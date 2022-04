Staffordshire Bull Terrier : origine, taille, santé et comportement

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le Staffordshire Bull Terrier, race de chiens au poil court : origine, taille, santé, comportement.

Vous vous apprêtez à adopter un chien et vous considérez le Staffordshire Bull Terrier ? Ou vous avez déjà accueilli un Staffie dans votre foyer ? On vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette race de chiens au poil court, très affectueux, toutes les caractéristiques (origine, taille, comportement, besoins, éducation) pour être un bon maître pour votre animal de compagnie. Il vous le rendra bien.

À voir aussi

Le Staffordshire Bull Terrier est un chien de race de taille moyenne à poil court, connu pour son caractère affectueux / Crédit photo : Unsplash

Staffordshire Bull Terrier : poil, couleur, taille

Le Stafforshire Bull Terrier, aussi appelé Staffie ou Staffy, est un chien au poil court dont la robe peut être rouge, fauve, blanc, noir, ou bicolore (blanc et une autre couleur), de gabarit moyen.

Type de poil : lisse, court et épais

Couleur de la robe : rouge, fauve, blanc, noir ou panaché blanc

Origine : Grande-Bretagne

Poids : Entre 10 et 15 kg pour les femelles, entre 12 et 17 kilos pour les mâles

Taille : entre 33 et 38 cm pour les femelles, entre 35 et 40 cm pour les mâles

Le Staffordshire Bull Terrier peut être noir, blanc, rouge, fauve ou panaché blanc / Crédit photo : Unsplash

Staffordshire Bull Terrier : origine

Le Staffordshire Bull Terrier est un croisement entre le Old Bulldog Anglais et le Terrier (White Terrier ou Manchester Terrier). La race est originaire de Grande-Bretagne (il ne s'agit donc pas d'une race LOF, Livre des Origines Français, qui répertorie les origines des chiens français de race). À l'origine, le Staffie était un chien de combat, contre des taureaux, des ours ou même des ânes. En 1835, les combats de chiens ont été interdits en Angleterre mais se sont poursuivis illégalement pendant quelques années. Le Staffordshire Bull Terrier a été domestiqué à partir du XIXème siècle. Il a été nommé ainsi en 1935.

Staffordshire Bull Terrier : caractère

Le Staffordshire Bull Terrier est un chien très affectueux, loyal et protecteur. Contrairement à ce que son apparence et son origine (chien de combat) pourrait laisser penser, il n'est pas agressif, s'il est bien éduqué. D'ailleurs, il s'entend bien avec les enfants, avec les autres animaux et avec les étrangers, et il s'adapte à la vie de famille. Il n'est pas chasseur mais il est très joueur. Il n'est pas vraiment de caractère calme, a besoin d'être stimulé quotidiennement et de faire beaucoup d'exercice. Il n'est pas hyperactif mais a besoin de longues sorties et de courir. Il doit être tenu en laisse pendant les ballades. Le Staffie ne supporte pas la solitude, même s'il peut être assez indépendant.

Le Staffordshire Bull Terrier est une race de chiens très joueurs, qu'il faut sortir régulièrement / Crédit photo : Unsplash

Staffordshire Bull Terrier : éducation

Côté éducation, le Staffordshire Bull Terrier n'est pas un chien particulièrement docile, il doit être bien dressé pour obéir à son maître, et ce, dès son plus jeune âge, quand il est encore chiot, avec des jeux, des récompenses et beaucoup d'affection. Il deviendra ainsi un chien tendre et fiable. Car le Staffie est un bon chien de compagnie, adapté à la vie en intérieur (il peut même vivre en appartement s'il est régulièrement sorti pour dépenser son énergie). Il doit d'ailleurs dormir à l'intérieur.

Staffordshire Bull Terrier : santé

Les Staffordshire Bull Terriers sont des chiens robustes. Leur espérance de vie est estimée entre 12 ans et 14 ans. Ils ont cependant une faiblesse : leur poils court ne les protègent particulièrement du froid et des intempéries (ce qui explique qu'ils doivent dormir à l'intérieur). Leur pelage assez peu fourni est d'ailleurs la raison pour laquelle les Staffordshire Bull Terriers peuvent être sujet à certaines pathologies dermatologiques comme la démodée ou les pyodermites. Malgré son poil court, le Staffie n'est cependant pas une race de chien hypoallergénique.

L'espérance de vie d'un Staffordshire Bull Terrier, mâle ou femelle, est de 12 ans à 14 ans / Crédit photo : Unsplash

Staffordshire Bull Terrier : entretien

Avec son pelage court, le Staffie ne perd pas beaucoup ses poils, ce qui rend facile l'entretien, notamment en intérieur. Un brossage régulier - une fois par semaine - est recommandé pour garder le poil propre et sain et pour éviter les problèmes dermatologiques. Il peut être lavé de temps en temps, mais il n'est pas nécéssaire (à part s'il se roule dans la boue) de le baigner régulièrement.

Les poils courts du Staffordshire Bull Terrier rendent l'entretien facile, un plus quand on sait que c'est un chien qui doit dormir en intérieur / Crédit photo : Unsplash

Staffordshire Bull Terrier : alimentation

Le Staffordshire Bull Terrier a des besoins énergétiques élevés, il nécessite donc une alimentation riche en calcium et en protéines. Les croquettes pour chiens comme les Stafforshire Bull Terrier sont disponibles en animalerie ou en magasins spécialisés, elles peuvent également être achetées chez le vétérinaire. Sa nourriture doit être répartie en deux portions quotidiennes. Pour plus d'informations sur l'alimentation du chien, se référer au vétérinaire.

Staffordshire Bull Terrier : élevage

Quand une femelle Staffordshire Bull Terrier met bat, elle donne naissance à 4 à 5 chiots à chaque portée. Plusieurs élevages de Staffie existent en France. À l'achat, pour un chiot, il faut compter entre 1 300 euros et 1 800 euros, que ce soit un mâle ou une femelle. Avant d'acheter un chiot en élevage, que ce soit un Staffordshire Bull Terrier ou une autre race, renseignez-vous toujours sur le sérieux de l'éleveur et sur les conditions d'élevage des chiens. Vous pouvez d'ailleurs signaler des comportements inappropriés avec les chiens si vous en êtes témoins auprès d'associations de protection des animaux. De même, faites-également attention si vous récupérer votre Staffie auprès d'un particulier.

Le Staffordshire Bull Terrier est un chien musclé, qui peut être impression, mais très affectueux s'il est bien éduqué. Comme la plupart des chiens, l'éducation est primordiale dès qu'ils sont chiots / Crédit photo : Unsplash