Transportez vos papilles avec la délicieuse charlotte à la mangue, un dessert exotique et très gourmand !

C'est une bouchée fruitée et pleine de fraîcheur qui vous attend avec cette charlotte à la mangue ! On parie que personne ne pourra y résister…
Vous ne savez pas quoi servir à vos invités pour le dessert ? Et si vous les impressionnez avec cette recette de charlotte à la mangue ? C'est un dessert très frais, exotique et gourmand qui ne laissera pas vos papilles indifférentes. Son biscuit moelleux, sa mousse onctueuse et généreuse, ses morceaux de fruits bien frais… Une purée bouchée de douceur et d'exotisme ! Vous pouvez aussi bien réaliser une charlotte aux abricots, parfaite pour le retour des beaux jours. Et pour les plus gourmands, voici la recette incroyable pour le dessert : la charlotte au chocolat et aux Kinder® !
Recette Charlotte à la mangue
Ingrédients
- Pour le biscuit :
- 4 oeufs
- 125 g de sucre
- 100 g de farine
- sucre glace
- Pour la mousse :
- 6 g de gélatine (3 feuilles)
- 300 g de purée de mangue
- 30 cl de crème liquide entière froide
- Pour le montage de la charlotte :
- 10 cl de crème liquide entière froide
- 100 g de mascarpone
- 20 g de sucre glace
- 1 mangue
- 1/2 citron vert (pour le zeste)
Préparation
1
Commencer par préparer le biscuit cuillère : monter les blancs en neige en versant le sucre petit à petit. Quand ils sont bien fermes, ajouter les jaunes et battre quelques secondes.
2
Incorporer la farine avec une maryse et mélanger délicatement. Débarrasser dans une poche à douille munie d'une douille ronde.
3
Recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé et la saupoudrer de sucre glace. Pocher un disque d'environ 20 cm de diamètre et deux plaques de biscuits (de 35 cm x 6,5 cm).
4
Saupoudrer de sucre glace et enfourner 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Les biscuits doivent être bien dorés et encore moelleux. Laisser refroidir sur une grille.
5
Préparer la mousse à la mangue : faire ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide.
6
Faire chauffer 100 g de purée de mangue dans une casserole et, hors du feu, ajouter la gélatine essorée. Remuer puis verser la purée de mangue chaude sur le reste de purée.
7
Monter la crème liquide en chantilly et l'incorporer délicatement dans la purée de mangue et réserver.
8
Pour le montage de la charlotte : déposer le fond de biscuit dans un cercle à pâtisserie puis les bandes de biscuits tout autour (côte lisse à l'intérieur). Verser la mousse à la mangue et lisser le dessus. Réserver au frais au moins 3 heures (toute une nuit idéalement).
9
Battre la crème liquide avec le mascarpone et le sucre glace jusqu'à l'obtention d'une chantilly bien ferme.
10
Couper la mangue en petits dés. Pocher la chantilly sur la charlotte et décorer avec les dés de mangue. Râper les zestes de citron vert et servir très frais.