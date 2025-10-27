Il étrangle à mains nues un rottweiler enragé qui s'était jeté sur lui... et le tue

En pleine balade avec son chien, un habitant d’Étaples (Nord) a été attaqué par un rottweiler enragé. Celui-ci a étranglé l’animal à mort pour se défendre.

Ce vendredi 24 octobre, la rue des Noisetiers à Étaples (Pas-de-Calais), a été le théâtre d’une scène surréaliste et inhabituelle, aux alentours de 13 heures.

Un homme promenait tranquillement son chien lorsque le duo a été violemment attaqué par un rottweiler enragé, rapporte La Voix du Nord.

Selon les informations de nos confrères, le molosse n’était pas tenu en laisse et ne portait pas de muselière, deux accessoires pourtant obligatoires pour cette race de chien appartenant à la catégorie 2.

Le cerbère a alors pris pour cible son congénère plus petit, et ce, sous le regard de son maître.

Crédit Photo : Google Street View

Il étrangle le chien pour sauver sa vie

Face à cette situation, le promeneur n’a pas hésité à intervenir pour sauver son compagnon canin. Selon des témoins de la scène, le rottweiler a adopté un comportement encore plus agressif.

Il a sauté sur le passant, ce qui a causé sa chute. Pour éviter de se faire mordre, ce dernier a saisi le quadrupède à la gorge et a maintenu son geste jusqu’à l’arrivée des secours, détaille le quotidien régional.

Dépêchés sur les lieux, les pompiers de la commune ont constaté que le rottweiler était en arrêt cardiaque. Il a été déclaré mort quelques instants plus tard.

Crédit Photo : iStock

De son côté, le promeneur présentait une blessure importante au niveau de la main. Il a été transporté au centre hospitalier d’Arras, où il a reçu les soins nécessaires. Même son de cloche pour son petit chien, qui a été pris en charge dans une clinique vétérinaire.

Toujours selon La Voix du Nord, le propriétaire du rottweiler a pu être identifié en fin de journée. Ce dernier a été prévenu de la mort de son chien.

Habitué de la fugue, le toutou semait la terreur dans le quartier en s’attaquant à ses pairs.