiot en élevage, renseignez-vous toujours sur le sérieux de l'éleveur et sur les conditions d'élevage des chiens.

Une femelle American Staffordshire Terrier met bat à entre cinq et dix chiots / Crédit photo : Unsplash