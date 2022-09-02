Un camembert rôti bien coulant au miel et au chorizo pour une entrée irrésistible !

Par Célia Papaïx ·

Camembert rôti au miel et au chorizo

Fondant, coulant et trop gourmand, ce camembert rôti au miel et au chorizo va faire saliver les papilles de tout le monde !

À proposer en entrée ou à l'apéritif à partager, on vous promet que personne ne va résister au délice de ce camembert rôti au miel et au chorizo… Vous n'êtes clairement pas prêt pour autant de gourmandise ! Le piquant du chorizo et le côté caramélisé du miel vont vous faire fondre de plaisir, tout comme cette couronne de camembert aux pommes caramélisées. Devenez le roi ou la reine de l'apéro avec notre autre couronne de camembert au pesto, à manger directement avec les doigts (parce que c'est comme ça qu'on l'aime !).

Recette Camembert rôti au miel et au chorizo

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 petits camemberts au lait cru
  • chorizo
  • 100 g de pignons de pin
  • 4 brins de romarin
  • 4 c. à soupe de miel liquide

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Déposer les camemberts dans des petits ramequins individuels allant au four (ou bien les emballer de papier cuisson). Faire des entailles sur la croûte.
3
Découper le chorizo en petits morceaux et les enfoncer dans les camemberts. Ajouter les pignons de pin et le romarin puis arroser de miel. Enfourner 10 à 15 minutes pour que les camemberts soient bien coulants.
4
Servir les camemberts rôtis avec des tranches de pain et de la salade.
FromageFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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