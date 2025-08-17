La tenue « inappropriée » de cette enseignante le jour de la rentrée fait débat, les internautes sont outrés

Captures d'écran TikTok

Une enseignante américaine a vécu une rentrée scolaire mouvementée en raison de sa tenue jugée...trop moulante.

Depuis le 12 août, une vidéo déchaîne les passions sur TikTok, rapporte le site Bored Panda.

Ces images, visionnées plus de 2,6 millions de fois, montrent une enseignante afro-américaine - qui se fait appeler Peachy - accueillant ses élèves le jour de la rentrée scolaire.  

Celle-ci est vêtue d’une jupe moulante couleur crème et d’un chemiser blanc ajusté. Des escarpins à talon complètent sa tenue.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son choix vestimentaire n’est pas au goût de tout le monde.

@thatgirl__peachy Teacher bae 1st day #fypシ #teachersoftiktok #newbeginnings ♬ original sound - Peachy💕

Une tenue qui fait débat

Sous la publication, nombreux sont ceux qui critiquent les vêtements de la jeune femme. La raison ? Ils estiment que cette tenue est inappropriée pour une enseignante.

Un internaute a écrit :

« Elle besoin d’un mentor dès que possible si elle veut enseigner à long terme. Sa tenue n’est pas appropriée pour cet environnement ».

Une autre personne a commenté :

« Les écoles doivent commencer à appliquer des codes vestimentaires pour les enseignants. Vous êtes superbe, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit ».

Capture d'écran TikTokCrédit Photo : Capture d'écran TikTok

Ou encore :

« Il lui est impossible de modifier son corps, mais il existe aussi des vêtements plus appropriés. Certes, elle est bien faite, mais cela ne signifie pas qu'elle doive porter des vêtements moulants ».

Les internautes viennent à sa rescousse

D’autres, en revanche, ont pris la défense de la maîtresse, comme le montrent ces commentaires :

« Elle est entièrement couverte. Qu'y a-t-il de moins professionnel ou de plus élégant? Si une autre morphologie avait porté la même tenue, elle aurait été considérée comme élégante », a indiqué une utilisatrice.

Capture d'écran TikTokCrédit Photo : Capture d'écran Tiktok

De son côté, cette personne s’interroge :

« Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle laisse son corps à la maison ? ».

Les détracteurs de Peachy lui reprochent également sa présence sur les réseaux sociaux, où elle se décrit comme une « professeure bae », un acronyme de « Before Anyone Else » (« avant tout le monde » en anglais). Ce terme désigne aussi une personne qu’on aime le plus au monde.

Source : Bored Panda
