Fondez de plaisir pour ce camembert rôti au miel, une recette bien coulante et gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Camembert rôti au miel

Le camembert rôti au four est un véritable délice à partager (ou pas) pour l'apéro !

Pour un apéritif de dernière minute, préparez un camembert rôti au four ! C'est super facile et rapide à réaliser et vous ne pourrez pas vous empêcher de le dévorer… Avec un peu de miel, du thym (ou du romarin), c'est tout simplement irrésistible ! On adore quand ça dégouline de gourmandise comme ça… Vous pouvez le rendre plus spicy avec cette recette au chorizo, vos papilles seront folles de plaisir ! À servir avec des tartines de pain, juste toastées, votre apéro sera forcément réussi. On vous recommande de choisir un camembert au lait cru pour cette recette au four. Ajoutez un peu d'ail pour encore plus de saveurs !

Recette Camembert rôti au miel

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 camembert (au lait cru de préférence)
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à soupe de miel
  • 2 branches de thym

Préparation

1
Retirer le camembert de son emballage et le déposer sur une feuille de papier cuisson (assez grande pour l'enfermer entier).
2
Quadriller la croûte du camembert puis arroser d'huile d'olive et de miel. Parsemer de thym (ou romarin) et refermer la papillote.
3
Enfourner 15 à 20 minutes à 190°C.
4
Déguster bien chaud avec des tartines de pain grillé !
FromageRapideFacileApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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