Découvrez les gaufres healthy aux bananes, parfaites pour le petit-déjeuner ou le brunch

Moelleuses, gourmandes et généreuses, les gaufres aux bananes sont LE plaisir non coupable pour lequel on craque à tous les coups !
Vous en avez marre de manger des simples tartines à l'heure du petit-déjeuner ? Pas de panique, on arrive à votre rescousse avec des gaufres prêtes en un rien de temps ! Idéale pour utiliser vos bananes un peu trop mûres, cette recette va en régaler plus d'un dès le matin ou à l'occasion d'un brunch convivial. Vous pourrez les dévorer sans culpabiliser, tout comme les gaufres à la farine de sarrasin et aux figues rôties. Pour encore plus de gourmandise, osez les gaufres fruitées aux pommes ou alors en version salée !
Recette Gaufres aux bananes
Ingrédients
- 2 bananes bien mûres
- 1 c. à soupe de Beurre de cacahuètes
- 3 c. à soupe de sirop d'érable (ou sirop d'agave)
- 150 g de farine
- 1 c. à café de levure
- 2 oeufs
- 1 c. à soupe de Arôme vanille liquide
- pépites de chocolat (facultatif)
Préparation
1
Écraser les bananes à la fourchette puis ajouter le beurre de cacahuètes et le sirop d'érable.
2
Incorporer la farine et la levure et bien mélanger. Ajouter enfin les oeufs et l'arôme de vanille.
3
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ajouter quelques pépites de chocolat (facultatif).
4
Faire cuire les gaufres dans un gaufrier et déguster aussitôt avec des bananes coupées, du sirop d'érable, du chocolat fondu, des amandes effilées...