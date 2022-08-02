Craquez pour cette charlotte aux abricots terriblement gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Charlotte aux abricots

À chaque cuillère, c'est comme si vous mangiez un bout de nuage tellement cette charlotte aux abricots est onctueuse…

Frais et fruité, ce dessert devrait combler les papilles de toute la famille ! On vous propose aujourd'hui une recette de charlotte aux abricots, parfaite pour l'été. Vous allez fondre pour sa douceur et sa gourmandise, on n'en doute pas une seule seconde. Si vous aimez les charlottes, essayez cette version aux bananes et aux deux chocolats ou délectez-vous une nouvelle fois avec la recette traditionnelle aux fraises. Profitez de l'été et de la saison des abricots pour réaliser un merveilleux flan aux abricots !

Recette Charlotte aux abricots

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 feuilles de gélatine
  • 1 grosse boîte d'abricots au sirop
  • 200 g de fromage blanc
  • 100 g de sucre
  • 300 ml de crème liquide entière 30% MG
  • 1 paquet de biscuits à la cuillère (boudoirs)
  • quelques abricots frais

Préparation

1
Plonger les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant quelques minutes pour les faire ramollir.
2
Dans une casserole, faire chauffer le sirop des abricots à feu doux. Ajouter la gélatine bien essorée hors du feu et mélanger. Réserver.
3
Mélanger le fromage blanc et le sucre. Verser le sirop refroidi et les abricots coupés en petits dés.
4
Battre la crème liquide bien froide pour la monter en chantilly. Une fois bien ferme, l'incorporer délicatement dans la préparation précédente.
5
Tapisser un moule à charlotte de biscuits à la cuillère, face avec le sucre à l'extérieur. Déposer la mousse aux abricots dans le moule et bien étaler. Fermer le moule et laisser reposer au frais toute une nuit.
6
Démouler la charlotte en faisant bien attention et décorer avec quelques abricots frais tranchés en quartiers.
Fruitsété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Tarte aux abricots
Tarte aux abricots
Tarte aux abricots
Tarte aux abricots
Charlotte au chocolat
Charlotte au chocolat
Charlotte aux framboises
Charlotte aux framboises
Tarte aux abricots et amandes
Tarte aux abricots et amandes
Brownies aux abricots et myrtilles
Brownies aux abricots et myrtilles
Charlotte aux fraises légère
Charlotte aux fraises légère
Charlotte aux poires et au chocolat
Charlotte aux poires et au chocolat
Charlotte aux fraises facile
Charlotte aux fraises facile
Charlotte aux fruits rouges
Charlotte aux fruits rouges