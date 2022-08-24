Découvrez les gaufres healthy aux bananes, parfaites pour le petit-déjeuner ou le brunch

Par Célia Papaïx ·

Gaufres aux bananes

Moelleuses, gourmandes et généreuses, les gaufres aux bananes sont LE plaisir non coupable pour lequel on craque à tous les coups !

Vous en avez marre de manger des simples tartines à l'heure du petit-déjeuner ? Pas de panique, on arrive à votre rescousse avec des gaufres prêtes en un rien de temps ! Idéale pour utiliser vos bananes un peu trop mûres, cette recette va en régaler plus d'un dès le matin ou à l'occasion d'un brunch convivial. Vous pourrez les dévorer sans culpabiliser, tout comme les gaufres à la farine de sarrasin et aux figues rôties. Pour encore plus de gourmandise, osez les gaufres fruitées aux pommes ou alors en version salée !

Recette Gaufres aux bananes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 bananes bien mûres
  • 1 c. à soupe de Beurre de cacahuètes
  • 3 c. à soupe de sirop d'érable (ou sirop d'agave)
  • 150 g de farine
  • 1 c. à café de levure
  • 2 oeufs
  • 1 c. à soupe de Arôme vanille liquide
  • pépites de chocolat (facultatif)

Préparation

1
Écraser les bananes à la fourchette puis ajouter le beurre de cacahuètes et le sirop d'érable.
2
Incorporer la farine et la levure et bien mélanger. Ajouter enfin les oeufs et l'arôme de vanille.
3
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ajouter quelques pépites de chocolat (facultatif).
4
Faire cuire les gaufres dans un gaufrier et déguster aussitôt avec des bananes coupées, du sirop d'érable, du chocolat fondu, des amandes effilées...
GaufreHealthyPetit-déjeunerBrunch
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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