Vous cherchez un cadeau à offrir à votre amoureux pour la Saint-Valentin ? On a fait pour vous une sélection de 15 idées de cadeaux de Saint-Valentin pour un homme. Vous n’avez plus qu’à piocher !

À Noël, vous avez trouvé un super cadeau à offrir à votre amoureux. Problème : vous êtes désormais à cours d’idée pour la fête de la Saint-Valentin. Pas de panique, on a fait pour vous une sélection de 15 idées de cadeaux pour la Saint-Valentin pour un homme. Des cadeaux romantiques, des cadeaux rigolos et même des cadeaux coquins. Et il y en a pour tous les goûts : pour les hommes sportifs, pour les gourmands, pour les amateurs de whisky ou pour les hommes coquets… Vous n’avez plus qu’à piocher pour ravir votre amoureux pour la plus romantique fête de l'année !

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°1 : une carafe à whisky et deux verres avec gravure personnalisées

Carafe à whisky et verres à personnaliser / Crédit : Amazon

Votre homme est amateur de whisky ? Offrez-lui une carafe et deux verres à personnaliser (à son nom, à votre nom, ou même à vos deux noms).



Prix : 47,56 euros sur Amazon

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°2 : un sweat à broderie personnalisable

Sweat brodé personnalisé / Crédit : cadeaux.com

Pour afficher votre amour au grand jour, optez pour ce sweat personnalité pour votre homme : vous pouvez faire broder une photo de vous deux. En plus, vous pourrez lui piquer puisqu’il s’agit d’un modèle unisexe.

Prix : 59,95 euros sur cadeaux.com

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°3 : un coffret de rasage

Coffret de rasage / Crédit : Amazon

Votre chéri est barbu ? Offrez-lui un coffret de rasage comprenant un rasoir mécanique avec un manche en bois, dix lames de rechange, un blaireau et un bol à savon. Il pensera à vous à chaque fois qu’il se rasera !

Prix : 99 euros chez Amazon

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°4 : une Love box, boîte à amour connectée

Love box, boîte à amour connectée / Crédit : Amazon

Pour communiquer votre amour à votre homme, pourquoi ne pas utiliser une Love box, boîte à amour connectée ? Grâce à l’application vous pourrez envoyer un message, un dessin, une animation. Et le coeur tourne quand il le reçoit. Une belle déclaration !

Prix : 99,99 euros sur Amazon (livraison gratuite avec Amazon Prime)

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°5 : un journal sportif de la semaine de naissance

Journal sportif de la semaine de naissance / Crédit : cadeaux.com

Voilà un cadeau qui ravira les amateurs de sport : un journal sportif de la semaine de sa naissance, pour que votre homme (re)découvre les évènements sportifs de l’époque où il est né dans une boîte personnalisée.

Prix : 44,95 euros sur cadeaux.com

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°6 : un caleçon à personnaliser

Caleçon personnalisé avec visage / Crédit : Amazon

Vous voulez marquer votre territoire ? Offrez à votre homme un caleçon personnalisé avec votre visage. Ça a le mérite d’être original.

Prix : 24,95 euros sur Amazon

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°7 : un coffret massage de la tête aux pieds



Coffret massage de la tête au pied / Crédit : Amazon

Quatre accessoires de massage pour relaxer tout son corps, c’est ce que votre chéri trouvera dans ce kit de massage. Bonus : vous pourrez en profitez vous-aussi si vous l’utilisez à deux !

Prix : 29,95 euros chez Amazon

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°8 : des cartes Kamasutra

Cartes Kamasutra / Crédit : Cadeaux Folies

Envie de pimenter vos soirées en amoureux ? Pour la Saint-Valentin, offrez à votre copain des cartes Kamasutra : 100 positions à tester sans modération.

Prix : 8,95 euros sur Cadeaux Folies

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°9 : Caps me, un chargeur et des capsules de café réutilisables

Chargeur et capsule de café réutilisables / Crédit : Nature & découverte

C’est le cadeau idéal pour les amateurs de café soucieux de l’environnement. Avec ce kit de remplissage de capsules réutilisables, ils pourront se faire plaisir, sans faire de déchet.

Prix : 69 euros chez Nature & découverte

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°10 : Osmooz, un jeu de société pour couple

Osmooz, jeu de société pour couple / Crédit : Amazon

Profitez de la Saint-Valentin pour apporter un peu de piquant dans votre couple. Avec le jeu de carte pour couple Osmooz, vous pourrez avec avec votre homme des conversations pour vous (re)découvrir.

Prix : 19,99 euros sur Amazon (livraison gratuite avec Amazon Prime)

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°11 : un coffret cadeau Smart box bulle de bonheur à deux

Coffret cadeau Smart box bulle de bonheur à deux / Crédit : Amazon

Un cadeau pour lui et pour vous. Avec le coffret cadeau Smartbox bulle de bonheur à deux, vous pourrez choisir ensemble une activité romantique à faire en couple parle un large choix d’expériences. Valable trois ans.

Prix : 29,90 euros sur Amazon (livraison gratuite avec Amazon Prime)

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°12 : des chaussettes à personnaliser

Chaussettes personnalisées motif super-héros / Crédit : Cadeaux Folies

Votre homme est votre héros ? Prouvez-le lui avec des chaussettes personnalisées : vous pouvez mettre le visage de votre chérie sur le corps de Superman. Un cadeau rigolo.

Prix : 19,95 euros sur Cadeaux Folies

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°13 : une lampe LED à personnaliser

Lampe LED personnalisée aux dates importantes / Crédit : Cadeaux Folies

Une histoire d’amour, ce sont des dates importantes, des anniversaires à ne pas manquer. Inscrivez-les sur une lampe LED à personnaliser. Vous pouvez y inscrire l’anniversaire de votre premier-rendez-vous, l’anniversaire de votre mariage, ou même la date de votre premier baiser.

Prix : 39,95 euros sur Cadeaux Folies

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°14 : un panier cadeau de chocolats Kinder en forme de coeur

Panier cadeau de chocolats Kinder en forme de coeur / Crédit : Amazon

Les gourmands vont adorer. Pour prouver votre amour à votre copain, offrez-lui un panier de chocolats Kinder en forme de coeur.

Prix : 38,95 euros sur Amazon (livraison gratuite avec Amazon Prime)

Idée de cadeau de Saint-Valentin n°15 : un bracelet pour homme à personnaliser

Bracelet pour homme à personnaliser / Crédit : cadeaux.com

Pour qu’il vous ait toujours au poignet, offrez à votre amoureux un bracelet personnalisé : un cordon avec un fermoir en acier inoxydable que vous pouvez faire graver à votre nom. Un très beau cadeau pour votre partenaire.

Prix : 39,95 euros sur cadeaux.com