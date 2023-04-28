Réconciliez-vous avec les artichauts grâce à cette recette poêlée à l'ail, c'est un pur délice !

La poêlée d'artichauts à l'ail, la recette parfaite pour enfin apprécier ce légume !
Boudés par de nombreuses papilles, les artichauts peuvent pourtant se révéler délicieux quand ils sont bien cuisinés. Alors pour changer du traditionnel artichaut vinaigrette, découvrez cette merveilleuse recette poêlée à l'ail ! C'est une explosion de saveurs en bouche et vous allez enfin apprécier ce légume bon pour la santé. En effet, il est riche en calcium, magnésium, vitamine B9 et permet de détoxifier votre organisme tout en vous protégeant des maladies cardiovasculaires. Alors, vous adoptez l'artichaut ? Avec cette recette, aucun doute !
Recette Artichauts poêlés à l'ail
Ingrédients
- 8 artichauts poivrades
- 1 citron jaune
- 2 gousses d'ail
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- Quelques feuilles de persil
- sel, poivre
Préparation
1
Couper les tiges des artichauts et retirer les premières feuilles (et celles qui sont dures) et le foin. Enlever également la partie verte à la base ainsi que le haut des feuilles. Les couper enfin en 4.
2
Arroser rapidement de jus de citron pour éviter que les artichauts ne noircissent.
3
Les plonger dans un grand volume d'eau bouillante salée et citronnée pendant 3 minutes. Égoutter.
4
Faire revenir les gousses d'ail hachées dans l'huile d'olive. Ajouter les artichauts et laisser cuire pendant une dizaine de minutes à feu vif en remuant régulièrement.
5
Ajouter le persil ciselé et assaisonner de sel et de poivre avant de servir chaud.