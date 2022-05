Bullmastiff : origine, taille, santé, alimentation et comportement

Découvrez toutes les informations nécessaires à connaître sur le Bullmastiff, race de chiens au poil court : origine, taille, santé, comportement.

L'accueil d'un chien n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Avant d'adopter ou d'acheter un animal, il est nécessaire d'être sur de sa décision et d'être certain de pouvoir apporter au chien ce dont il a besoin. Et toutes les races de chiens n'ont pas les même besoin. Le Bullmastiff, chien de gabarit très grand, à la musculature développé, ayant besoin de faire de l'exercice, ne pourra pas vivre en appartement, contrairement à Staffordshire Bull Terrier, par exemple, plus petit et plus adapté à la vie sans jardin.

Ainsi, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte avant d'accueillir un chien, que ce soit une adoption ou un achat auprès d'un éleveur, et notamment un Bullmastiff, race de chiens très affectueux, malgré leur apparence puissante, excellents chiens de compagnie mais aussi excellents chiens de garde. Découvrez toutes les informations à connaître sur le Bullmastiff : poil, taille, origine, caractère, éducation, santé.

Race Bullmastiff : toutes les informations à connaître sur ce chien très affectueux / Crédit : Instagram

Race Bullmastiff : poil, couleur, taille

Le Bullmastiff, est un chien de race au poil court, de gabarit très grand, avec une musculature développée et une grosse tête.

Caractéristiques physiques du Bullmastiff :

Type de poil : Le Bullmastiff à le poil court, dur, ce qui le protège des intempéries.

Couleur de la robe : La robe des Bullmastiffs peut être fauve, rouge, ou bringuée, ils peuvent parfois avoir une tâche blanche sur l'encolure.

Gabarit : Très grand, le Bullmastiff est un chien massif. Il fait partie du groupe 2 des chiens de type Pinscher et Schnauzer, molossoïdes.

Poids : Le Bullmastiff pèse entre 41 et 50 kg pour les femelles et entre 50 et 59 kg pour les mâles.

Taille : Le Bullmastiff mesure entre 60 et 66 cm pour les femelles, entre 63 et 68 cm pour les mâles.

Particularité : Si le Bullmastiff a un corps puissant et musclé, un crâne large, une mâchoire développé, il a cependant de toutes petites oreilles en forme de v, plus foncées que la couleur de sa robe.

L'origine de la race Bullmastiff

Le Bullmastiff est une race de chiens originaire de Grande-Bretagne, créé au début du XXème siècle par le croisement d'un Mastiff et d'un Bulldog Anglais. Depuis son origine, le Bullmastiff est utilisé comme chien de garde pour des particuliers mais aussi pour des domaines, auprès de garde-chasse, dans le but de limiter le braconnage autour des propriétés.

Race Bullmastiff : il s'agit d'un croisement entre un Mastiff et un Bulldog Anglais / Crédit : Instagram

Le caractère du Bullmastiff

Contrairement à ce que son apparence peut laisser paraître, sa musculature impressionnante et son regard parfois dur, le Bullmastiff est un chien très affectueux, ce qui en fait un excellent chien de compagnie. Il est même sociable et jovial. Il n'est pas agressif, même envers les étrangers à sa famille, et il aime jouer avec les enfants. Attention cependant aux autres chiens : le Bullmastiff peut se montrer dominant, il faut donc l'habituer dès qu'il est chiot à accepter la présence d'autre canidé, la sociabilisation est essentielle à l'éducation du Bullmastiff. Le Bullmastiff a un caractère protecteur, ce qui en fait un excellent chien de garde, en plus de sa carrure qui peut être impressionnante. Mais cela reste un chien calme.

Le Bullmastiff n'aime pas la solitude, il a besoin de la présence de son maître, auquel il est totalement dévoué. Il a également besoin de se dépenser, et donc d'espace. Le Bullmastiff est une race de chiens qui ne peuvent pas vivre en appartement, ils ont besoin d'un jardin au minimum et s'épanouiront d'autant plus à la campagne dans de grands espaces. Et les Bullsmastiffs doivent être promené plusieurs fois par jour, sans pour autant trop les pousser pour préserver leurs articulation.

Race Bullmastiff : ce chien ne peut pas vivre en appartement, il a besoin d'un jardin / Crédit : Instagram

L'éducation et la santé du Bullmastiff

L'éducation du Bullmastiff doit être primordiale. Dès son plus jeune âge, il doit être dressé, pour ne pas être incontrôlable à l'âge adulte, quand sa taille et son poids empêcheront de le gérer. Dès chiot, il faut lui imposer des règles de bon comportement. La pratique d'un sport canin en club peut aider à dresser le Bullmastiff (en plus de lui permettre de se dépenser et de s'acclimater à la présence d'autres chiens - la socialisation de cette race de chien est nécessaire). Les Bullmastiffs sont recommandés pour des maîtres ayant déjà eu des chiens, de préférence grands, et renseignés sur l'éducation et la prise en main d'un chien aussi puissant que le Bullmastiff.

La santé des Bullmastiffs est plutôt solide, qui n'est pas sujet à de nombreuses maladies. Mais, comme beaucoup de grands chien, ils peuvent souffrir de dysplasie de la hanche. D'où l'importance de surveiller leur alimentation pour éviter un surpoids et de lui faire faire de l'exercice régulièrement. Les Bullmastiffs peuvent également être sujets à des problèmes oculaires. Il est recommander de leur nettoyer les yeux régulièrement, avec du sérum physiologique par exemple. Malgré leurs poils courts, les Bullmastiffs ne sont pas une race dechiens hypoallergéniques. Leur espérance de vie est estimée entre 8 et 10 ans.

Race Bullmastiff : l'espérance de vie du Bullmastiff est estimée entre 8 et 10 ans / Crédit : Instagram

Race Bullmastiff : entretien et alimentation

Le Bullmastiff, ayant le poil court,ne perd pas beaucoup ses poils, ce qui rend facile l'entretien. Un brossage régulier - plusieurs fois par semaine - est recommandé pour garder le poil propre et sain. Il faut également vérifier qu'il n'a pas de saleté dans les yeux et les oreilles de manière régulière. Il peut être nécessaire de nettoyer de temps en temps les plis de son museau pour lui éviter des problèmes de peau.

L'alimentation du Bullmastiff doit être surveillée et régulée pour qu'il ne prenne pas trop de poids. Car le Bullmastiff est un chien gourmand. Ainsi, il est préférable de diviser ses croquettes en deux rations par jours, pour qu'il n'engloutisse pas tout d'un coup. Des croquettes pour chiens comme les Bullmastiffs sont disponibles en animalerie ou en magasins spécialisés, elles peuvent également être achetées chez le vétérinaire.

Race Bullmastiff : élevage

Quand une femelle Bullmastiff met bat, elle donne naissance à entre 4 et 13 chiots, à chaque portée. À l'achat, il faut compterentre 1200 euros et 1500 eurospour un chiot Bullmastiff d'élevage, que ce soit un mâle ou une femelle. Avant d'acheter un chiot en élevage, il est nécessaire de se renseigner sur le sérieux de l'éleveur et sur les conditions d'élevage des chiens.

Race Bullmastiff : un femelle Bullmastiff peut mettre bas jusqu'à 13 chiots / Crédit : Instagram

