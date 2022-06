Croustillez de bonheur avec ces gaufres au sarrasin accompagnées de figues rôties !

C'est LE plaisir non coupable parfait pour le petit-déjeuner ! Moelleuses et gourmandes, ces gaufres sont à croquer de toute urgence.

En plus de ses bienfaits pour la santé (riche en fibres, favorise la satiété, réduit le taux de cholestérol et de sucre dans le sang…), la farine de sarrasin apporte une saveur particulièrement gourmande à vos préparations. Alors aujourd'hui, on vous propose de réaliser de délicieuses gaufres au sarrasin, idéales pour un petit-déjeuner sain et rassasiant ! Accompagnées de figues rôties à la vanille, c'est une explosion de gourmandise à chaque bouchée ! On vous conseille d'ajouter un peu de chantilly maison ou alors une cuillère de mascarpone détendu pour plus d'onctuosité. Ou si vous voulez déguster ces gaufres à l'heure du goûter, une boule de glace à la figue fera très bien l'affaire.