Voici les 3 signes astrologiques les plus chanceux en octobre

En octobre, l'automne arrive et la saison de la magie aussi ...Découvrez les 3 signes qui auront le plus de chance ce mois-ci !

Sagittaire

Les Sagittaire auront toutes leurs chances pour se libérer du passé ! En octobre, finis les blocages, même les karmiques. Vous évoluez, ami(e)s Sagi, et vous vous dirigez vers votre plein potentiel. Ce qui se passe est très beau et très grand : un cap est franchit ... Vous vous libérez d’anciennes mémoires, notamment sur le plan financier. L’argent, la sécurité matérielle et l’abondance arrivent à vous. La peur du manque se transforme ; misez tout sur l’ancrage et récoltez comme il se doit au mois d’octobre !

Lion

Les Lion, en ce moment, vous êtes en tête de tous les classements ! Et c’est l’amour avec un grand A qui sera le plus impacté. Que ce soit l’image de soi ou de l’autre, vous dépassez vos peurs de l’engagement et revoyez vos façons d’aimer... Ce qui arrive est très très beau. C'est le moment parfait pour s’engager ou faire une nouvelle rencontre. S’aimer soi-même (en plus, vous adorez ça !) sera également clé pour aimer l’autre. Profitez de cet amour, ami(e)s Lions, cela pourrait changer votre vie ...N'hesitez plus à aller à ce diner ;)

Verseau

En octobre, les Verseau seront à l’honneur avec de très belles perspectives d’évolution. Vous comprenez enfin que l’individuation (emprunter son chemin à soi et rien qu’à soi) n’est pas l’individualisme ! Une grande évolution est à prévoir pour celles et ceux qui sauront saisir l’opportunité ! L’argent et la sécurité - qu'elle soit matérielle ou dans le affective - devraient également être impactés. Vous mettez en place de nouveaux systèmes de valeurs, peut-être loin des conditionnements imposés, que ce soit par vos parents ou la société, et vous vous en sortez brillamment vers ce nouveau rayonnement.

Profitez bien de mois d'octobre et pour retrouver l'horoscope de tous les signes, c'est par ici.