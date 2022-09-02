Un camembert rôti bien coulant au miel et au chorizo pour une entrée irrésistible !

Fondant, coulant et trop gourmand, ce camembert rôti au miel et au chorizo va faire saliver les papilles de tout le monde !
À proposer en entrée ou à l'apéritif à partager, on vous promet que personne ne va résister au délice de ce camembert rôti au miel et au chorizo… Vous n'êtes clairement pas prêt pour autant de gourmandise ! Le piquant du chorizo et le côté caramélisé du miel vont vous faire fondre de plaisir, tout comme cette couronne de camembert aux pommes caramélisées. Devenez le roi ou la reine de l'apéro avec notre autre couronne de camembert au pesto, à manger directement avec les doigts (parce que c'est comme ça qu'on l'aime !).
Recette Camembert rôti au miel et au chorizo
Ingrédients
- 4 petits camemberts au lait cru
- chorizo
- 100 g de pignons de pin
- 4 brins de romarin
- 4 c. à soupe de miel liquide
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Déposer les camemberts dans des petits ramequins individuels allant au four (ou bien les emballer de papier cuisson). Faire des entailles sur la croûte.
3
Découper le chorizo en petits morceaux et les enfoncer dans les camemberts. Ajouter les pignons de pin et le romarin puis arroser de miel. Enfourner 10 à 15 minutes pour que les camemberts soient bien coulants.
4
Servir les camemberts rôtis avec des tranches de pain et de la salade.