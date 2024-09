L'Horoscope de la semaine du 30 septembre au 6 octobre : Le grand reset pour aller vers son Destin

Découvrez votre HOROSCOPE de la Semaine à l’aide du TAROTSCOPE ! Mêlant l’art de l’Astrologie à celui du Tarot, ce tirage spécial - Signe par Signe -vous révèlera tout de vos énergies …À quoi vous attendre et comment vous y préparer au mieux !

Bélier

De la passion à l’engagement cette semaine chez vous, ami(e)s Bélier ! Il se pourrait bien qu’une histoire d’amour ou qu’un projet, qui se voulait, au départ, léger, se transforme en aboutissement très sérieux et concret… Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais c’est comme ça, pour votre plus grand bonheur ! Qui a dit que la passion ne dure qu’un temps ? On compte sur vous pour foncer ! Pour d’autres, la tentation d’aller voir ailleurs sera grande… que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant…

Taureau

Vous êtes en pleine réévaluation de votre monde et de votre entourage, et beaucoup de voies et de voix pourraient se faire entendre cette semaine… ami(e)s Taureau ! Que de messages et de messagers… À vous de sélectionner les conseils que vous gardez… ou pas ! Pour certains, vous bâtissez un nouveau monde car vous êtes désormais deux… D’autres pourraient être tentés de partir pour un projet un peu fou : déménager pour rejoindre l’être aimé(e), prendre une année sabbatique pour faire un tour du monde en duo… Après tout, pourquoi pas ? Assurez-vous tout de même de la fiabilité de votre désir… ! Avant de vous lancer dans ce projet de restaurant dans une habitation troglodyte du Kazakhstan, car votre crush de lundi en vient… N’oubliez pas de vous interroger sur vos propres sentiments… Ceci étant dit, un grain de folie vous fait le plus grand bien, vous qui avez tendance à la jouer sécurité ! (On a bien dit un grain ;) )

Gémeaux

Après un temps de suspense, de méditation, de réflexion, vous semblez retrouver la fougue et l’inspiration cette semaine, ami(e)s Gémeaux ! Une semaine en deux temps, trois mouvements : d’abord la réflexion, puis quel éveil, quel réveil ! La passion revient et aussi l’envie de remettre certaines choses à plat ! Dans ce que vous recevez et donnez, dans vos amitiés par exemple… Vous alliez parfaitement passion et raison et vous remettez de la justesse partout où en a besoin votre vie ! Des prises de conscience en début et/ou milieu de semaine vous permettent de tout rééquilibrer et de croire en votre destinée et bonne étoile. Certains pourraient prendre la décision de déménager… La connexion à la terre est un atout pour ce nouvel ancrage !

Cancer

Cette semaine, on vous recommande de jouer la carte de la prudence et de la protection, ami(e)s Cancer… Vous pourriez être très sollicité(e), notamment financièrement… Votre générosité ne passe pas inaperçue. On vous conseille de bien réfléchir à ce que vous donnez et à qui vous le donnez cette semaine ! Que ce soit de l’amour, du temps ou de l’argent… Priorisez-vous car il semblerait que vous puissiez avoir affaire à des gens quelque peu intéressés… Sans tomber dans la parano, préservez-vous, prenez votre temps ; surtout pas de précipitation, vous risqueriez de le regretter. Cette semaine, vous travaillez sur le rapport donner/recevoir pour toujours plus d’équilibre dans votre vie ! Vous allez rapidement retrouver vos marques. N’hésitez pas à sonder vos profondeurs sans céder à l’idéalisme. Quoi qu’il en soit, vous êtes protégée et recevez beaucoup de réponses de l’intérieur cette semaine !

Lion

Cette semaine, vous trouvez une idée en or, ami(e)s Lion… Cette découverte peut marquer un nouveau départ et vous permettra d’aller très loin ! Bossez-y mais pensez aussi à tenir dans la durée… pour éviter que cette idée de génie se transforme en fardeau sur le long terme… Trouvez le juste équilibre entre travail et vision, action et méditation ... N’hésitez pas à demander de l’aide ! On vous connaît avec votre fierté… Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ! La chance est avec vous, entre autres dans vos communications ! Niveau love, il se pourrait qu’un pas soit fait… Vous allez vers une réconciliation ou une renaissance… Laissez-vous séduire mais gardez la tête froide… c’est comme ça que vous parviendrez à arriver à vos fins !

Balance

Cette semaine, ami(e)s Balance, c’est le grand ménage, le grand rééquilibrage. Une fois n’est pas coutume, la priorité, c’est vous ! Vous qui avez tendance à placer l’autre avant vous, vous privilégiez cette fois le dialogue avec, en vous-même… Vous vous affirmez et dites ce que vous pensez… Vous quittez la bataille et mettez un terme à tout ce qui ne vous convient plus… Vous gagnez en confiance en vous et serez bientôt inarrêtable ! Une fin de cycle approche, est là. Tel Fumseck, le phœnix, vous renaissez pour suivre votre propre voie ! Vous évaluez à long terme et planifiez ce nouveau départ… Certaines relations, qu’elles soient pro, amoureuses ou amicales, seront cette fois définitivement classées. Bon nouveau départ les Balance, c'est votre saison !

Scorpion

Cette semaine, vous vous cherchez et vous vous trouvez, ami(e)s Scorpion ! Vous qui, d’habitude, aimez bien chercher la petite bête chez les autres, vous pourriez régler de grands conflits intérieurs ! Vous cessez enfin de vous battre envers et contre tout ! Un besoin d’introspection, dont vous avez l’habitude, portera ses fruits… C’est bientôt votre saison et vous enterrez tout ce qui ne vous appartient plus ! La passion et la raison reviennent en même temps pour vous diriger vers un nouvel élan. Vous renaissez vraiment et êtes prêt à lâcher les vieux boulets… Un nouveau cycle plein d’accomplissements s’annonce à vous. Vous arrivez vraiment à combiner passion et tempérance et une nouvelle histoire pourrait bien se concrétiser… Dans tous les sens du terme !

Sagittaire

Cette semaine, vous pourrez être tiraillé sur ce qui compte vraiment à vos yeux, cher(e)s Sagittaire… D’un côté, des investissements pourraient se montrer lucratifs… Et d’un autre, la plus grande richesse ne serait-elle pas intérieure ? Tous les moyens sont-ils bons ? Cela sera une vraie question… Vous êtes pris entre deux feux : travailler d’arrache-pied ou s’autoriser l’oisiveté ? Rester dans l’illusion ou vaincre ses démons ? Prenez le temps de vous poser et de rester maître(sse) de votre ancrage. Tout ce qui brille n’est pas d’or et attention aux faux gourous. Dans une histoire, qu’elle soit récente ou ancienne, des révélations pourraient être faites…

Capricorne

C’est une semaine de guérison et de libération si vous acceptez cette mission, cher(e)s Capricorne… Vous devenez maître de vos sentiments et allez parfaitement trouver votre place si vous acceptez de vous regarder en face… Vous avez toutes les cartes en mains pour vous diriger vers votre destin ! Un coup de cœur ou des retrouvailles avec quelqu’un devraient vous aider dans ce passage… De très belles énergies arrivent avec cette personne si vous acceptez de passer certains regrets et d’ouvrir sincèrement votre cœur… Du travail à accomplir sur vous donc, mais qui sera très prometteur et vous permettra de retrouver une grande énergie, de la fougue et de la passion ! Saisissez l’occasion… Les résultats seront vraiment surprenants et dépasseront toutes vos espérances !

Verseau

Cette semaine, ami(e)s Verseau, pourrait bien marquer la fin de quelque chose… Une association, une collaboration ou une relation (plutôt pro) se termine… À moins que ce soit un projet qui finalement ne se signe pas… Si la situation engendre son lot de tensions et de dispersion, la bonne nouvelle, c’est que quand une page se termine… on a toute la liberté d’en créer une autre ! Vous êtes sur le point de prendre vos clics et vos clacs… Direction le nouveau départ, et vous avez beaucoup plus de cartes en mains que vous ne croyez ! Mais avant, des négociations relatives à la situation pourront être éprouvantes, soyez intelligent(e) et réaliste… prenez bien le temps de débroussailler le terrain et de voir à qui appartient chaque chose. Des contrats et des ruptures peuvent être signés, prenez bien mesure de ce qui se joue pour pouvoir vous diriger vers de nouveaux horizons plus prometteurs ! Tout devrait bien se passer si vous êtes vigilant à faire appel à votre raison plutôt qu’à vos émotions… Ne vous découragez pas, de toute façon, vous avez votre nouvelle idée et elle promet… Restez secret sur vos projets futur !

Poisson

Vous pourriez prendre une pente glissante cette semaine, ami(e)s Poisson… Une semaine qui pourrait être très déstabilisante mais qui vous permettra une reconstruction sur des bases saines ! Que vous le vouliez ou non, une situation vous demandera analyse et réflexion… Ne vous précipitez pas… Des révélations arrivent à vous ! Peut-être par rapport à une relation existante… Peut-être par rapport à un projet, moins fiable qu’il n’y paraît… Vous allez apprendre cette semaine. Si vous le pouvez, soyez votre propre guide… De l’aide de l’extérieur pourrait également arriver… Mais attention au discernement et à qui vous confiez votre guérison… Tous les guides n’ont pas que des bonnes intentions ! Attention aux gourous ! La bonne nouvelle, c’est que vous vous dirigez vers une guérison, que vous allez gagner en maturité pour évoluer et enlever vos chaînes ! Tout va bien se passer.