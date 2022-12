Le classement des meilleures compagnies aériennes 2022 a été dévoilé et Air France est (très) bien placée

Comme chaque année depuis 1999, Skytrax publie le classement des dix meilleures compagnies aériennes. Cette année encore, les compagnies asiatiques et du Moyen-Orient occupent les premières places.

Qatar Airways, élue meilleure compagnie aérienne 2022. Crédit : VanderWolf-Images/ iStock

Dans le monde de l’aviation, le classement de Skytrax est très attendu. Ce dernier regroupe en effet l’avis de 14 millions de passagers sur différents critères afin d’établir le classement final : la qualité de vol, la qualité des services proposés à bord et l’expérience pré et post voyage. Une nouvelle catégorie avait été ajoutée durant la pandémie concernant les mesures prises dans la lutte contre le Covid-19.

C’est lors d’une cérémonie qui s’est tenue le vendredi 23 septembre, à Londres, que le classement a été dévoilé.

Cette année, c’est (encore) la compagnie aérienne Qatar Airways qui a été couronnée Meilleure compagnie aérienne de 2022. Il s’agit de la septième fois que la société qatarie est titrée après 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 et 2021. Les compagnies Singapore Airlines et Emirates complètent ce podium en se classant respectivement à la deuxième et à la troisième place.

« Le fait de le remporter pour la septième fois témoigne du travail acharné de toutes nos équipes incroyables. Leur dévouement et leur dynamisme continus permettent à nos passagers de vivre la meilleure expérience possible lorsqu'ils voyagent avec Qatar Airways », a déclaré dans un communiqué Akbar al-Baker, le PDG de Qatar Airways.

Air France bien placée dans le classement Skytrax

Crédi : joeravi/ iStock

Dans ce Top 10 largement dominé par les sociétés asiatiques et du Moyen-Orient, on retrouve en huitième place Air France. Une belle performance pour la société française qui est aussi considérée comme l’une des « meilleures compagnies aériennes de première classe du monde 2022 », puisqu’elle devance même Qatar Airways (8ème) en se plaçant quatrième dans ce classement.

Autre preuve de la bonne forme de Air France, la compagnie française se classe deuxième des meilleures compagnies aériennes européennes derrière Turkish Airlines, mais première de l’Europe de l’Ouest pour la seconde année consécutive.

Même si elle perd trois places dans le classement des « meilleures compagnies aériennes de business classe du monde 2022 », Air France se classe sixième des « meilleures compagnies aériennes de Premium Economy Class ».

Le Top 10 des meilleures compagnies aériennes mondiales 2022 :

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Emirates

4. ANA All Nippon Airways

5. Qantas Airways

6. Japan Airlines

7. Turkish Airlines

8. Air France

9. Korean Air

10. Swiss International Air Lines