Le rôti de porc au miel, moutarde et clémentines, un plat familial qui sent bon les fêtes et facile à faire

Ce rôti de porc au miel, moutarde et clémentines est un plat familial, parfait pour un déjeuner dominical ou pour une occasion festive ! La douceur du miel et le parfum des clémentines subliment subtilement la viande, la rendant encore plus tendre, tandis que la moutarde apporte le caractère à la préparation. Facile à réaliser et économique, cette recette gourmande ravira toute la famille ! C'est un plat festif et savoureux, vous n'aurez plus qu'à l'accompagner de quelques légumes et des pommes de terre croustillantes ou des merveilleuse pommes dauphine maison.

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 rôti de porc (environ 800 g)
  • 2 c. à soupe de miel
  • 1 c. à soupe de moutarde
  • 3 clémentine
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Mélanger le miel et la moutarde puis badigeonner généreusement le rôti de porc.
3
Déposer la viande dans un plat puis arroser avec le jus de deux clémentines. Couper la troisième en quartiers et la déposer un peu partout dans le plat.
4
Verser un filet d'huile d'olive, saler, poivrer puis enfourner pour 50 minutes à 1 heure en arrosant régulièrement la viande avec le jus de cuisson pour qu'elle soit bien tendre.
5
Servir chaud avec les clémentines rôties !
Viande Facile Noël Repas de fête Pas chères
