Craquez pour cette charlotte aux abricots terriblement gourmande !

À chaque cuillère, c'est comme si vous mangiez un bout de nuage tellement cette charlotte aux abricots est onctueuse…
Frais et fruité, ce dessert devrait combler les papilles de toute la famille ! On vous propose aujourd'hui une recette de charlotte aux abricots, parfaite pour l'été. Vous allez fondre pour sa douceur et sa gourmandise, on n'en doute pas une seule seconde. Si vous aimez les charlottes, essayez cette version aux bananes et aux deux chocolats ou délectez-vous une nouvelle fois avec la recette traditionnelle aux fraises. Profitez de l'été et de la saison des abricots pour réaliser un merveilleux flan aux abricots !
Recette Charlotte aux abricots
Ingrédients
- 2 feuilles de gélatine
- 1 grosse boîte d'abricots au sirop
- 200 g de fromage blanc
- 100 g de sucre
- 300 ml de crème liquide entière 30% MG
- 1 paquet de biscuits à la cuillère (boudoirs)
- quelques abricots frais
Préparation
1
Plonger les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant quelques minutes pour les faire ramollir.
2
Dans une casserole, faire chauffer le sirop des abricots à feu doux. Ajouter la gélatine bien essorée hors du feu et mélanger. Réserver.
3
Mélanger le fromage blanc et le sucre. Verser le sirop refroidi et les abricots coupés en petits dés.
4
Battre la crème liquide bien froide pour la monter en chantilly. Une fois bien ferme, l'incorporer délicatement dans la préparation précédente.
5
Tapisser un moule à charlotte de biscuits à la cuillère, face avec le sucre à l'extérieur. Déposer la mousse aux abricots dans le moule et bien étaler. Fermer le moule et laisser reposer au frais toute une nuit.
6
Démouler la charlotte en faisant bien attention et décorer avec quelques abricots frais tranchés en quartiers.