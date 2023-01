Harry Potter : les acteurs de la saga qui nous ont quittés

Alan Rickman, alias Severus Rogue ; Richard Harris qui jouait Albus Dumbledore ; Robbie Coltrane, aka Hagrid… De nombreuses stars de la saga Harry Potter nous ont quittés. RIP.

Pour récréer l’univers imaginé par J.K. Rowling en images dans les films Harry Potter, il a fallu un peu d’imagination, beaucoup d’effets spéciaux et surtout énormément d’acteurs. En plus du trio principal, formé par Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) et Ron Weasley (Rupert Grint), il a fallut de nombreux acteurs secondaires et énormément de figurants pour incarner les multiples personnages de Poudlard (et ailleurs) et pour donner vie à l’univers magiques. Certains ont été présent sur le tournage du début (2001) à la fin (2011), d’autres ne sont apparus que dans certains volet de la saga. Et, malheureusement, certains sont décédés pendant ou après le tournage des films. Voici la liste non exhaustive des acteurs d’Harry Potter qui nous ont quittés.

Richard Harris - Albus Dumbledore

Dans Harry Potter à l’école des sorciers (2001) ainsi que dans Harry Potter et la chambre des secrets (2002), le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, est joué par Richard Harris, malheureusement décédé en 2002 des suites de la maladie de Hodgkin à l’âge de 72 ans. Dans la suite de la saga, il a été remplacé par Michael Gambon.

Richard Harris jouait Albus Dumbledore / Crédit : Warner Bros.

Elizabeth Spriggs - La grosse dame

Pour rentrer dans la salle commune de Gryffondor, à Poudlard, il faut donner un mot de passe à la grosse dame du tableau qui marque l’entrée. Grosse dame joué par Elizabeth Spriggs (avant qu’elle ne soit remplacée par Dawn French). Elizabeth Spriggs qui a disparu en 2008 à 78 ans.

Elizabeth Spriggs faisait La grosse dame / Crédit : Warner Bros.

Timothy Bateson - Kreattur

L’elfe de maison de Sirius Black, Kreattur, est créé en image de synthèse. Mais, un acteur prête sa voix au personnage : Timothy Bateson. mort en 2009, à 83 ans, il a été remplacé au doublage par Simon McBurney.

Timothy Bateson faisait la voix de Kreattur / Crédit : Warner Bros.

Eric Sykes - Franck Bryce

En 2012, un an après la sortie au cinéma du dernier volet de la saga Harry Potter, Eric Sykes, qui incarnait Franck Bryce, le jardinier de la famille Jedusor, tué par Nagini au début de La coupe de feu, est parti à 89 ans.

Eric Sykes incarnait Franck Bryce / Crédit : Warner Bros.

Richard Griffiths - Vernon Dursley

Richard Griffiths jouait Vernon Dursley, l’horrible oncle moldu de Harry. En 2013, peu après la fin de la série, il est décédé des suites d’une complication lors d’une opération du coeur. Il avait 65 ans.

Richard Griffiths jouait Vernon Dursley / Crédit : Warner Bros.

Roger Lloyd-Pack - Barty Croupton

En 2014, River Lloyd-Pack, alias Barty Croupton, du ministère de la magie, a disparu des suites d’un cancer du pancréas. Il avait 69 ans.

Roger Lloyd-Pack jouait Barty Croupton / Crédit : Warner Bros.

Dave Legeno - Fenrir Greyback

Dave Legeno prêtait ses traits à Fenrir Greyback, le loup-garou allié de Voldemort et des mangemorts. À l’origine lutteur professionnel, il avait choisi au casting de plusieurs films pour son physique impressionnant comme Batman Begins (2005), de Christopher Nolan, ou Snatch (2000);de Guy Ritchi. Dave Legeno est mort en 2014 : son corps a été retrouvé dans la Vallée de la mort, trois jours après son décès par déshydratation. Il avait 50 ans.

Dave Legeno interprétait Fenrir Greyback / Crédit : Warner Bros.

Alan Rickman - Severus Rogue

En 2016, Alan Rickman, qui interprétait le professeur Severus Rogue, a disparu des suites d’un cancer du pancréas. Il avait 69 ans. Outre le rôle de Snape (Severus en VO), on retiendra son interprétation de Hans Gruber dans Piège de Cristal (1988) avec Bruce Willis, sa prestation dans Robin des Bois, prince des voleurs (1991) avec Kevin Costner, ou encore son apparition dans Love Actually (2003).

Alan Rickman jouait Severus Rogue / Crédit : Warner Bros.

John Hurt - Ollivander

John Hurt avait un rôle secondaire mais inoubliable : il incarnait Ollivander, le vendeur de baguettes magiques de la rue de traverse. Mais Harry Potter n’était pas le seul succès auquel l’acteur avait participé : il avait joué dans Alien : le huitième passager (1979), V pour Vendetta (2006) ou encore la série Doctor Who (2013). Il est mort en 2017 des suites d’un cancer du pancréas, à 77 ans.

John Hurt jouait Ollivander / Crédit : Warner Bros.

Robert Hardy - Cornelius Fudge

L’interprète de Cornelius Fudge, célèbre ministre de la magie, Robert Hardy est parti en 2017. L’acteur britannique avait 91 ans.

Robert Hardy jouait Cornelius Fudge / Crédit : Warner Bros.

Verne Troyer - Gripsec

Avant d’être remplacé par Warwick Davis, Verne Troyer incarnait Gripsec, banquier de Gringotts, dans le premier film de la saga. Du haut de ses 81 centimètres, Verne Troyer était connu pour être l’acteur professionnel le plus petit au monde (selon le Guiness des records). Il est mort en 2018 des suites d’une intoxication alcoolique. Il avait 49 ans.

Verne Troyer interprétait Gripsec / Crédit : Warner Bros.

Helen McCrory - Narcissa Malefoy

En 2021, Helen McCrory, alias Narcissa Malefoy, la mère de Drago et la soeur de Bellatrix Lestrange, est décédée des suites d’un cancer. Elle avait 52 ans. Elle était également connue pour son rôle de tante Polly dans la série à succès Peaky Blinders.

Helen McCrory interprétait Narcissa Melfoy / Crédit : Warner Bros.

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

C’était l’un des personnages emblématiques des films. Robbie Coltrane jouait Rubens Hagrid, le garde-chasse du château de Poudlard et le protecteur de Harry Potter depuis son plus jeune âge. En 2022, Robbie Coltrane est mort d’une défaillance de plusieurs organes. L’interprète du géant Hagrid avait 72 ans.

Robbie Coltrane jouait Hagrid / Crédit : Warner Bros.

Leslie Phillips - Le choixpeau magique

Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard ? À Poudlard, c’est le choixpeau magique qui décide pour les élève. Choixpeau dont la voix était donné par Leslie Phillips, malheureusement parti en 2022, à 98 ans, quelques jours seulement après la mort de Robbie Coltrane.

Leslie Phillips prêtait sa voix au choixpeau / Crédit : Warner Bros.