50 Idées Cadeaux pour Collègue (qui changent des chocolats !)

On a tous connu ce moment de panique quand arrive l'anniversaire d'un collègue ou son pot de départ. Pas de panique ! Notre guide des cadeaux pour collègues est là pour transformer ce casse-tête en partie de plaisir, avec des idées qui vont (enfin) réveiller l'open space.

Que vous cherchiez à faire rire le roi des blagues du bureau, à impressionner votre manager préféré ou à remercier cette collègue qui vous sauve la mise en réunion, notre sélection de cadeaux décalés va vous transformer en héros de la pause café. Fini les recherches désespérées sur internet et les paniques de dernière minute !

Entre humour subtil et utilité quotidienne, nos suggestions sont parfaitement calibrées pour maintenir cette relation professionnelle tout en y ajoutant une touche de fun. Préparez-vous à découvrir des idées qui vont faire de vous la star des pots de départ !

Nos meilleures idées cadeaux pour un collègue

Un coffret Flakon pour devenir un expert du vin entre collègues

Les coffrets Flakon, c'est LA solution pour transformer la pause café en dégustation de grands crus ! Avec ses flacons de dégustation de 100ml et ses guides explicatifs, votre collègue pourra enfin briller en société en parlant des "notes de cassis" et du "bouquet aromatique". Une idée cadeau pour un collègue qui allie plaisir et apprentissage, parfait pour les afterworks.

❤️ Ce qu'on aime

Les flacons parfaitement dosés pour 2 personnes

La sélection de vins rares et exclusifs

Le guide de dégustation pour devenir incollable

L'écrin noir et or ultra classe

La tentation de tout déguster en une seule fois

L'envie d'acheter tous les coffrets disponibles

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 49€

Retardalgan : le remède miracle pour les collègues chroniquement en retard

Un cadeau hilarant qui cible parfaitement ce collègue qui arrive systématiquement 15 minutes après tout le monde en réunion ! Ces petits bonbons à la menthe, déguisés en médicaments anti-retard, sont le cadeau idéal pour faire passer un message avec humour. Une idée cadeau pour un collègue qui fera rire toute l'équipe pendant la pause café !

❤️ Ce qu'on aime

Le packaging qui imite parfaitement une boîte de médicaments

Le message qui passe en douceur grâce à l'humour

Le format pocket qui se glisse dans tous les tiroirs de bureau

Le goût menthe qui donne bonne haleine pour les excuses du matin

Seulement 10 bonbons dans la boîte

Risque de voir apparaître des boîtes similaires sur tous les bureaux

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 8,90€

Une machine à café portable pour les pauses café stylées au bureau

Cette petite merveille technologique va révolutionner les pauses café de votre collègue ! Fini les files d'attente à la machine du bureau ou le café fade de la cafétéria. Cette machine expresso portable lui permettra de déguster son petit noir où il veut, quand il veut. Idée cadeau pour un collègue qui allie praticité et plaisir gustatif, c'est le compagnon idéal pour les accros à la caféine qui ne transigent pas avec la qualité.

❤️ Ce qu'on aime

La portabilité et le design compact

Compatible avec les capsules Nespresso et le café moulu

La rapidité de préparation (3 minutes)

Le rechargement USB-C pratique

La capacité limitée en eau

Le temps de chauffe avec l'eau froide

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 149,90€

Des verres Topographic pour épater la galerie en salle de pause

Un set de verres qui transformera la pause café en véritable expédition ! Ces verres design reproduisent avec une précision bluffante les reliefs des plus célèbres sommets du monde. Parfait pour impressionner les collègues pendant les afterworks ou pour donner un petit côté aventurier à son bureau. Idée cadeau pour un collègue qui en jette !

❤️ Ce qu'on aime

Le design ultra original qui fait son petit effet

La qualité de fabrication irréprochable

Le choix entre différents sommets mythiques

L'aspect conversation starter garanti

La taille qui prend un peu de place dans le placard

Le nettoyage un peu délicat avec tous ces reliefs

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 44,90€

Une pâte à tartiner aux Canelés de Bordeaux pour des pauses café mémorables

Cette pâte à tartiner artisanale aux Canelés de Bordeaux va révolutionner les pauses café au bureau ! Fabriquée en famille à Bordeaux, elle apporte une touche de gourmandise bordelaise avec ses notes de rhum et sa texture fondante. Une idée cadeau pour un collègue qui transformera ses tartines matinales en véritable moment de plaisir.

❤️ Ce qu'on aime

La fabrication artisanale et familiale

L'originalité du goût canelé qui change du chocolat

Sans huile de palme, on peut se régaler sans culpabiliser

Le petit goût de rhum qui réveille

Le pot risque de disparaître très rapidement du bureau

Les collègues vont tous vouloir goûter

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 7,90€

Une carte cadeau Winalist pour des dégustations de vin inoubliables

Un coffret qui va faire pétiller les yeux de votre collègue ! Cette idée cadeau pour un collègue comprend une superbe carte des vins de France, un carnet de dégustation pour jouer les sommeliers et une carte cadeau Winalist. De quoi partir à l'aventure dans les plus beaux vignobles français, avec des dégustations de grands crus et des visites guidées dignes des plus grands connaisseurs.

❤️ Ce qu'on aime

La liberté de choisir parmi des centaines d'expériences œnologiques

La validité de 2 ans pour profiter du cadeau

Le coffret élégant avec carte des vins et carnet de dégustation

L'utilisation possible en plusieurs fois

Le choix parfois trop vaste qui peut donner le tournis

La nécessité de se déplacer pour profiter de l'expérience

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 39,50€

Un Sudoku en bois pour des pauses déjeuner plus fun

Un sudoku en 3D qui transforme la pause café en véritable moment de partage ! Ce jeu en bois noble réinvente totalement le concept du sudoku traditionnel pour en faire une activité collaborative. Les collègues peuvent maintenant se creuser les méninges ensemble sur cette version design et élégante qui trouvera facilement sa place sur le bureau. idee cadeau pour un collègue

❤️ Ce qu'on aime

Le design élégant en bois qui en fait un bel objet de déco

La dimension collaborative qui renforce l'esprit d'équipe

Le manuel avec les grilles et solutions inclus

Le côté 3D qui change des grilles sur papier

Peut créer des débats animés entre collègues têtus

Risque de voir la productivité baisser

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,95€

Detective Box : Le meilleur jeu d'enquête pour jouer les Sherlock Holmes au bureau

Un véritable kit d'enquêteur qui transformera votre collègue en détective privé ! Cette idée cadeau pour un collègue lui permettra de plonger dans une enquête criminelle palpitante avec des documents ultra réalistes, des pièces à conviction mystérieuses et une plateforme digitale qui le guidera dans ses investigations. De quoi pimenter ses soirées avec un mélange parfait entre escape game et série policière !

❤️ Ce qu'on aime

Les documents ultra réalistes qui donnent l'impression d'être un vrai détective

Le format en plusieurs épisodes qui maintient le suspense

La possibilité de jouer seul ou en équipe (parfait pour les team building)

L'interface digitale qui guide sans trop en dire

Une fois l'enquête résolue, pas de rejouabilité possible

Nécessite une connexion internet

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 90€

Une enceinte design transparente pour mettre l'ambiance au bureau

Cette enceinte bluetooth Mage est le genre de gadget qui va faire tourner les têtes au bureau ! Avec son design transparent qui laisse entrevoir ses composants high-tech et son éclairage LED ajustable, c'est le cadeau idéal pour un collègue mélomane. Un véritable petit bijou technologique qui allie style et performance pour des pauses musicales de qualité (idée cadeau pour un collègue).

❤️ Ce qu'on aime

Le design transparent ultra stylé qui fait son petit effet

La qualité sonore exceptionnelle pour sa taille

L'éclairage LED ajustable pour une ambiance cosy

La possibilité de connecter deux enceintes ensemble

L'autonomie de 8h un peu limitée

La taille compacte qui limite le volume sonore

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 79,95€

Un porte-monnaie minimaliste idée cadeau pour un collègue

Un porte-monnaie qui ne prend pas de place, c'est LA solution pour les collègues qui en ont marre de ressembler à George Costanza avec leur portefeuille façon Big Mac ! Ce petit bijou made in France, c'est comme une version pocket de Fort Knox : il avale une dizaine de pièces et jusqu'à 8 billets sans faire de chichis. Bonus écolo : il est fabriqué en pévétex recyclé, parfait pour avoir la conscience aussi légère que les poches !

❤️ Ce qu'on aime

Fabrication française, cocorico !

Format ultra compact qui ne déforme pas les poches

Matériaux recyclés pour sauver la planète

Feuillets transparents pour repérer ses millions en un clin d'œil

Capacité limitée pour les collectionneurs de tickets de caisse

Pas adapté aux fans de monnaie bulgare

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 9,90€

Un coffret de 8 mini savons artisanaux pour sublimer sa salle de bain

Un coffret de savons artisanaux irlandais, ça peut sembler basique comme cadeau pour un collègue, mais attendez de voir la tête de votre teammate quand il découvrira ces petites merveilles colorées ! Chaque savon est une véritable œuvre d'art, coupé et poli à la main, avec des motifs qui feraient pâlir Picasso. Bonus : votre collègue pourra enfin arrêter d'utiliser le savon industriel de la salle de pause qui sent le désinfectant d'hôpital. Une idée cadeau pour un collègue qui allie l'utile à l'agréable !

❤️ Ce qu'on aime

Le packaging en tissu ciré ultra classe

Les savons 100% naturels et vegan (pour briller en réunion CSE)

Chaque coffret est unique, comme votre collègue préféré

La fabrication artisanale irlandaise

La sélection aléatoire des couleurs

Huit savons, c'est peut-être beaucoup pour un seul bureau

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 29,90€

Une platine vinyle Bluetooth ultra design pour un bureau qui envoie du son

Un objet qui va faire tourner la tête de votre collègue mélomane ! Cette platine vinyle Bluetooth Tone Factory est un véritable bijou technologique qui marie l'élégance du design minimaliste avec des performances sonores exceptionnelles. Idée cadeau pour un collègue qui souhaite redécouvrir ses vieux vinyles avec style, cette merveille fabriquée à la main en République Tchèque transformera son bureau en véritable temple de la musique.

❤️ Ce qu'on aime

Le design ultra-plat et minimaliste qui en jette

La connexion Bluetooth pour un bureau sans fils qui traînent

La qualité sonore professionnelle signée Pro-Ject Audio Systems

Les trois coloris disponibles pour matcher avec la déco

L'absence de couvercle anti-poussière

L'encombrement sur le bureau

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 399,00€

Une adoption de parcelle de vin ou d'huile d'olive pour un collègue épicurien

Un cadeau qui sort vraiment des sentiers battus ! Votre collègue devient propriétaire d'une parcelle de vigne ou d'oliviers pendant un an. Tous les 3 mois, il reçoit un coffret contenant sa propre cuvée personnalisée et une bouteille surprise. Le plus cool ? Il peut même visiter SA parcelle et poser un médaillon à son nom dessus. De quoi frimer à la machine à café !

❤️ Ce qu'on aime

Le côté unique et personnalisé du cadeau

Les coffrets surprises chaque saison

La visite du domaine incluse pour 2 personnes

Le suivi de sa parcelle via le courrier du producteur

Il faut être patient pour recevoir tous les coffrets

La visite nécessite de se déplacer

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€ par coffret

Des plantes immergées pour un bureau zen et inspirant

Une plante naturelle figée dans le temps, conservée dans un flacon d'apothicaire vintage, c'est LA touche déco qui manquait au bureau de votre collègue ! Ces petits flacons made in France renferment de véritables trésors botaniques, cueillis et assemblés à la main dans le Sud. Une idée cadeau pour un collègue qui apportera une dose de nature et de sérénité à son espace de travail.

❤️ Ce qu'on aime

Le côté artisanal et fait main

Le design vintage du flacon façon apothicaire

Zéro entretien nécessaire

La fabrication 100% française

Le choix limité de plantes disponibles

La fragilité du flacon en verre

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 25,00€

Un bol breton personnalisé pour des pauses café mémorables

Ce bol breton artisanal va transformer la pause café en véritable moment de convivialité bretonne ! Fabriqué à la main à Pornic, ce petit bijou de 300mL arbore fièrement son filet bleu traditionnel et peut être personnalisé avec le prénom ou le surnom de votre collègue. Une idée cadeau pour un collègue qui allie tradition et originalité.

❤️ Ce qu'on aime

La fabrication 100% française et artisanale

La possibilité de personnalisation qui le rend unique

Le côté traditionnel qui fait toujours son petit effet

La contenance un peu limitée pour les gros buveurs de café

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Une box fromage mensuelle pour votre collègue épicurien

La Boite du Fromager, c'est LA solution gourmande qui va faire fondre votre collègue ! Chaque mois, ce véritable coffret de trésors fromagers débarque directement au bureau avec 4 pépites artisanales soigneusement sélectionnées. Le petit plus qui fait la diff' ? Un guide expert pour briller en réunion avec ses connaissances fromagères (idée cadeau pour un collègue qui en jette). Parfait pour celui qui rêve secrètement de devenir le meilleur sommelier... du fromage !

❤️ Ce qu'on aime

La découverte mensuelle de fromages d'exception

Le livret explicatif pour devenir incollable

L'option vin qui transforme la pause déj' en moment gourmet

La flexibilité des abonnements

Pas idéal pour les collègues au régime

La patience nécessaire entre chaque box

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 30€ par mois

Un bracelet vintage qui fait revivre les années 80

Ce bracelet Le Sou Français est la parfaite idée cadeau pour un collègue qui aime les accessoires avec une histoire. Reproduisant fidèlement le contour d'une pièce de 10 francs des années 80, ce bijou made in Biarritz combine élégance et nostalgie. Le système de nœuds coulissants permet d'ajuster la taille, parce qu'on n'est pas tous égaux face aux pauses café-croissants !

❤️ Ce qu'on aime

Le design vintage qui rappelle nos anciennes pièces de monnaie

La fabrication française à Biarritz (cocorico !)

Le bracelet unisexe qui s'adapte à tous les poignets

La résistance à l'eau (pour les pauses café maladroites)

Le choix limité de designs

Pas de boîte cadeau incluse

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 39,90€

Un pot intelligent pour les plantes de votre collègue idée cadeau pour un collègue

Ce pot en céramique est la solution parfaite pour les collègues qui ont la main verte mais pas le temps ! Grâce à sa technologie basée sur la capillarité, ce petit bijou portugais permet aux plantes de s'auto-gérer comme des grandes. Plus besoin de paniquer pendant les vacances ou les longues réunions, la plante prend juste ce qu'il lui faut. C'est comme avoir un assistant personnel pour ses végétaux !

❤️ Ce qu'on aime

Design élégant qui s'intègre parfaitement sur un bureau

Fabrication 100% naturelle et écologique

Système intelligent qui évite la surhydratation

Parfait pour les collègues occupés

Nécessite un peu de place sur le bureau

Ne résiste pas au gel (pour les bureaux en extérieur)

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 79,00€

Un coffret de fleurs de thé magiques pour des pauses détente au bureau

Un spectacle apaisant se déroule dans la tasse quand la fleur de thé s'épanouit délicatement dans l'eau chaude. Ces 8 fleurs de thé vert à la pivoine sont de véritables petits trésors tressés à la main par des artisans de Kunming. Une idée cadeau pour un collègue qui transformera chaque pause café en moment zen.

❤️ Ce qu'on aime

Le spectacle hypnotisant de la fleur qui s'ouvre

Les vertus relaxantes parfaites pour le bureau

Chaque fleur peut être infusée 3 fois

Le savoir-faire artisanal

Nécessite de l'eau à température précise

Quantité limitée à 8 fleurs

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 34,90€

Un atelier créatif avec un artisan pour un collègue passionné

Un atelier créatif avec un artisan local, c'est LA solution pour surprendre votre collègue ! Grâce à Wecandoo, il pourra choisir parmi plus de 2000 ateliers dans toute la France : travail du bois, poterie, bijouterie, cuisine... Une idée cadeau pour un collègue qui sort vraiment des sentiers battus et qui lui permettra de découvrir un nouveau savoir-faire tout en créant quelque chose de ses propres mains.

❤️ Ce qu'on aime

Un choix immense d'ateliers créatifs

La possibilité de choisir la date qui convient

Une expérience unique avec un artisan passionné

Un souvenir concret à ramener chez soi

Certains ateliers ne sont pas disponibles dans toutes les villes

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 25€

Un livre de recettes veggie pour épater la galerie en pause déj

Un livre de 500 recettes végétariennes qui va transformer votre collègue en véritable chef étoilé de la cuisine green ! De quoi lui permettre de préparer des petits plats healthy pour ses lunchs au bureau et faire saliver toute l'équipe devant ses buddha bowls ultra instagrammables. Idée cadeau pour un collègue qui en a marre des sandwichs triangle de la cafétéria !

❤️ Ce qu'on aime

500 recettes pour varier les plaisirs

Des recettes faciles à réaliser, même pour les débutants

Des plats qui changent des traditionnelles salades

Parfait pour se mettre au batch cooking

Risque de rendre jaloux les autres collègues à la pause déjeuner

Va falloir investir dans des boîtes hermétiques

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 19,95€

Un baromètre à cristaux pour jouer les météorologues au bureau

Un objet qui va transformer votre collègue en véritable gourou de la météo ! Ce baromètre à cristaux, plus fiable qu'une appli météo, c'est la fusion parfaite entre une boule de cristal et une boule à neige. Les cristaux dansent à l'intérieur selon les caprices du ciel, permettant de prédire le temps qu'il fera. Idée cadeau pour un collègue qui en jette, il deviendra rapidement la star de l'open space avec ses prédictions météo dignes d'un professionnel.

❤️ Ce qu'on aime

Le design élégant avec son socle en bois de hêtre

La précision des prévisions grâce aux cristaux

L'aspect décoratif qui sublime n'importe quel bureau

Le côté scientifique et historique de l'objet

Le temps d'attente avant la première utilisation

La nécessité de le placer au bon endroit

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 29,90€

Une Cool Box personnalisée pour égayer sa journée de bureau

Une box cadeau qui fait sourire, c'est LA solution pour mettre des paillettes dans la vie de bureau de votre collègue ! Cette box personnalisable regorge de petites attentions sympas à choisir parmi plus de 100 cadeaux. Le petit plus ? Un design unique et un message écrit à la main pour une touche vraiment personnelle. Une idée cadeau pour un collègue qui sort des sentiers battus !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation totale du coffret

L'écriture manuscrite du message

Le large choix de petits cadeaux à composer

La possibilité de programmer la livraison jusqu'à 6 mois à l'avance

Tellement de choix qu'on peut passer des heures à composer sa box

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 4,90€

Une marmotte à montres pour ranger ses trésors du temps

Les collectionneurs de montres vont adorer ! Cette marmotte en toile waxée est l'accessoire ultime pour transporter ses plus belles pièces. Avec ses 5 compartiments doublés de suédine, elle accueille les montres comme dans un écrin de luxe. La toile déperlante protège des intempéries, tandis que les finitions en cuir apportent une touche d'élégance qui fait toute la différence. Une idée cadeau pour un collègue qui fera mouche auprès des amateurs d'accessoires raffinés.

❤️ Ce qu'on aime

Le design élégant avec ses finitions en cuir

La protection optimale grâce à la toile waxée

La praticité des 5 compartiments

Le format compact et enroulable

Pas adapté pour les montres très volumineuses

Uniquement 3 coloris disponibles

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 36,00€

Un coffret de dégustation premium pour voyager à travers les spiritueux

Un coffret de dégustation qui va faire voyager les papilles de votre collègue aux quatre coins du monde ! Une sélection pointue de rhums ou whiskies rares, accompagnée d'une expérience de dégustation guidée pour devenir un véritable expert. Une idée cadeau pour un collègue qui sort vraiment des sentiers battus et qui créera des moments de partage mémorables au bureau.

❤️ Ce qu'on aime

La sélection ultra-premium par des experts

Le format parfait pour partager (2 verres par flacon)

Le packaging anti-casse super bien pensé

L'expérience de dégustation guidée pour se la jouer pro

La tentation de tout boire en une soirée

Le choix cornélien entre rhum et whisky

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 79,00€

Une carte à gratter des vins de France pour devenir un expert viticole

Cette carte à gratter est le compagnon parfait pour tous les amateurs de vin ! Idée cadeau pour un collègue qui permettra de transformer la dégustation de vin en véritable aventure ludique. À chaque nouvelle région explorée, on gratte la zone correspondante pour révéler les secrets viticoles qui s'y cachent : cépages, millésimes et appellations n'auront plus de secrets pour vous.

❤️ Ce qu'on aime

Le côté interactif et ludique

Le design élégant qui en fait une belle déco de bureau

Le stylo à gratter offert dans sa pochette velours

La taille parfaite pour l'affichage (50x70cm)

Une fois tout gratté, l'effet découverte est terminé

Nécessite d'être soigneux pour ne pas rayer hors des zones

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 39,00€

Une cheminée portable design pour réchauffer l'ambiance au bureau - idee cadeau pour un collègue

Cette cheminée portable Höfats est le cadeau parfait pour créer une ambiance chaleureuse au bureau. Son design épuré et ses flammes hypnotisantes apporteront une touche cosy à n'importe quel espace de travail. Le plus ? Elle fonctionne au bioéthanol, donc pas de fumée ni d'odeur qui pourrait déranger les autres collègues !

❤️ Ce qu'on aime

Le design ultra moderne récompensé par 50 prix internationaux

Utilisable en intérieur comme en extérieur pour les afterworks

Le côté écologique du bioéthanol

L'effet hypnotisant des flammes pour décompresser entre deux réunions

Il faut penser à racheter du bioéthanol

La durée de combustion limitée à 80 minutes

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 119,00€

La banane en velours côtelé, le sac qui va faire craquer vos collègues

Un sac banane en velours côtelé, c'est LA solution pour transporter ses affaires avec style au bureau ! Avec ses trois poches pratiques et son look rétro ultra tendance, ce sac banane idee cadeau pour un collègue va devenir son meilleur allié pour garder ses essentiels à portée de main, que ce soit pour aller déjeuner ou pour une pause café improvisée.

❤️ Ce qu'on aime

Le velours côtelé ultra doux qui donne envie de le caresser toute la journée

Les 3 poches pour ranger son téléphone, ses clés et ses snacks en cachette

La sangle réglable qui s'adapte à tous les styles vestimentaires du bureau

Le look vintage qui va faire des jaloux à la machine à café

La tentation d'en acheter une pour soi-même

Les collègues qui vont tous vouloir la même

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 45,00€

Un coffret dégustation des meilleurs cafés du monde pour les pauses café

Les collègues accros au café vont kiffer ce coffret qui fait voyager ! 7 cafés d'exception venus des 4 coins du monde, torréfiés à la main au Danemark avec amour. De quoi transformer la pause café en véritable moment d'évasion et devenir le héros du bureau. Une idée cadeau pour un collègue qui permet de goûter des cafés premium du Guatemala, du Kenya ou encore du Costa Rica, rien que ça !

❤️ Ce qu'on aime

Des cafés bio et équitables de 7 pays différents

La torréfaction artisanale danoise

Le packaging élégant parfait pour offrir

10 tasses de pur bonheur à déguster

Le nombre limité de tasses

Pas de machine incluse pour la préparation

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Un kit DIY pancakes pour des pauses café légendaires

Ce kit de préparation pour pancakes va révolutionner les pauses café au bureau ! Une idée cadeau pour un collègue qui transformera la cuisine en véritable coffee shop américain. Plus besoin d'être un chef étoilé : un peu d'eau, quelques minutes, et hop, 15 à 20 pancakes moelleux prêts à être dévorés. Bonus : la recette est 100% vegan, parfait pour ne froisser personne !

❤️ Ce qu'on aime

Ultra simple à préparer, même pour les plus maladroits

Crée des moments de partage savoureux entre collègues

Version vegan qui convient à tous

Made in Germany, la qualité allemande !

Les collègues vont tous débarquer dans son bureau les jours de pancakes

Va falloir investir dans du sirop d'érable

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 6,90€

Un kit DIY découpe bouteille pour transformer vos bouteilles en objets déco

Voici un kit DIY ultra complet qui va faire de votre collègue un véritable artiste du verre ! Idéal pour les amateurs de DIY et d'upcycling, ce kit permet de transformer les bouteilles en verre en objets déco uniques. Verres à vin personnalisés, photophores originaux, vases design... les possibilités sont infinies pour donner une seconde vie aux bouteilles. Une idée cadeau pour un collègue qui allie créativité et éco-responsabilité !

❤️ Ce qu'on aime

Le côté écologique et anti-gaspi

La possibilité de créer des objets uniques

Le kit ultra complet avec tous les accessoires nécessaires

La notice détaillée pour les débutants

Demande un peu de patience et de précision

Nécessite un espace dédié pour bricoler

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 39,00€

Un diffuseur d'eau naturel pour les plantes de bureau idee cadeau pour un collègue

Un petit bijou de technologie ancestrale qui va révolutionner la vie de bureau de votre collègue ! Ce diffuseur en terre cuite s'occupe d'hydrater les plantes tout seul comme un grand. Plus besoin de se rappeler d'arroser le petit cactus du bureau le lundi matin. Les rayures vertes et blanches apportent une touche déco sympa, et le côté artisanal made in Spain donne un petit côté vacances à l'open space.

❤️ Ce qu'on aime

Le design épuré qui s'intègre parfaitement au bureau

L'arrosage automatique qui évite les drames végétaux

La fabrication artisanale espagnole

L'aspect écologique du système

Nécessite quand même d'avoir une plante

Il faut penser à remplir le réservoir de temps en temps

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Un Pack de sauces piquantes pour pimenter la vie au bureau

Un pack de 3 sauces Crazy Bastard Sauce pour transformer la pause déjeuner en véritable défi ! Ces petites fioles diaboliques sont graduées en intensité pour tester le courage de votre collègue. Une idée cadeau pour un collègue qui mettra définitivement l'ambiance à la cafétéria, entre fous rires et larmes de (douleur) joie.

❤️ Ce qu'on aime

La progression dans l'intensité pour s'habituer doucement

Le packaging qui en jette

Les moments de partage hilarants garantis

Pas adapté aux âmes sensibles

Prévoir un verre de lait à côté

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 19,90€

La CrunchCup, pour des céréales croustillantes même au bureau idee cadeau pour un collègue

Cette tasse révolutionnaire va changer la vie de votre collègue amateur de céréales ! Grâce à son système ingénieux de double compartiment, le lait et les céréales restent séparés jusqu'à la dernière bouchée. Plus de céréales ramollies qui gâchent le plaisir du petit-déjeuner au bureau. Un gadget aussi pratique qu'amusant qui va faire sensation dans l'open space !

❤️ Ce qu'on aime

Le design intelligent qui garde les céréales croquantes

La praticité pour les petits-déj au bureau

Plus besoin de bol ni de cuillère

La contenance parfaite pour un vrai repas

Le nettoyage qui demande un peu d'attention

Pas adapté aux céréales XXL

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Un kit Kintsugi pour transformer les maladresses en œuvres d'art idée cadeau pour un collègue

Ce kit de réparation japonais transformera votre collègue en véritable artiste zen ! Fini les regards gênés quand la tasse préférée du bureau se brise - avec le Kintsugi, les accidents deviennent des opportunités créatives. Cette technique ancestrale permet de réparer la vaisselle cassée en créant de magnifiques veines dorées ou argentées, pour un résultat qui en jette dans la cuisine du bureau.

❤️ Ce qu'on aime

La philosophie zen qui transforme les accidents en art

Le côté écolo qui donne une seconde vie aux objets

Le kit complet avec tout le nécessaire pour débuter

Le choix entre différentes couleurs de poudres

Demande un peu de patience et de précision

Les restrictions d'utilisation (pas de micro-ondes ni lave-vaisselle)

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 25,50€

Un atelier de chocolaterie pour devenir le pro des gourmandises

Les ateliers de chocolaterie sont une expérience délicieusement unique pour apprendre les secrets des maîtres chocolatiers. Pendant 1h30 à 3h, vous découvrirez l'art du tempérage, les techniques de moulage et repartirez avec vos propres créations chocolatées. Une activité qui mêle apprentissage et dégustation, idee cadeau pour un collègue qui sort vraiment de l'ordinaire !

❤️ Ce qu'on aime

L'apprentissage d'un véritable savoir-faire artisanal

La dégustation sur place (évidemment !)

Les créations à ramener chez soi

Le côté team building original

La durée limitée de l'expérience

Les places parfois difficiles à trouver

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Une boîte surprise avec ballon pour illuminer la journée de votre collègue

Un colis mystérieux qui arrive sur le bureau, et là, surprise ! Un ballon personnalisé s'envole majestueusement devant tous les collègues, accompagné de petites attentions soigneusement sélectionnées. Voilà une idée cadeau pour un collègue qui marquera les esprits et fera jaser à la machine à café pendant des semaines !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet waouh garanti devant tout l'open space

La personnalisation du message pour une touche unique

Les petits cadeaux qui accompagnent le ballon

Le côté théâtral de l'ouverture du colis

La difficulté de garder la surprise secrète dans un bureau

Le ballon qui finira par se dégonfler

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 19,90€

Un duo de tablettes de chocolat au chanvre pour bluffer votre collègue

Ce duo de tablettes de chocolat au chanvre est LA pépite pour épater votre collègue ! Une tablette au chocolat noir 71% avec ses graines de chanvre brutes et fleur de sel, et une tablette au lait 41% aux graines de chanvre caramélisées. Une idée cadeau pour un collègue qui sort vraiment des sentiers battus, avec un packaging ultra stylé qui en jette. Le petit plus ? C'est 100% made in France et bio !

❤️ Ce qu'on aime

Le packaging design qui fait son petit effet

Les bienfaits des graines de chanvre (oméga 3, vitamine E, fibres)

Le duo noir/lait pour satisfaire tous les goûts

La fabrication française et bio

La tentation de tout manger d'un coup

Pas adapté aux allergiques au chocolat

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 13,90€

Un coffret d'insectes comestibles pour pimenter les apéros au bureau

Un coffret qui va faire parler à la pause café ! Ces petites bêtes comestibles made in France vont transformer votre collègue en véritable aventurier de l'extrême. Criquets au paprika, vers de farine au comté et grillons à l'ail, voilà de quoi remplacer les éternels chips de la machine à café. Une idée cadeau pour un collègue qui sort vraiment des sentiers battus !

❤️ Ce qu'on aime

La réaction garantie des autres collègues

Les saveurs familières qui rassurent

Un cadeau éco-responsable made in France

Riche en protéines, parfait pour les sportifs du bureau

Pas adapté aux collègues sensibles

Peut créer des embouteillages à la machine à café

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Une bougie parfumée dans une bouteille de vin recyclée pour un collègue épicurien

Cette bougie artisanale française marie subtilement les arômes du Chardonnay aux notes de fleur d'oranger et de vanille. Logée dans une bouteille de vin recyclée, elle apporte une touche d'originalité et d'élégance au bureau de votre collègue. Une idée cadeau pour un collègue qui saura créer une ambiance chaleureuse pendant 65 heures de diffusion.

❤️ Ce qu'on aime

Le concept original qui mélange œnologie et parfumerie

La fabrication 100% française et artisanale

Le côté eco-friendly avec la bouteille recyclée

La durée de diffusion impressionnante

La fragilité du contenant en verre

Pas adapté aux collègues qui n'aiment pas les parfums d'ambiance

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 39,90€

Des mini cônes fourrés au chocolat pour égayer la pause café

Ces mini cornets fourrés au chocolat au lait sont la définition même du bonheur en format snack. Une idée cadeau pour un collègue qui transformera ses pauses café en moments de pure gourmandise ! Ces petites douceurs made in France rappellent nos souvenirs d'enfance, quand on savourait le bout chocolaté des cornets de glace. Un cadeau régressif qui fait mouche à tous les coups.

❤️ Ce qu'on aime

Le format mini parfait pour le bureau

La fabrication française

Le côté nostalgique qui fait fondre

L'association parfaite avec le café

La tentation d'en manger plusieurs à la suite

La disparition (trop) rapide de la boîte

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 6,90€

Un kit d'assaisonnement à tailler pour pimenter sa pause déjeuner

Un crayon qui se mange, ça existe ! Ces petits bâtons d'assaisonnement bio vont révolutionner la pause déjeuner de votre collègue. Une idée cadeau pour un collègue qui en jette : il suffit de tailler quelques copeaux au-dessus de son plat pour transformer sa salade triste en explosion de saveurs méditerranéennes. Avec ses 3 parfums différents (citron confit, basilic et piment-ail), c'est comme avoir un petit jardin aromatique de poche !

❤️ Ce qu'on aime

Le concept ultra original qui va faire sensation à la cafétéria

La fabrication française et bio

Les saveurs naturelles et gourmandes

Le côté pratique du format crayon

La tentation de grignoter directement le crayon

Peut provoquer des crises de jalousie chez les autres collègues

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Une bière personnalisée pour trinquer avec style

Une bière artisanale française avec une étiquette personnalisée, c'est le cadeau qui met tout le monde d'accord au bureau ! Brassée du côté de Hyères, cette petite merveille permet d'ajouter votre message personnel et de choisir parmi une dizaine de motifs colorés. L'occasion parfaite pour une idée cadeau pour un collègue qui déménage, part à la retraite ou fête une promotion !

❤️ Ce qu'on aime

La fabrication 100% artisanale française

La personnalisation complète de l'étiquette

Les différents styles de bière disponibles

Le côté unique du cadeau

La conservation limitée

Pas adapté aux collègues qui ne boivent pas d'alcool

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 19,90€

Une box soin du visage pour homme qui va faire des jaloux au bureau

Une box skincare qui transformera votre collègue en véritable mannequin de bureau ! Monsieur Barbier a concocté un trio de produits made in France pour une routine beauté digne des plus grands influenceurs. Un savon surgras pour dire bye-bye aux impuretés, un gel exfoliant qui fait briller plus que l'écran d'ordinateur, et une crème matifiante pour rester fresh même après la 4ème réunion de la journée. Une idée cadeau pour un collègue qui prouve que la cosmétique masculine, ce n'est pas que pour les hippies en tongs !

❤️ Ce qu'on aime

Des produits 100% made in France

La composition vegan et naturelle

Le packaging élégant qui en jette sur le bureau

La routine complète et facile à utiliser

Pas de notice pour expliquer l'ordre d'utilisation

La taille des produits un peu petite

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 29,90€

Un kit de distillateur amateur pour créer ses propres spiritueux idee cadeau pour un collègue

Un coffret qui transformera votre collègue en véritable maître distillateur ! Grâce aux copeaux de bois authentiques provenant de fûts écossais et à une bouteille en verre élégante, il pourra créer son propre whisky, gin ou rhum artisanal. Une expérience unique qui donnera un petit côté Breaking Bad (version légale) à sa cuisine.

❤️ Ce qu'on aime

La possibilité de créer 3 spiritueux différents

Les copeaux authentiques de fûts écossais

Le côté DIY qui rend le cadeau interactif

L'occasion de devenir le collègue le plus populaire du bureau

Il faut être patient pour obtenir le résultat final

Nécessite d'acheter l'alcool de base séparément

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 29,90€

Un puzzle personnalisé pour un message décalé à votre collègue

Un puzzle, c'est déjà cool. Mais un puzzle qui cache un message secret pour votre collègue préféré, c'est encore mieux ! Le principe est simple : choisissez une photo ou un visuel parmi notre collection, ajoutez votre message personnalisé, et laissez votre collègue assembler les pièces pour découvrir votre surprise. Une idée cadeau pour un collègue qui sort vraiment des sentiers battus !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet surprise garanti quand le puzzle est assemblé

La possibilité d'ajouter des petits cadeaux dans le coffret

Le côté ludique qui change des traditionnelles cartes

La livraison programmable jusqu'à 6 mois à l'avance

Il faut être patient pour découvrir le message

Pas idéal pour les collègues qui détestent les puzzles

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 14,90€

Un kit DIY pour fabriquer son Pastis maison comme un vrai pro

Le spiritueux préféré des français arrive en version DIY pour épater vos collègues ! Ce kit contient toutes les épices bio nécessaires pour créer votre propre pastis artisanal. Il suffit d'ajouter l'alcool de fruit et de suivre le guide pour obtenir une boisson unique qui fera sensation lors de l'apéro entre collègues. Une idée cadeau pour un collègue qui promet des dégustations mémorables et des parties de pétanque endiablées !

❤️ Ce qu'on aime

L'aspect créatif et personnalisable de la recette

La qualité des épices bio incluses

Le côté original qui change des bouteilles classiques

Le petit guide explicatif pour ne pas se rater

L'alcool de base non fourni

Le temps d'attente avant dégustation

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Une bouteille de Rosé Garcia pour un apéro mémorable idee cadeau pour un collègue

Un rosé qui fait autant rire que plaisir aux papilles, c'est la promesse de ce vin unique en son genre. Validé par José Garcia himself, ce nectar made in Nice va transformer votre pause déjeuner en véritable show comique. Entre deux gorgées, vos collègues ne pourront s'empêcher de sortir leurs meilleures imitations de l'acteur !

❤️ Ce qu'on aime

L'association parfaite entre humour et qualité

Le côté collector avec José Garcia

La fabrication 100% française

L'effet "brise-glace" garanti en soirée

À ne pas offrir à un collègue qui ne boit pas d'alcool

Risque de déclencher des imitations approximatives

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 14,90€

Un coffret d'initiation au Maté pour des pauses café révolutionnaires

Le maté, cette boisson énergisante venue tout droit d'Amérique du Sud, va transformer les pauses café au bureau en véritables moments d'évasion ! Ce coffret contient une calebasse traditionnelle, une bombilla (la fameuse paille-filtre), et des feuilles de maté bio. Idée cadeau pour un collègue qui sort vraiment de l'ordinaire, il permettra de créer des moments de partage uniques autour d'une boisson qui booste le corps et l'esprit.

❤️ Ce qu'on aime

Le côté initiatique et découverte d'une nouvelle culture

Les feuilles de maté 100% bio

L'aspect social et fédérateur de la dégustation

Les bienfaits naturels pour la santé

Nécessite un peu de pratique au début

Le goût peut surprendre les novices

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 29,90€

Un coffret de cocktails premium pour trinquer entre collègues

Ce coffret de 3 cocktails artisanaux Made in France est une idée cadeau pour un collègue qui fera sensation lors du prochain afterwork ! Des recettes uniques et raffinées qui revisitent les grands classiques : un Negroni au romarin, un Pornstar Martini au basilic et un Cosmopolitan à l'hibiscus. De quoi découvrir des saveurs originales et passer un super moment de convivialité avec l'équipe.

❤️ Ce qu'on aime

La fabrication 100% française en Charente

Les recettes originales et travaillées

Le format pratique prêt à déguster

L'assortiment varié de cocktails

La quantité limitée à 3 cocktails

Pas adapté aux collègues qui ne boivent pas d'alcool

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 44,90€

Une Bam Box pour surprendre votre collègue avec style

Pour mettre l'ambiance au bureau, rien de tel qu'une box explosive ! Cette idée cadeau pour un collègue va littéralement faire sensation : un ballon rempli de confettis qu'il devra éclater pour découvrir ses surprises cachées. Le moment où il ouvrira son colis promet d'être mémorable, surtout quand les confettis voleront partout dans l'open space !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet de surprise garanti

La personnalisation possible avec des petits cadeaux

Le message personnel à glisser dans la box

Le côté festif qui met de l'ambiance au bureau

Le nettoyage des confettis après l'explosion

Pas idéal pour les collègues trop sérieux

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 12,90€

Offrez, surprenez, marquez les esprits !

Vous voilà maintenant armé pour affronter tous les événements du bureau avec style et originalité. Ces idées cadeaux soigneusement sélectionnées vous permettront de sortir des sentiers battus tout en restant dans les limites du professionnellement acceptable (enfin, presque !).

N'oubliez pas que le meilleur cadeau est celui qui crée des souvenirs et des sourires. Alors laissez-vous guider par notre sélection, adaptez-la à la personnalité de votre collègue, et préparez-vous à recevoir le titre officieux de "meilleur collègue de l'année" !

Découvrez plus d'idées cadeaux dans nos autres dossiers :

Cadeaux par destinataire :

Cadeaux par occasion :

Cadeaux par catégorie :

Cadeaux par âge :