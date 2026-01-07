« Brûle bébé, brûle » : Mask Singer annule en catastrophe la prestation d'un candidat au thème « indélicat », après l'incendie de Crans-Montana

Émission Mask Singer version UK

À la suite de l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse), la version anglaise de l’émission « Mask Singer » a déprogrammé à la dernière minute la prestation d’un candidat pour une raison évidente.

Une décision compréhensible.

Alors que la nouvelle saison de « Mask Singer » vient de démarrer au Royaume-Uni, un candidat en compétition a été coupé au montage. La raison ? Sa prestation aurait pu heurter après l’incendie meurtrier du bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse.

Bar Le Constellation, en SuisseCrédit Photo : AFP

Un extrait du « Mask Singer » coupé au montage

Comme le rapportent plusieurs médias britanniques, le premier épisode de « Mask Singer UK » a été lancé ce samedi 3 janvier, soit deux jours après le terrible drame ayant fait 40 victimes et 119 blessés.

Ce jeu télévisé met en scène douze célébrités. Celles-ci interprètent des chansons, dissimulées derrière un masque, concept donnant son titre au programme.

Peu avant la diffusion du télécrochet, son diffuseur, la chaîne anglaise ITV, a fait le choix de supprimer la performance d’un candidat déguisé en panda roux, représentant un pompier couvert de suie.

Candidat déguisé en panda rouxCrédit Photo : ITV

Une prestation pouvant heurter

Selon le tabloïd The Sun, le participant était censé interpréter la chanson «  Disco Inferno » du groupe The Trammps. Diffusé en 1976, ce titre emblématique évoque une soirée torride en boîte de nuit.

Tout au long du morceau, les chanteurs répètent le célèbre refrain : « Burn Baby, Burn », qui signifie « Brûle bébé, brûle » dans la langue de Molière.

Ces paroles qui peuvent faire penser à la tragédie survenue en Suisse ont poussé ITV à prendre une mesure radicale.

Logo Mask SingerCrédit Photo : ITV

« À la lumière des événements tragiques survenus en Suisse, nous avons pris la décision de retirer la prestation de Red Panda de l’émission de ce soir en raison du thème et des paroles de la chanson pouvant être jugés indélicats », a expliqué la chaîne britannique.

Avant d’ajouter :

« Les téléspectateurs pourront voir Red Panda se produire dans les semaines à venir ».

Source : The Independent
