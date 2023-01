Une barge rousse a établi un record du monde en parcourant 13 560 km sans s'arrêter

C’est un véritable exploit qu’a réalisé une barge rousse. Le petit oiseau est parvenu à relier l’Alaska à la Tasmanie sans s’arrêter. Un record.

Crédit : Andreas Trepte/ Wikipedia

Cet oiseau migrateur est connu pour ses longues distances effectuées sans aucun arrêt. Et en octobre dernier, l’un d’entre eux a réalisé un véritable exploit qui s’est inscrit dans le très sérieux Guinness des records.

La barge rousse a réalisé un périple de 13 560 kilomètres entre l’Alaska et la Tasmanie en 11 jours et 11 nuits. Durant ce voyage d’un bout à l’autre du globe, l’oiseau a fait la prouesse de ne pas s’arrêter une seule fois pour boire et manger.

Son incroyable record a logiquement été inscrit dans le livre Guinness des records.

Un métabolisme et un sommeil unihémisphérique permettent à la barge rousse de voler durant des jours

Crédit : Kirkamon/ Wikipedia

Pour suivre cet oiseau à la trace, une balise GPS a été installée par des scientifiques alors que le volatile était âgé de cinq mois. Surnommée 234684, par les experts, la barge rousse a débuté son vol le 13 octobre 2022 depuis l’Alaska avant de s’achever dans la baie d’Ansons, en Australie. Selon les scientifiques qui ont suivi le périple de 234684, l’oiseau aurait dû terminer sa migration en Nouvelle-Zélande.

Pour réaliser sa migration vers l’hémisphère Sud, la barge rousse est « rentré[e] dans un sommeil unihémisphérique », détaille Maxime Zucca, ornithologue, à France info. Cela signifie qu’une seule moitié du cerveau de la barge rousse est entrée en sommeil, tandis que la moitié éveillée a permis à l’animal de continuer à battre des ailes.

Nouveau record de vol direct sans mettre la patte à terre pour une Barge rousse d'Alaska suivie par GPS : 13560 km jusqu'en Tasmanie, au mois d'octobre dernier ! Soit une moyenne de 50 km/h parcourus d'une traite en 11 jours et 11 nuits (et 1h), sans se nourrir ni boire ! pic.twitter.com/Ev4ksfLCbL — Maxime Zucca (@MaximeZucca) January 25, 2023

Leur métabolisme si particulier, leur permettant de fournir plus d’oxygène et d’énergie à leur cœur et leurs muscles thoraciques agrandis pour l’occasion, permet aux barges rousses d'effectuer de tels périples.

Toujours d’après les experts, le vol effectué par la barge rousse, 234684, équivaut à deux fois et demie la distance Londres-New-York.