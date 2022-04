Un chiot adopté découvre des pièces d'or d'une valeur de 7000 euros lors de sa première balade

Pour sa toute première promenade au parc, le chiot d’une famille britannique a découvert un butin impressionnant du XVème siècle.

Crédit : Wikipedia

« La première est toujours la bonne », dit un dicton. Ce fut particulièrement le cas avec Ollie, un jeune chien d’eau romagnol (lagotto-romagnolo). Adam Clark et Kim Maguire sont originaires de Blackpool, en Angleterre. Afin de faire plaisir à leur fille Alice, le couple a décidé de lui offrir un chiot. C’est un magnifique chien aux poils fournis et réputé pour son entraînement à la chasse aux truffes qui a fait son entrée dans la famille Maguire.

Mais c’est tout autre chose que des truffes dans les bois que Ollie est parvenu à déterrer, à la plus grande joie de ses maîtres.

Des pièces d’or du XVème et XIXème siècle découvertes par un chiot

Pièce d'or datant de 1553. Crédit : Wikipedia

Adam, Kim et Alice s’étaient donc rendus au parc pour la toute première promenade de Ollie. Et alors que la famille promenait Ollie que le chiot depuis dix minutes, il s’est mis à déterrer frénétiquement quelque chose.

Tandis que la famille Clark-Maguire le regardait faire, Adam et sa famille ont été surpris de voir que Ollie avait tout simplement déterré 15 pièces d’or. Après estimation chez un marchand d’or réputé, il a été constaté que les pièces d’or qui pourraient dater jusqu’à 1489. Il s’agit de sovereign coins, des pièces d’or du Royaume-Uni avant la livre sterling.

Ces très beaux objets de valeur ont été estimés à 5 943,96 £, soit 7 172,87 euros. Une première découverte remarquable pour Ollie dont sa famille n’est pas peu fière :

« Le trésor est une chose, mais le fait est que je me suis acheté mon propre chasseur d'or, et j'ai hâte de le sortir à nouveau, a déclaré avec humour Adam Clark au Sun US. Il est évidemment un chiot très spécial, et je suis ravi de ce qu'il apporte à la famille, littéralement ! ». Nul doute que la famille britannique aura toujours à cœur de sortir Ollie pour dénicher de précieux objets perdus.

Pièces d'or datant de 1842. Crédit : Wikipedia

Pièce d'or datant de 2020. Crédit : Wikipedia