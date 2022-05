Berger Hollandais : origine, taille, santé et comportement

Affectueux, sensible et intelligent, le berger hollandais est un bon compagnon. Voici ce que vous devez savoir avant d’adopter cet animal à fort caractère.

Chien Hollandais : origines et historique de la race

Un chiot Berger Hollandais. Crédit : Tamara Harding

Le Berger Hollandais est originaire des Pays-Bas. Il a été découvert pour la première fois vers le 19esiècle. Les Bergers Hollandais appartiennent à la famille des bergers allemands. Il s’agit aussi d’un descendant des bergers belges et des bergers néerlandais.

Comme le bouvier, le Berger Hollandais a pour principale mission de conduire les troupeaux. Infatigable, il est en mesure d’aider son maître dans la réalisation de différents travaux des champs. Il peut aussi être utilisé comme chien de garde et aider les forces de l'ordre à réaliser certaines tâches.

Depuis maintenant quelques années, cette race de chien intègre les foyers et se voit attribuer le rôle d’animal de compagnie. Cependant, il est rare de la trouver en France. Si vous souhaitez adopter ce chien, il vous faudra vous rendre dans son pays d’origine.

Berger Hollandais : les caractéristiques

Un berger hollandais qui se promène dans les bois. Crédit : Tamara Harding

Le Berger Hollandais se caractérise par son physique musclé et athlétique. Un berger hollandais mâle peut mesurer entre 57 et 62 cm. Vers l’âge adulte, le poids de ce chien peut atteindre jusqu’à 30 kg. La taille des bergers hollandais femelles varie entre 55 et 60 cm. La couleur d’un Berger Hollandais varie entre le noir, le bringé et le gris. Ses yeux en amandes foncés et expressifs témoignent de son intelligence et de sa sensibilité. Les oreilles d’un Berger Hollandais sont de taille moyenne. Elles se dressent lorsque l’animal est en éveil. Sa queue atteint généralement la pointe du jarret. Elle peut être droite ou légèrement courbée. Cette race de chien est aussi reconnaissable par sa truffe noire et son museau plus long que son crâne.

Au niveau du pelage, vous pouvez distinguer 3 variétés :

La variété de Berger Hollandais à poil court ;

La variété de Berger Hollandais à poil long ;

La variété de Berger Hollandais à poil dur et épais.

L’espérance de vie des Bergers Hollandais est entre 12 et 14 ans. Ils comptent parmi les races de chien à la santé de fer. Avec une nourriture équilibrée et beaucoup d’amour, il peut préserver son corps costaud ainsi que toutes ses facultés pendant de longues années.

Les caractères du Berger Hollandais

Un Berger Hollandais avec les oreilles dressées. Crédit : Tamara Harding

Le Berger Hollandais est un excellent chien de garde. Très actif, courageux et loyal, il n’hésite pas à signaler ses maîtres en cas de dangers. Ses aboiements à la fois graves et puissants feront fuir n’importe quel malfaiteur. Ce chien a aussi un excellent flair. Il peut parfaitement s’appliquer en tant que chien secouriste, traqueur de drogue ou traqueur d’explosifs.

Le caractère attentionné et affectueux du berger hollandais en fait également un compagnon de vie idéal. Il déteste la solitude et peut devenir un véritable pot de colle à un certain moment. Le Berger Hollandais adore jouer avec les enfants. Son côté protecteur est très apprécié. Il peut cohabiter avec d’autres animaux de compagnie (chats, cochons d’Inde, furets…), à condition le socialiser dès son jeune âge.

Le Berger Hollandais peut se montrer têtu. Il lui arrive quelques fois de devenir agressif avec les visiteurs et autres membres de la famille si ces derniers se rapprochent trop près de leur maître. Une raison pour laquelle il est primordial de bien l’éduquer. Cette race de chien adore la compagnie. Cependant, il peut aussi avoir besoin de rester seul pendant quelques moments pour se reposer.

Les maîtres d’un Berger Hollandais doivent adopter son caractère. Pour vivre en harmonie avec ce chien, il vous faudra être une personne calme et bienveillante. Vous devez aussi être patient et savoir lui montrer votre affection.

La santé d’un Berger Hollandais

Un Berger Hollandais qui se repose tranquillement avec ses congénères. Crédit : Lisa_Nagorskaya

Le Berger Hollandais est un chien assez robuste qui ne présente aucun problème de santé particulier. Cependant, comme tous les chiens de taille moyenne et les grands chiens, il peut être sujet à la dysplasie. Il s’agit d’une maladie qui touche la hanche. Voici les symptômes pour reconnaître la dysplasie chez le chien :

Des difficultés à se relever ou à se coucher ;

Une démarche anormale ;

Une intolérance aux exercices ;

Une incapacité à sauter et à monter les escaliers.

Pour garder votre animal de compagnie en bonne santé, vous pouvez l’emmener chez un vétérinaire pour des examens réguliers. Veillez aussi à le faire vaccineret à respecter les rappels. Ces derniers doivent être réalisés selon les recommandations du spécialiste. Le rappel d’un vaccin contre la parvovirose se déroule, par exemple, tous les 2 à 3 ans. Le vaccin contre la rage peut être injecté chez les chiots dès l’âge de 7 semaines et nécessite un rappel tous les 3 ans.

La gestation d’un Berger Hollandais dure 63 jours. La femelle peut porter jusqu’à 9 chiots. Pendant cette période, il convient de surveiller son état de santé et de l’emmener chez un vétérinaire en cas de doute.

Berger Hollandais : comment en prendre soin ?

Un Berger Hollandais sur fond blanc. Crédit : MirasWonderland

Un Berger Hollandais demande peu d’entretien. En effet, il s’agit d’un animal assez indépendant. Il peut parfaitement s’habituer à une vie en intérieur. Cependant, pour garder la forme, il a besoin de se dépenser régulièrement. Adopter cette race de chien est surtout recommandé aux propriétaires de grandes maisons avec jardin. Si vous vivez en appartement, vous devrez l’emmener se promener pendant plusieurs heures par jour. La marche l’aidera à entretenir son physique et à éviter les problèmes de surpoids.

Un brossage régulier est nécessaire au bien-être des Bergers Hollandais, d’autant plus s’il s’agit d’une race à poil long. Pendant la période de mue, utilisez une brosse dotée d’aiguilles fines et rapprochées en acier inoxydable. Brossez dans le sens du poil en effleurant délicatement la peau.

Afin de développer une bonne relation maître-chien, n’hésitez pas à partager quelques moments ensemble. En jouant et en pratiquant un exercice physique avec votre animal de compagnie, vous contribuerez à son bien-être et à son épanouissement.

L’alimentation d’un Berger Hollandais

Une nourriture pour chien. Crédit : humonia

Le Berger Hollandais est un grand mangeur. Pour éviter les risques d’embonpoint, veillez à ce que son alimentation soit saine et équilibrée. Il est aussi important de respecter les doses recommandées. Pour un chiot, la quantité de croquettes idéale est de 150 g par jour. Vous pouvez doubler cette ration lorsqu’il atteindra l’âge de 6 ou 8 mois.

Pour les Bergers Hollandais, les croquettes pour chien riches en protéine animale sont recommandées. De la nourriture riche en fruits et légumes est aussi indiquée pour un apport complémentaire en nutriments. Si votre animal de compagnie se révèle être un grand carnivore, vous pouvez compléter son alimentation avec de la viande. Cependant, veillez à ce que sa quantité soit adaptée aux besoins de l’animal.

Vous pouvez parfaitement offrir quelques friandises à votre Berger Hollandais. Elles vous serviront de récompense lorsque votre chien fera preuve d’un bon caractère.

Afin d’éviter la déshydratation, il convient de laisser en permanence un bol d’eau à la disposition de votre compagnon. Il pourra ainsi étancher sa soif à chaque fois qu’il en éprouvera le besoin.

L’éducation d’un Berger Hollandais

Une éducatrice canine en plein travail. Crédit : payamona

L’éducation d’un Berger Hollandais ne demande pas trop d’effort. Cette race de chien est capable d’apprendre vite, à condition de vous y prendre le plus tôt. Sa capacité d’analyse et de réflexion est très développée, surtout pendant sa période de croissance. Comme cet animal est assez émotif, les spécialistes recommandent l’éducation par le jeu. Pour qu’il assimile les bons gestes à adopter, vous pouvez le récompenser par quelques friandises.

Une bonne socialisation est aussi nécessaire pour votre animal de compagnie. Il est préférable d’adopter un chiot berger hollandais. Celui-ci pourra vite s’habituer à vos conditions de vie ainsi qu’aux règles que vous établirez. Il n’aura aussi aucune difficulté à cohabiter avec votre chat ou autre animal domestique.

Pour éduquer votre Berger Hollandais, vous pouvez solliciter les services d’un éducateur canin. Ce professionnel lui apprendra les règles de la vie en société ainsi que les bons comportements à avoir. Pendant les séances d’éducation, il vous enseignera comment réprimander votre chien lorsqu’il fait des bêtises et comment récompenser votre Berger Hollandais lorsqu’il est obéissant.

Quel est le prix d’un Berger Hollandais ?

Un chien tenant un billet de 10 euros dans sa gueule. Crédit : Veronika Dvořáková

Comme il s’agit d’une race de chien encore peu répandue dans le pays, son prix reste élevé. En moyenne, pour adopter un chiot berger hollandais, vous devrez préparer un budget de 500 à 1 000 euros. Le prix proposé pour les femelles varie en fonction du vendeur. Pour subvenir aux besoins de cet animal de compagnie, comptez environ 1 300 et 1 400 euros par an. Ce budget inclut notamment sa nourriture, ses accessoires du quotidien (laisses, gamelles, brosses…), ses produits de toilettage, ses frais de santé…

Pour adopter un Berger Hollandais, vous pouvez vous rendre chez des éleveurs. Vous trouverez ces derniers dans des centres et clubs spécialisés. Vous pouvez aussi trouver votre compagnon idéal sur internet. Plusieurs sites regroupent les particuliers qui souhaitent faire adopter leur chien. Toutefois, faites attention aux arnaques. Voici quelques conseils pour adopter votre Berger Hollandais en toute sécurité :