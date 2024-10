L'Horosocope de la semaine du 28 octobre au 3 novembre

Au sujet de l'auteur : Julie Ciglia-Dequaire

Tarologue et Medium. Certifiée en Psychanalyse Analytique, elle mêle la Spiritualité à la Psychologie et la Divination au Coaching afin de vous accompagner sur votre chemin de vie et à décrypter vos énergies !

Elle vous reçoit sur rendez-vous à Paris ainsi qu’en visio-conférence. Journaliste de formation et passionnée de bien-être elle vous accompagne dans notre rubrique ASTROLOGIE.