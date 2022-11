20 œuvres d'art connues

Des œuvres d’art connues, il y en a plein, mais certaines le sont encore plus que d’autres. Découvrez les 20 œuvres les plus connues au monde.

1 La Joconde signée Léonard de Vinci, un incontournable au musée français le Louvre

Des touristes passant devant le poster du tableau Mona Lisa Crédit photo : Mehdi Taamallah

Parmi les tableaux les plus connus, la Joconde est certainement celui qui se distingue le plus. Même les non-initiés au monde de l’art la reconnaissent. Cette œuvre, aussi connue sous le nom de « Mona Lisa », a été réalisée par Léonard de Vinci. Peintre, sculpteur et ingénieur, Léonard de Vinci est un grand nom de l’époque de la Renaissance. Ses œuvres passionnent toujours autant. Quant à ce tableau, il est exposé au Musée du Louvre, à Paris, en France.

2 Le tableau connu de Van Gogh intitulé « La nuit étoilée »

L’image de la nuit étoilée de Van Gogh diffusée sur le mur d’une cathédrale Crédit photo : cristianoalessandro

Vincent Van Gogh est un autre grand nom de la peinture connu du grand public. Le tableau « La nuit étoilée » est considéré comme l’une de ses meilleures œuvres par de nombreux amateurs d’art. Elle fait également partie des meilleures peintures de l’art occidental. Ce tableau suscite l’intérêt puisqu’il a été peint dans sa cellule pendant que l’artiste a été interné dans un hôpital psychiatrique. Cette œuvre est aussi exposée au musée d’Art moderne à New York.

3 La Cène, une autre peinture célèbre de Léonard de Vinci

Une reproduction de la Cène, une des plus célèbres fresques du maître Crédit photo : Istock

Léonard de Vinci est l’artiste derrière l’œuvre la plus emblématique de l’histoire : La Cène. Cette fresque impressionne tant par sa longueur de 9 mètres que par le réalisme de la représentation. De plus, le génie a utilisé une technique révolutionnaire pour l’époque. Il s’est passé de la peinture humide. À la place, il a opté pour un support sec afin de représenter la scène biblique durant laquelle Jésus Christ s’adresse à ses disciples. Cette fresque est toujours visible à l’église Santa Maria delle Grazie à Milan.

4 L’œuvre « la naissance de Vénus » signée par Sandro Botticelli, une de ses plus belles peintures

Une reproduction fidèle de la peinture intitulée « La naissance de Vénus » Crédit photo : Istock

Peinte en 1485, « La naissance de Vénus » est l’une des plus célèbres toiles de l’artiste Sandro Botticelli. Il raconte l’arrivée de la déesse de l’amour tout en mettant en avant sa beauté. Accueillie par une jeune femme, la déesse apparaît dans une coquille Saint-Jacques parfaitement représentée. Ce tableau est visible à la Gallerie Degli Uffizi en Florence, en Italie.

5 Le cri par Edvard Munch, l’une des œuvres les plus emblématiques de l’art occidental

Une reproduction de la peinture « Le cri » d’Edvard Munch Crédit photo : Istock

Le cri signé par le grand maître Edvard Munch est certainement l’une des œuvres les plus captivantes. Les couleurs expressives choisies pour la réalisation de l’œuvre impressionnent. L’émotion lourde véhiculée par l’œuvre se ressent chaque fois que le regard se pose sur le tableau. Tous ces éléments font que des artistes d’art moderne tentent de le reproduire. Sachez que cette œuvre est exposée au National Museum d’Oslo, en Norvège.

6 Guernica, l’œuvre le plus célèbre de Pablo Picasso, un des artistes les plus talentueux de sa génération

Une reproduction de la Guernica de Picasso Crédit photo : Istock

Pablo Picasso fait aussi partie de ces grands peintres connus du public, même ceux qui n’y connaissent rien à l’art. Son nom sert de référence dans la pop culture et au cinéma. Parmi ses œuvres les plus célèbres, la Guernica, réalisée en 1937, se distingue d’entre toutes. Ce tableau a été commandé par le gouvernement de la République espagnole pour montrer les conséquences d’une gu*rre. Pour représenter le drame, l’artiste a abandonné les couleurs pour ne retenir que le bleu, le noir et le blanc. Le résultat est un magnifique portrait présentant un effet de reportage.

7 Les Nymphéas, la peinture emblématique de l’artiste français Claude Monet

Une reproduction de la peinture Les Nymphéas du peintre français Claude Monet Crédit photo : https://www.etsy.com/_ 255.15 €

Les Nymphéas du peintre français Claude Monet sont célèbres pour deux raisons. Il s’agit de l’une des plus grandes et belles réalisations du XXème siècle. Ce chef-d’œuvre a été réalisé grâce à l’assemblage de 250 peintures appelées « Nénuphars ». Cette œuvre d’art démontre tout le savoir-faire et la vision de l’artiste. La deuxième raison est qu’elle est considérée comme un symbole de paix, car elle a été offerte à la France le lendemain de l’armistice.

8 L’œuvre « Le baptême du Christ » peinte par le peintre Piero Della Francesca

Reproduction du tableau connu « Le baptême du Christ » Crédit photo : Toperfect.com

Ce tableau a été réalisé par Piero Della Francesca, l’un des peintres les plus talentueux de son époque. Cette œuvre raconte l’événement biblique durant lequel Jésus Christ a été baptisé par Jean Baptiste. Le réalisme de l’œuvre est frappant tout comme la proportionnalité des éléments visibles. Pour l’époque, cette œuvre impressionne. Selon les explications, cette proportionnalité était possible, car le peintre a appliqué des règles mathématiques, étant lui-même un mathématicien.

9 La Création d’Adam par Michel-Ange, une belle œuvre de l’époque de la renaissance

Création du monde par Michel-Ange dans le vieux livre Michel-Ange, par F. Koenig, 1888, Paris

Parmi les autres œuvres consacrées à un événement biblique, « La création d’Adam » est également très connue. Elle est célèbre pour son réalisme, mais aussi son emplacement. Cette fresque a été réalisée pour être le quatrième élément de panneaux racontant la genèse. Concernant son emplacement, elle sublime le plafond de la Chapelle Sixtine.

10 Le Désespéré, l’une des peintures les plus étranges signées par Gustave Courbet

Une reproduction du tableau Le Désespéré Crédit photo : https://www.expositionpeinture.com/_ 600 €

Étrange, mystérieux, terrifiant, voilà autant de mots utilisés pour qualifier ce chef-d’œuvre signé par Gustave Courbet. Cette œuvre fait ressentir plusieurs émotions à la fois, dont la peur. Un air dramatique se voit, tant l’expression du personnage est réaliste. Outre ces sensations, ce tableau attire l’attention par les couleurs utilisées et le fait qu’il a été emmené partout où est allé l’artiste. Ce dernier aspect suscite encore plus d'interrogations chez les passionnés par les œuvres de Gustave Courbet.

11 Portrait de la La jeune fille à la perle, l’un des plus célèbres tableaux de Johannes Vermeer

Une reproduction de la jeune fille à la perle Crédit photo : Istock

Très connue de l’Europe du Nord, puis dans le monde, l’œuvre « La jeune Fille à la perle » connaît de nombreuses appellations. Cette peinture, réalisée par Johannes Vermeer, est parfois appelée « La Jeune fille au Turban » ou la « Mona Lisa » de l’Europe du Nord. Elle fait partie des œuvres les plus connues signées par le peintre néerlandais. Pour ceux qui souhaitent contempler ce tableau, sachez qu’il est exposé au musée du Mauritshuis, à La Haye, aux Pays-Bas.

12 Femmes de Tahiti signé Paul Gauguin

Reproduction du tableau de Paul Gauguin Crédit photo : https://www.bimago.fr/_ 17.14 €

La toile « Femmes de Tahiti » peinte en 1891 est célèbre grâce à son histoire. Paul Gauguin a décidé de réaliser ce tableau alors qu’il était sur le point de quitter la Polynésie française. Il a mis en scène deux femmes assises sur la plage avec un air triste. L’émotion est captivante, mais la surprise vient d’ailleurs. En regardant de près la toile, les deux femmes se ressemblent. En effet, le peintre a peint un seul et même modèle, mais qui a posé deux fois.

13 La Classe de danse de Edgar Degas exposée au musée d’Orsay, Paris, France

Une reproduction du célèbre tableau « La Classe de danse » Crédit photo : https://www.bimago.fr/_ 16.80 €

À travers son œuvre, Edgar Degas a voulu rendre hommage à des talentueuses et travailleuses ballerines dont il a fait la rencontre. Cette histoire a rendu la peinture intrigante. D’autant plus que l’artiste a réalisé cette œuvre suite à des heures d’observation. Cela n’a pas été difficile pour le peintre, lui-même un grand adepte de l’Opéra de Paris. Aujourd’hui, cette œuvre est présentée au grand public au musée d’Orsay.

14 La Vague du maître Katsushika Hokusai, l’une des œuvres les plus connues au monde

Reproduction de la Vague de Katsushika Hokusai Crédit photo : https://www.amazon.fr/_ 23.99 €

Katsushika Hokusai est un maître et spécialiste de l’ukiyo-e, un art japonais du XVIIe et du XIXe siècle. Il l’a fait savoir à travers cette œuvre connue sous le nom de « La Vague » ou « La grande vague de Kanagawa » représentant un monde flottant. Pour information, Katsushika Hokusai est devenu une figure influente dans le monde entier grâce à cette œuvre et son talent. Entre autres, il aurait influencé de grands noms comme Van Gogh et Renoir.

15 La Tour de Babel par l’artiste flamand du XVIème siècle Pieter Bruegel

Reproduction de la Tour de Babel de Pieter Bruegel Crédit photo : https://www.amazon.fr/_ 29.99 €

Pieter Bruegel a voulu, à travers cette œuvre, représenter l’épisode biblique concernant la construction de la Tour de Babel. Cette réalisation montre les étapes réalisées et les parties inachevées. En même temps, le peintre flamand du XVIème siècle a présenté à travers cette toile le mode de vie d’une cité de l’époque. Cette œuvre célèbre et très appréciée est exposée à l’international, au Kunsthistorisches Museum, à Vienne, en Autriche.

16 Water Lilies, tableau de Claude Monet exposé au Metropolitan Museum of Art à New York

Une reproduction du tableau Water Lilies de Claude Monet exposé à New York Crédit photo : https://www.europosters.fr/_ 19.49 €

De son vivant, Claude Monet a conçu un étang aux nénuphars dans sa maison rurale de Giverny. Il a décidé de réaliser une série d’œuvres consacrée à cet étang. Le « Water Lilies » en fait partie. Cette œuvre représente fidèlement le pont et les plantes aux alentours. La couleur verte est prédominante, rendant encore plus intéressant le tableau de Claude Monet. À titre indicatif, cette œuvre est exposée au Metropolitan Museum of Art à New York.

17 Les Demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso, une célèbre œuvre de l’art moderne

Une reproduction de « Les demoiselles d’Avignon » de Picasso Crédit photo : https://www.amazon.fr/_ 10.99 €

Une autre œuvre très connue signée par Pablo Picasso est exposée au Metropolitan Museum. Baptisée « Les demoiselles d’Avignon », elle fait partie des plus beaux tableaux de l’art moderne. Cela se voit à la nudité des cinq femmes représentées sur la toile. Une palette d’émotions se ressent à travers ce tableau, dont la joie et la gaieté. Un autre aspect particulier de cette œuvre est le côté déstructuré des images sur la toile.

18 La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix au Louvre Museum à Paris

Une reproduction de « La liberté guidant le peuple » exposé au Louvre Crédit photo : https://www.boutiquesdemusees.fr/_ 39 €

Ce tableau d’Eugène Delacroix est célèbre pour l’histoire qu’elle raconte. Elle présente la fin du règne du roi Charles X de France tout en commémorant la révolution de juillet 1830. Pour personnifier la liberté, l’artiste a choisi une femme du peuple levant haut la main le drapeau français. La présence de cette femme et d’hommes armés en plein conflit fait que cette peinture est aussi considérée comme une œuvre représentative de la Révolution française.

19 Terrasse du café le soir de Vincent Van Gogh, un tableau peint en plein air

Reproduction de la « Terrasse du café le soir » par Van Gogh Crédit photo : https://fr.shopping.rakuten.com/_ 52.50 €

Le peintre néerlandais Vincent Van Gogh est connu pour sa passion pour les peintures en plein air. La peinture « Terrasse du café, le soir » reflète son talent en proposant un maximum de détail, surtout en profondeur. Cette profondeur est rendue possible grâce à son positionnement qui devait être perpendiculaire par rapport au café. Il a su immortaliser avec ses coups de pinceau la joie de sortir la nuit. D’autant plus que le peintre affirmait que la nuit est plus vivante que le jour.

20 Le portrait « Whistler’s Mother » de James Mc Neill Whistler exposé au musée d’Orsay depuis 2019

Reproduction du « Whistler’s Mother » de James Mc Neill Whistler Crédit photo : https://www.amazon.fr/_ 10.14 €

Le tableau de la mère de l’artiste James McNeill Whistler est aussi célèbre que son auteur. Il est la propriété du musée d’Orsay depuis son acquisition par la France en 1891.