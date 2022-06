Top 30 des chiens les plus «moches» du monde

Un chien moche a un physique particulier, voire atypique, mais cela ne l’empêche pas d’être adorable et affectueux. Comment reconnaître sa race ?

Les chiens moches étrangement poilus ou à l’allure hybride

Photos d’un grand chien à mèches épaisses et tressées dans un jardin. Crédit : volofin

1. Le Komondor

Ce grand chien laid à long poil ressemble à une serpillère. En effet, ses mèches blanches frisées tombent jusqu’au sol, ne laissant apparaître que son museau, et parfois sa langue quand il est joyeux. Les animaux de petite taille peuvent faire une crise cardiaque en croisant ce chien moche et massif. Il est fait pour le concours du chien le plus moche au monde.

2. Le Berger de Bergame

Les longues mèches ondulées de cette race de chien laid envahissent son corps et moins sa tête. Outre son poil de chèvre, le Berger de Bergame épate par la taille de son museau qui est similaire à la longueur de son crâne. Ses oreilles triangulaires quant à elles sont semi-tombantes. Voilà l’une des images d’animaux que l’on voit moins au quotidien.

3. Le Puli

Le berger d’origine hongroise a de longues mèches cordées qui dissimulent ses yeux. Ses dreadlocks ne sont pas les seuls éléments qui le démarquent. Ce chien moche impressionne par la forme plutôt carrée de son corps. Le Puli est une race de chien à caractère joyeux qui peut participer à un concours de chiens laids.

4. Le petit chien lion

Le löwchen avec sa crinière de lion a une apparence plutôt drôle que majestueuse. Bien qu’il soit un chien d’alerte, le löwchen a du mal à intimider les cambrioleurs. Rassurez-vous, sa petite taille n’impacte en rien sa santé et sa robustesse. Même étant jeune, ce chien moche a l’air vieux.

5. Le Mi-Ki

Le croisement entre diverses races, dont le Papillon, a donné le Mi-ki. Ce chien moche mesure à peine 25 cm. Ayant de longs poils qui retombent sur ses épaules, cette race de chiens Toys a une queue touffue. Vous aurez droit à sa face boudeuse en l’absence d’un câlin. En effet, le Mi-ki a un caractère affectueux.

6. Le Bull-Terrier

Beau ? Probablement pas. Affectueux ? Certainement. Le Bull-Terrier a le visage d’un hamster avec un nez romain. Ce gladiateur que la majorité des Français apprécie est musclé, certes, mais ses petits yeux au style chinois le rendent peu terrifiant. Oui, il a des chances de gagner le concours des animaux moches.

7. Le Bedlington Terrier

Cette race a plutôt l’apparence d’un agneau que celle d’un chien. Ne vous laissez pas attendrir par sa tête en forme de poire. Cet animal rattrape un voleur en un temps record grâce à son corps musclé. Les Français l’adorent.

8. Le Lundehund norvégien

S’il est le moins bizarre de la liste des animaux moches, le Lundehund norvégien étonne par son visage de renard. Son regard méfiant vous mettra peut-être mal à l’aise, mais son poil dense donne envie de le caresser. Ses yeux moyennement étirés lui donnent un air chinois.

9. Le chien d’eau portugais

Tel unmouton, cette race canine se distingue par ses poils frisés qui recouvrent son corps, en particulier sa poitrine, sa tête arrondie et sa queue. La hauteur du chien moche met en avant sa musculature développée. Le chien d’eau d’origine portugaise a un caractère et une apparence atypique qui ne laisse personne indifférente.

Les chiens moches à courtes pattes ou à pattes hautes

La face d’un Lévrier Russe blanc et marron à longues pattes. Crédit : cynoclub

10. Le basset hound

Ce mignon chien laid à pattes courtes et au visage triste apparaît souvent dans les longs métrages. Outreson allure pataude et son corps allongé, le basset hound se démarque par ses énormes oreilles tombantes. Son front est marqué par quelques rides tandis que son corps est couvert de légers plis. Côté santé, il est au top de sa forme!

11. Le Terrier Dandie Dinmont

Non seulement ce chien est drôle avec sa petite taille, mais ses courtes pattes lui donnent l’impression d’avoir un corps étiré. Si ses poils sont mi-longs, ceux qui recouvrent sa tête ressemblent à un casque.

12. Le Skye-Terrier

De caractère amical, cette race d’origine écossaise a un corps étiré et des pattes courtes lui conférant une allure de chenille. Les muscles développés du Skye-Terrier sont camouflés à l’intérieur de ses poils longs et mi-longs à l’aspect rêche. Sa longue frange quant à elle a tendance à cacher ses yeux.

13. Le Teckel

Vous adorez les boules de poils ? Le Teckel n’en est pas un. Sa silhouette particulière est marquée par un long corps, une poitrine imposante et des pattes courtes. Son visage laid allongé et ses oreilles tombantes lui donnent un air triste. Plus étonnant encore ? Cette race est bonne pour la chasse.

14. Le Barzoï

Le Lévrier Russe a un grand corps poilu, de longues pattes fines, mais une tête étrangement étroite. Ses poils sont plus marqués au niveau de la nuque. Ses yeux en amande rendent son visage encore plus effilé. Sa hauteur peut atteindre 85 cm. Les Français adorent se promener avec ce chien moche.

15. Le saluki

Le Lévrier Persan impressionne par la hauteur démesurée de ses pattes fines. S’il a le poil court, ce chien dispose d’une queue touffue. Sa petite tête triangulaire au museau étiré est protégée par de longues oreilles poilues et tombantes. Un seul mot lui convient : étrange. Le saluki ne remportera pas pour autant la coupe du world ugliest dog.

16. Le sloughi

Le lévrier arabe a le corps d’un kangourou marchant sur ses quatre pattes, mais au lieu d’avoir un dos arrondi, il a une poitrine développée. Ses longues pattes ne passent pas inaperçues, il en est de même pour son crâne plat et large. Ce chien moche à poil ras vous réserve son regard le plus doux.

17. Le petit lévrier italien

Encore une race de chien moche qui fascine par la hauteur interminable de ses pattes minces et sa poitrine imposante. Le terme «petit» semble inapproprié pour un corps aussi svelte. La tête de cet animal par contre est aplatie avec un museau allongé. Éloignez-vous un peu pour prendre une photo complète de ce chien laid au risque d’oublier sa tête.

18. Le xoloitzcuintli

Le xolo peut être nu (d’origine mexicaine) ou à poil ras. Ce drôle de chien primitif a l’air d’un cheval nain à cause de sa hauteur, sa couleur et son visage à l’apparence sauvage. Les oreilles dressées et pointues de l’animal rappellent qu’il s’agit bien d’un chien peu ordinaire. Son caractère solitaire ne l’empêche pas d’apprécier la compagnie des autres animaux.

Les chiens moches à plis ou aux visages vieillis

Un chien à plis vêtu d’un tissu rouge à fourrure blanche. Crédit : cynoclub

19. Le Shar Peï

Les plis qui recouvrent le corps du Shar Pei lui donnent un aspect unique et un air triste. Ses yeux sont à peine visibles, mais cela ne l’empêche pas d’être un excellent chien de chasse. D’un corps robuste à poil court, mais doux au toucher, cette race de chien moche adore les enfants.

20. Le Carlin ou Pug

Le Carlin a une drôle de bouille et adore bouger. Ce petit chien a une face aplatie, un museau peu remarquable qui se confond avec les plis de son visage, et de gros yeux suppliants bien écartés. Ce petit molosse a une tête ronde et large qui supporte ses oreilles tombantes de couleur noire. Un Carlin, ça vous tente?

21. Le Griffon Bruxellois

Ce chien moche à l’image d’un petit vieux grincheux avec sa taille réduite, son poil ébouriffé légèrement ondulé et ses grands yeux bien écartés. L’allure du Griffon Bruxellois rappelle celle d’un Gremlin sauf que votre compagnon a une queue et utilise ses quatre pattes pour se déplacer sur le podium du concours de vieux chiens laids.

22. L’Affenpinscher

Ce chien laid à l’expression boudeuse ressemble à un petit signe. Son dur pelage n’adoucit pas son apparence, mais la densité de sa robe le rend plutôt amusant. Ses cousins doivent se méfier de sa petite taille, ce drôle de chien est costaud.

23. L’épagneul japonais

Si les poils longs de l’épagneul japonais sont soyeux et donnent envie de lui offrir une caresse, son visage vous laissera perplexe. Son front bombé a l’air d’occuper la moitié de sa face compressée, tandis que ses yeux sont éloignés. L’épagneul japonais a l’air d’avoir reçu un coup de poêle en pleine figure. Moche? Certainement, mais les fans du world ugliest dog l’adore.

24. Le pékinois

Cette race canine d’origine chinoise a une toute petite taille, une tête arrondie bien poilue et des oreilles tombantes bien frangées attachées à son crâne. Le visage du chien a l’aircompriméque vous aurez l’impression qu’il souffre, mais ses caractéristiques physiques n’impactent en rien sa santé.

25. Le schnauzer miniature

Cette race se reconnaît facilement à sa silhouette carrée, sa nuque dressée lui donnant l’impression d’être toujours en alerte, et sa barbe touffue bien coiffée. Ce chien moche de type terrier a également de gros sourcils tombants lui donnant un air plutôt drôle et vieux.

Les chiens moches nus ou colossaux

Un bulldog couché sur le sol en train de dormir. Crédit : Marcelo-Kaneshira

26. Le chien chinois à crête

Les seules parties poilues de ce chien moche sont sa tête, la partie inférieure de ses pattes et sa queue. Quelle zone caresser ? À vous de voir ! Cette race a un crâne arrondi et allongé, lui donnant une allure gracieuse. Son museau s’amincit sans être pointu. N’hésitez pas à bien coiffer sa crête!

27. Le chien nu du Pérou

La petite crête située sur la tête du chien nu est la seule zone poilue de son corps. Non seulement sa denture est incomplète, mais ce chien laid est également victime d’alopécie. Pas intéressé ? Pourtant, il vous suivra partout, car ce chien a un caractère affectueux. Son corps svelte protège son petit monde!

28. Le Caniche nain

Très populaire, le Caniche n’est pourtant pas apprécié par tous les Français. Son long cou, son museau fin et son pelage qui nécessite un soin particulier peuvent agacer. Le front de l’animal est dominé par une crête arrondie, tandis que ses côtés supportent des oreilles tombantes à poils longs et frisés. Ce chien laid de taille moyenne a une apparence drôle.

29. Le Dogue De Bordeaux

Ce chienmassifà l’image trapu étonne avec son regard triste et doux. Malgré son apparence, il est tout, sauf méchant. Sa carrure musclée est marquée par un dos large, une poitrine développée et des côtes cintrées. Sa grosse tête est bien remplie avec ses rides symétriques, ses yeux ovales et sa gueule imposante. Ce chien laid a un caractère attachant.

30. Le bouledogue

Le bouledogue français et son air grognon en mettent plein la vue sur le podium des animaux moches au monde. Ses plis souples, ses yeux suppliants et sa bouche tombante remplissent très bien la surface de son visage moche. Sa tête n’est qu’un détail, les caractéristiques physiques du bulldog fait de lui une légende lors du concours de chiens laids.