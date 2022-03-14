On craque pour les nems à la banane, chocolat et noix de coco très fondants et gourmands

Par Célia Papaïx ·

Nems aux bananes, chocolat et noix de coco

Voici un dessert très original qui vous fera fondre de plaisir. Si vous voulez voyager, ces nems à la banane, chocolat et noix de coco très gourmands et exotiques seront alors parfaits !

Parce qu'on n'a pas toujours envie d'une douceur healthy comme les muffins à la banane et aux flocons d'avoine, on s'autorise de temps en temps un dessert ultra-gourmand. Et notre proposition du jour, ce sont les nems à la banane, chocolat et noix de coco ! Craquants, fondants, gourmands… Ils ont tout pour plaire ! Pour le goûter ou en dessert, ces nems feront sensation vous pouvez nous croire. Cachez des bananes dans un pancake et trempez-le dans du chocolat fondu. Vos petits-déjeuners n'auront pas la même saveur… Pour les grands gourmands, essayez les bananes en pâte feuilletée garnies de chocolat, caramel et cacahuètes !

Recette Nems aux bananes, chocolat et noix de coco

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 feuilles de brick
  • 2 bananes
  • 50 g de pépites de chocolat
  • 2 c. à soupe de noix de coco râpée
  • 20 g de beurre fondu

Préparation

1
Déposer une feuille de brick à plat. Éplucher la banane et la poser au centre de la feuille de brick. Ajouter 25 g de pépites de chocolat et une cuillère à soupe de noix de coco râpée.
2
Replier le nem pour le fermer et faire de même avec l'autre feuille de brick. Déposer les nems sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
3
Les badigeonner de beurre fondu à l'aide d'un pinceau alimentaire puis enfourner 10 minutes à 200°C.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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