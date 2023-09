L'association Règne Animal propose plusieurs chiens à l'adoption pour les sauver de l'euthanasie

L’association française Règne Animal a une nouvelle fois besoin de vous. Elle fait appel à la générosité des gens pour venir à l'aide de chiens en détresse.

Règne Animal œuvre une fois de plus pour le bien-être des animaux. Elle est sur le point d’effectuer un sauvetage de chiens de grande ampleur dans une fourrière délabrée, en Roumanie. Les canidés vivent dans des situations plus que précaires. Comme l’indique l’association, « ces animaux ont enduré des conditions infernales, incluant maltraitance, stress extrême et négligence ».

Crédit photo : RègneAnimal/ Facebook

Le sort qui leur est réservé est l’euthanasie. Cependant, Règne Animal est bien décidé à sauver les chiens de leurs terribles conditions de vie. Pour cela, l'association va rapatrier quelques chiens en région parisienne d’ici un mois afin qu’ils rejoignent des familles d’accueil.

Pour permettre aux chiens de commencer une nouvelle vie plus sereine, Règne Animal précise que chacun d’entre eux sera « vacciné, pucé et stérilisé ». Ne restera plus à ces petites boules de poils qu'à trouver une famille aimante pour démarrer une nouvelle vie.

Des chiens qui vivent dans la misère en Roumanie

« Notre objectif est de sauver le plus grand nombre possible de ces animaux innocents et de leur offrir une seconde chance bien méritée », insiste l’association. Elle précise en revanche que beaucoup de chiens n’auront pas la chance d’échapper au triste sort qui leur est réservé faute d’adoptants potentiels.

Crédit photo : RègneAnimal/ Facebook

En effet, le sort des chiens est terrible en Roumanie. Les chiens sont livrés à eux-mêmes et capturés pour aller en fourrières. La maltraitance y est reine et les chiens souffrent de malnutrition. Par ailleurs, Règne Animal explique que les adoptants sont inexistants dans le pays. C’est pourquoi les canidés ont plus de chances de trouver une famille aimante en France.

Pour cela, rien de plus simple. Les chiens peuvent être adoptés depuis les quatre coins de la France. Les futurs adoptants peuvent choisir la race de chien ou la morphologie qui les intéresse (grand, moyen, petit) par vidéo avant d’adopter.

Enfin, Règne Animal tient à préciser que ces chiens ont connu des conditions déplorables. Ils peuvent donc être psychologiquement fragiles et craintifs jusqu’à se laisser mourir. Mais ce n’est pas le cas de tous les chiens. Beaucoup ne demandent qu’une seule chose : être aimés. D’ailleurs, ils n’attendent que cela. Alors, si vous êtes intéressé par l’adoption de ces petites boules de poils, vous pouvez contacter le numéro suivant : 06 17 56 79 65.

Crédit photo : RègneAnimal/ Facebook