Pour un dîner express, préparez des endives braisées, c'est délicieux

Par Célia Papaïx ·

Endives braisées express

Rapide, facile et pas chère, cette recette d'endives braisées ne vous laissera pas indifférent !

On sait que les endives sont boudées par beaucoup de papilles. Pourtant, ce légume riche en vitamines et très peu calorique peut être vraiment gourmand quand on le cuisine bien. Et pas besoin de passer des heures en cuisine pour le sublimer ! La preuve avec cette recette d'endives braisées, prête en quelques minutes pour un dîner express. Vous pouvez l'accompagner d'un plat de viande comme ce filet mignon de porc au miel pour contrebalancer l'amertume des endives. Pour faire manger des endives sans s'en rendre compte, osez les endives au jambon !

Recette Endives braisées express

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 petit oignon
  • 2 échalotes
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 6 endives
  • sel, poivre
  • 150 ml de bouillon de volaille ou légumes

Préparation

1
Émincer finement l'oignon et les échalotes. Les faire fondre dans une poêle chaude avec l'huile d'olive.
2
Enlever les premières feuilles des endives si elles sont flétries puis couper la base et les couper en deux dans le sens de la longueur.
3
Les ajouter dans la poêle, saler et poivrer puis verser le bouillon. Couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes à feu moyen en mélangeant régulièrement.
4
Servir les endives braisées bien chaudes !
VégétarienLégumesFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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