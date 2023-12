Atteinte d'une tumeur incurable à 19 ans et à bout de forces, Aliyah a fêté Noël en avance avec sa famille

La jeune francilienne se bat depuis cinq ans contre la maladie. Après une première victoire, son cancer est revenu et Aliyah n’a plus la force de combattre. Elle a donc fêté Noël en avance avec toute sa famille.

En octobre 2018, Aliyah a 14 ans lorsqu’elle apprend qu’elle souffre d’une tumeur maligne au cerveau. À l’époque, la jeune francilienne avait décidé de se battre contre la maladie et de passer son brevet. Sur Facebook, la page "Le combat d’Aliyah" avait même été créée pour la soutenir.

Aliyah avait remporté ses deux objectifs. Un an plus tard, en novembre 2019, elle fêtait avec sa famille et amis sa rémission sans toutefois être guérie. Aliyah a ensuite mené une vie tout ce qu’il y a de plus normale à cet âge : elle a obtenu son baccalauréat et a intégré un BTS de comptabilité en alternance où elle a rencontré son compagnon Valentin. « Heureusement que j’ai ma famille, mais sans lui, je n’aurais pas tenu aussi longtemps », admet l’adolescente auprès du Parisien.

Mais en février 2023, tout rebascule lors d’une IRM de contrôle. « Les médecins m’ont expliqué que c’était très très grave, et qu’ils ne pourraient pas me soigner cette fois-ci », raconte encore Aliyah qui a accepté une étude médicamenteuse.

Un dernier Noël avant l’heure en famille

Crédit photo : K Photography via Le Parisien

Alors que le traitement fonctionnait bien au début, le corps d'Aliyah a finalement mal réagi. « Les médecins ne veulent pas nous dire combien de temps il reste. Mais ça se compte en semaines », précise sa sœur Marine. Aujourd’hui âgée de 19 ans, Aliyah n’a plus la force de continuer. « La maladie prend trop de place. Même la morphine ne me soulage plus », confie la Francilienne qui vit à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) avec sa famille.

Pour ses derniers instants, Aliyah a souhaité réaliser son rêve : se rendre à Disneyland Paris avec sa famille. Fin novembre 2023, elle a pu se rendre en fauteuil roulant dans un lieu où la magie et les rêves sont permis.

De retour chez elle, Aliyah est en soin palliatif et « souffre énormément », raconte Marine qui ajoute que sa sœur « veut en finir ». Début décembre, la famille s’est réunie au complet pour fêter en avance les fêtes de Noël.