On craque pour les nems à la banane, chocolat et noix de coco très fondants et gourmands

Voici un dessert très original qui vous fera fondre de plaisir. Si vous voulez voyager, ces nems à la banane, chocolat et noix de coco très gourmands et exotiques seront alors parfaits !

Parce qu'on n'a pas toujours envie d'une douceur healthy comme les muffins à la banane et aux flocons d'avoine, on s'autorise de temps en temps un dessert ultra-gourmand. Et notre proposition du jour, ce sont les nems à la banane, chocolat et noix de coco ! Craquants, fondants, gourmands… Ils ont tout pour plaire ! Pour le goûter ou en dessert, ces nems feront sensation vous pouvez nous croire. Cachez des bananes dans un pancake et trempez-le dans du chocolat fondu. Vos petits-déjeuners n'auront pas la même saveur… Pour les grands gourmands, essayez les bananes en pâte feuilletée garnies de chocolat, caramel et cacahuètes !