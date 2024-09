L'Horoscope du lundi 23 septembre : Fatigue ou Chance ?

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe -vous révèlera tout de vos énergies au quotiden !

Bélier

Croyez en votre bonne étoile aujourd’hui ami(e)s Bélier car la chance pourrait bien se manifester ! Vous êtes / trouvez parfaitement votre place, les échanges sont équilibrés entre ce que vous donnez et recevez ! Profitez de cette superbe journée !

Taureau

Quels sont ces regrets ami(e)s Taureau ? Il se peut qu’aujourd’hui vous broyiez du noir … Essayez de ne pas trop ressasser car il vous reste des cartes en mains que vous ne semblez pas voir … Et si aujourd’hui vous voyez le verre à moitié vide ,de bonnes nouvelles cette semaine devraient vous le faire voir plutôt plein ;)

Gémeaux

Aujourd’hui ami(e)s Gémeaux, on vous invite à lâcher prise … Si vous vous sentez bloqué(e), laisser couler … C’est en changeant de regard, de positionnement que vous vous libérerez… Les blocages permettent de re-définir l’objectif pour s'y diriger ensuite. Respirez, tout va bien se passer !

Cancer

Aujourd’hui vous êtes guidé(e)s ami(e)s Cancer ou bien peut-être est-ce vous qui aider les autres … En tout cas, on nous parle de bienveillance ! Vous avez toutes les bénédictions pour avancer … Autorisez-vous vous-même et dites OUI à la vie !Il se pourrait que vous soyez également bien connecté(e), suivez votre intution mais attention à ne pas tomber dans le dogmatisme ou à suivre un faux gourou …

Lion

Quelle productivité today les Lion ! Inépuisable, inarrêtable, vous avez le goût du travail bien fait ! Continuez sur votre lancée car le travail paie et on a rien sans rien ! Pour autant, n’oubliez pas que le mieux est l’ennemi du bien … Ne tombez pas dans trop de perfectionnisme, on vous connaît vous et votre fierté ;)

Vierge

Aujourd’hui ami(e)s Vierge, vous brillez, vous shiner, vous rayonnez ! Vous êtes notre soleil du jour cher(e)s Vierge ! Profitez de ce rayonnement pour réchauffer votre petit cœur qui a pu être bien éprouvé car aujourd’hui vous renaissez et aller vers la lumière ! Des collaborations, associations, partenariats ou encore un engagement en couple pourraient aussi se manifester aujourd’hui. Let’s shine !!!

Balance

Un besoin d’équilibre pour vous, les Balance… Vous dont c’est la quête perpétuelle… Aujourd’hui, jauger fera partie intégrante de vos priorités : soupeser, juger, trancher, voilà les actions qui vous sont proposées ! Définissez comment vous répartissez : partager ou garder ? Que ce soit votre temps ou votre argent - ce sera propice à votre évolution aujourd’hui et à long terme ! Il se peut que vous partagiez également une ressource, un héritage ou une récompense aujourd’hui ...

Scorpion

Aujourd’hui, on vous invite à défendre vos trésors intérieurs ami(e)s Scorpion, sans précipitation … Soyez dans la maîtrise car sinon ça pourrait chauffer ! Et chat echaudé craint l’eau, même froide... Soyez la main de fer dans le gant de velours, protégez-vous sans vous sur-protéger - on vous connaît ami(e)s Scorpion ! - Aussi, l’argent peut vous brûler les doigts... Et en famille, vous n’avez peut-être pas envie de partager ! Prenez du temps pour vous, maîtrisez vous et tout ira comme sur des roulettes !

Sagittaire

Ami(e)s Sagittaire, ce qu’il vous faut aujourd’hui, c’est du repos. Et il est bien mérité ! Méditez, prenez du temps pour vous - si vous le pouvez - car vous semblez épuisé. Pour autant, le repos ne peut durer qu’un temps car sinon on se transforme en bel(le) au bois dormant … Alors savourez cette journée de lenteur, couchez vous tôt, vous repartirez demain du bon pied !

Verseau

Aujourd’hui ami(e)s Verseau, c’est la richesse qui arrive ! Qu’elle soit monétaire et/ou intérieure, la joie revient ... Vous récoltez les fruits de votre dur labeur et avez bien raison ! Votre environnement se porte bien et vous êtes heureux/se de le constater - Que demander de plus ?

Poisson

Quelle maîtrise, quel charisme ! Vous êtes à fond en ce moment et particuliérement aujourd’hui les Poisson … Rien, ni personne, ne vous résiste. Employez votre charme à bon escient, soyez souverain(e) et votre volonté devrait s’incarner, comme par enchantement ….