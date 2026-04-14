Top 10 des films les plus vus en VOD en mars 2026, à découvrir d'urgence !

En mars 2026, plusieurs films ont rencontré un vif succès en VOD. Suivez le guide !

On ne le répétera jamais assez : la VOD est la façon la plus pratique pour regarder des longs-métrages à la maison.

Pour accéder à ce service, il suffit d’acheter ou de louer le film de votre choix, sans abonnement ni publicité.

De leur côté, les indécis peuvent se rassurer : les catalogues VOD offrent un large choix : des nouveautés aux classiques incontournables, en passant par les films cultes.

Pour vous guider, voici le top 10 des films les plus vus en mars 2026, fourni par AQOA. De quoi satisfaire tous les cinéphiles !

1 - Predator : Badlands - Disney

Crédit Photo : 20th Century Studios

Après avoir réalisé Prey, Dan Trachtenberg retrouve la franchise Predator avec Badlands. Ce film illustre l’alliance d’un jeune Predator et d’une androïde campée par Elle Fanning pour un résultat étonnant se tournant vers l’humour. Une proposition qui attire les spectateurs semaine après semaine !

2 - La Femme la plus riche du monde - Haut et Court

Crédit Photo : Manuel MOUTIER

Passé par le 78e Festival de Cannes, où il a été présenté hors compétition, ce long-métrage de Thierry Klifa offre à Isabelle Huppert un rôle inspiré de Liliane Bettencourt, et à Laurent Lafitte celui d’un photographe décalé pour lequel il a remporté cette année le César du Meilleur Acteur. Une curiosité qui ne laisse pas indifférent !

3 - Insaisissables 3 - M6 SND

Crédit Photo : SND

Nous vous en avions parlé il y a quelque temps : le grand retour de Daniel Atlas et de ses comparses pour un nouveau braquage fédère les fans de la franchise, ravis de retrouver le groupe de voleurs magiciens, neuf ans après leur précédente aventure. Insaisissables 3 est un film à ne surtout pas louper !

4 - T’as pas changé - STUDIOCANAL

Crédit Photo : Studio Canal

En plus de La Femme la plus riche du monde, Laurent Lafitte est à l’affiche d’un autre film figurant parmi les plus regardés du moment, T’as pas changé. Des retrouvailles de camarades trente ans après la fin du lycée mises en boîte par Jérôme Commandeur, également au casting, avec Vanessa Paradis et François Damiens. Parfait si vous êtes nostalgique des années bac !

5 - Une Bataille après l’autre - Warner

Crédit Photo : Warner

Une Bataille après l’autre, avec Leonardo DiCaprio, fait toujours partie des films les plus regardés actuellement, mais a depuis triomphé lors de la cérémonie des Oscars, au cours de laquelle le film de Paul Thomas Anderson a remporté six statuettes : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, Meilleur scénario adapté, Meilleur montage, et Meilleur casting. Rien que ça !

6 - Super Mario Bros. - Universal

Crédit Photo : Universal

Le plombier moustachu le plus célèbre du monde vient de revenir dans les salles obscures avec Super Mario Galaxy, le film, ce qui a donné envie au public de (re)découvrir le premier volet, succès de 2023 conçu par le studio Illumination que l’on ne présente plus depuis Moi, Moche et Méchant. Chapeau Mario !

7 - Kaamelott : Deuxième Volet - Partie 1 - M6 SND

Crédit Photo : SND

C’est une série culte, adorée par les fans qui attendaient avec impatience de voir l’univers transposé sur grand écran, et c’est évidemment un succès en VOD. C’est Kaamelott, dont nous vous avions présenté le dernier opus récemment. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, dépêchez-vous de rattraper les aventures d'Arthur !

8 - Chien 51 - STUDIOCANAL

Crédit Photo : Studio Canal

Pour adapter au cinéma le roman de Laurent Gaudé, Chien 51, Cédric Jimenez a retrouvé Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos après BAC Nord, et s’est entouré de Romain Duris et Louis Garrel, direction le Paris de 2045. Une intrigue policière au sein d’une dystopie qui avait été présentée lors de la prestigieuse Mostra de Venise !

9 - C’était mieux demain - UGC

Crédit Photo : Warner

Elsa Zylberstein et Didier Bourdon forment à l’écran un couple de 1958 qui se retrouve projeté dans le futur, et découvre notre époque. Un drôle de choc pour le duo, qui s’efforce de revenir dans son époque. Relèveront-ils cet épineux défi ? À vous de le découvrir !

10 - Un Ours dans le Jura - Gaumont

Crédit Photo : Studio Canal

Il a séduit en salle, il séduit en VOD ! Un Ours dans le Jura a remporté il y a peu le César du Meilleur Scénario Original, pour le plus grand plaisir de son réalisateur, co-scénariste et acteur principal Franck Dubosc ! Une pépite qui rappelle Fargo des frères Coen, et qui fait rire autant qu’elle scotche au fauteuil, avec un casting impeccable comptant Laure Calamy, Benoît Poelvoorde, ou encore l’inoubliable Caroline de Nos Jours Heureux : Joséphine de Meaux !