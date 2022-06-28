Croustillez de bonheur avec ces gaufres au sarrasin accompagnées de figues rôties !

C'est LE plaisir non coupable parfait pour le petit-déjeuner ! Moelleuses et gourmandes, ces gaufres sont à croquer de toute urgence.
En plus de ses bienfaits pour la santé (riche en fibres, favorise la satiété, réduit le taux de cholestérol et de sucre dans le sang…), la farine de sarrasin apporte une saveur particulièrement gourmande à vos préparations. Alors aujourd'hui, on vous propose de réaliser de délicieuses gaufres au sarrasin, idéales pour un petit-déjeuner sain et rassasiant ! Accompagnées de figues rôties à la vanille, c'est une explosion de gourmandise à chaque bouchée ! On vous conseille d'ajouter un peu de chantilly maison ou alors une cuillère de mascarpone détendu pour plus d'onctuosité. Ou si vous voulez déguster ces gaufres à l'heure du goûter, une boule de glace à la figue fera très bien l'affaire.
Recette Gaufres à la farine de sarrasin et figues rôties
Ingrédients
- Pour les gaufres :
- 160 g de farine de sarrasin
- 1 c. à café de levure
- 4 oeufs
- 100 ml de lait
- Pour les figues rôties :
- 8 figues fraiches
- 50 g de beurre
- 50 g de sucre (ou miel)
- 1 gousse de vanille
Préparation
1
Préparer la pâte pour les gaufres : mélanger la farine de sarrasin et la levure. Ajouter les oeufs et le lait progressivement jusqu'à ce que la pâte soit lisse (verser le lait petit à petit pour adapter les quantités).
2
Laisser reposer la pâte quelques minutes, le temps de préparer le reste de la recette.
3
Bien laver les figues et les fendre en 4 mais pas jusqu'en bas. Les déposer dans un plat allant au four. Au centre, ajouter un morceau de beurre et une pincée de sucre (ou de miel).
4
Fendre la gousse de vanille puis la couper en 8 petits morceaux. Planter chaque morceau dans une figue et enfourner 10 à 15 minutes à 180°C.
5
Pendant ce temps, faire cuire les gaufres au gaufrier.
6
Servir les gaufres avec une figue rôtie et un filet de miel !