Les endives au jambon, un gratin réconfortant et gourmand qui va vous faire fondre !

Si vous avez du mal avec les endives à cause de leur amertume, voici une recette irrésistible ! Enfants et grands autour de la table vont l'adorer, on vous promet.
Crues, cuites, en velouté, rôties, en gratin… Les endives vous rappellent de mauvais souvenirs à table ? Laissez-nous vous réconcilier avec elles grâce à cette recette savoureuse ! Enroulées dans du jambon et nappées généreusement de béchamel au parmesan, vous ne vous rendrez même pas compte que vous mangez des endives… Et si vous cherchez d'autres façons de retirer l'amertume de ce légume peu calorique, découvrez toutes nos astuces qui vous feront adorer les endives, notamment en tarte gourmande au comté !
Recette Endives au jambon
Ingrédients
- 8 endives
- 20 g de beurre
- 1 pincée de sucre
- 1,5 l de bouillon de légumes
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 750 ml de lait entier
- 250 ml de crème liquide
- 1 jaune d'oeuf
- 200 g de parmesan râpé
- 8 tranches fines de jambon blanc
- sel, poivre
Préparation
1
Retirer le coeur des endives avec un couteau d'office en faisant un tour sur lui-même.
2
Faire fondre les 20 g de beurre dans une sauteuse chaude puis ajouter les endives et bien les enrober de beurre fondu.
3
Assaisonner de sel et d'une pincée de sucre. Verser le bouillon puis laisser cuire 15 minutes.
4
Pendant ce temps, réaliser la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine et mélanger pour former un roux. Verser le lait et la crème et laisser épaissir pendant environ 7 minutes.
5
Une fois la béchamel devenue épaisse, ajouter le jaune d'oeuf et la moitié du parmesan râpé hors du feu et mélanger vivement. Assaisonner de sel et de poivre. Réserver.
6
Pour vérifier la cuisson des endives, planter la pointe d'un couteau au centre : elle doit entrer très facilement. Les égoutter sur une grille pour qu'elles rendent leur eau.
7
Étaler une tranche de jambon sur une assiette puis déposer une endive et l'enrouler dans la tranche de jambon. Répéter l'opération avec le reste des endives.
8
Déposer les endives enroulées dans le jambon dans un plat à gratin et verser la béchamel par-dessus. Saupoudrer le reste de parmesan et enfourner 15 minutes à 190°C.