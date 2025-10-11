Une femme a été tuée par son chien quelques semaines après avoir perdu sa fille

En Angleterre, une femme de 34 ans a tragiquement perdu la vie après avoir été mordue par son chien alors qu’elle lui lançait de la nourriture.

Michelle Hempstead, une habitante de Southend-on-Sea (Angleterre), est décédée le 29 juillet 2025. Cette femme de 34 ans a succombé à ses blessures après avoir été mordue par l’un de ses deux chiens.

Lundi 29 septembre, une audience s’est tenue dans la ville de Chelmsford pour dévoiler les circonstances de ce drame, rapporte The Daily Mirror.

Les faits se sont déroulés au domicile de la victime. Peu avant l’incident, la principale concernée avait lancé un nugget de poulet à ses deux chiens : Pom, un spitz nain, et Trigg, un croisé rottweiler mastiff.

Crédit Photo : East Anglia News Service

Selon Lincoln Brookes, enquêteur chargé de cette affaire, les deux animaux, décrits comme « bien élevés », ont commencé à se battre pour la nourriture.

Toujours selon le coroner, c’est Pom qui s’en est d’abord pris à son congénère. Le gros chien, habituellement très doux, alors tenté de mordre la boule de poils.

Crédit Photo : iStock

« Elle a été prise en deux feux »

C’est dans ce contexte que la défunte a été blessée par le molosse. Celle-ci a subi une morsure sur la partie supérieure du bras gauche et de l’aisselle, ce qui a sectionné une artère.

Transportée d’urgence au Royal London Hospital, Michelle Hempstead est morte le lendemain des suites d’une hémorragie ayant provoqué une défaillance de plusieurs organes.

Samuel West, le partenaire de la jeune femme, a indiqué lors de l’audience que sa compagne avait acheté une boîte de 20 nuggets chez McDonald’s quelques instants avant le drame.

Crédit Photo : Shutterstock

« Elle a jeté le nugget en l’air, et elle a été prise entre deux feux », a-t-il déclaré aux forces de l'ordre le jour de l'incident.

De son côté, Lincoln Brookes a conclu que « la morsure n’était pas intentionnelle ». Malgré tout, les deux chiens ont été saisis, avant d’être euthanasiés.

Quelques semaines auparavant, la victime avait dû faire face à la mort de sa fille aînée. Une « double tragédie », selon l’enquêteur.