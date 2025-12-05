Le rôti de porc au miel, moutarde et clémentines, un plat familial qui sent bon les fêtes et facile à faire

Ce rôti de porc au miel, moutarde et clémentines est un plat familial, parfait pour un déjeuner dominical ou pour une occasion festive ! La douceur du miel et le parfum des clémentines subliment subtilement la viande, la rendant encore plus tendre, tandis que la moutarde apporte le caractère à la préparation. Facile à réaliser et économique, cette recette gourmande ravira toute la famille ! C'est un plat festif et savoureux, vous n'aurez plus qu'à l'accompagner de quelques légumes et des pommes de terre croustillantes ou des merveilleuse pommes dauphine maison.
Recette Rôti de porc au miel, moutarde et clémentines
Ingrédients
- 1 rôti de porc (environ 800 g)
- 2 c. à soupe de miel
- 1 c. à soupe de moutarde
- 3 clémentine
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Mélanger le miel et la moutarde puis badigeonner généreusement le rôti de porc.
3
Déposer la viande dans un plat puis arroser avec le jus de deux clémentines. Couper la troisième en quartiers et la déposer un peu partout dans le plat.
4
Verser un filet d'huile d'olive, saler, poivrer puis enfourner pour 50 minutes à 1 heure en arrosant régulièrement la viande avec le jus de cuisson pour qu'elle soit bien tendre.
5
Servir chaud avec les clémentines rôties !