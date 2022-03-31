Fondez pour la douceur et la gourmandise des gaufres aux pommes

Rien de tel qu'une bonne odeur de gaufre dans la cuisine pour nous faire saliver…
Fondantes, moelleuses et surtout très gourmandes, ces gaufres aux pommes se dégustent à la fois au petit-déjeuner qu'au goûter ! Incroyablement délicieuses avec leur petit goût de pomme, on est incapable d'y résister comme on est incapable de dire non aux gaufres façon brownie. Elles sont en plus très faciles à refaire chez vous alors n'attendez plus pour vous régaler ! Vous êtes plutôt bec salé ? Pas de problème. Craquez pour la gaufre ultra-croustillante à la mozzarella ! Et pour manger des légumes sans s'en rendre compte, on ose les gaufres au brocoli, elles sont très gourmandes.
Recette Gaufre aux pommes
Ingrédients
- 250 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de sucre
- 1 sachet sucre vanillé
- 1 pincée de sel
- 2 oeufs
- 300 ml de lait
- 40 g de beurre
- 1 pomme
Préparation
1
Mélanger la farine, la levure, le sucre, le sucre vanillé et la pincée de sel. Former un puits au centre et ajouter les oeufs et le beurre fondu.
2
Verser le lait petit à petit en remuant sans cesse jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Laisser reposer 1 heure.
3
Éplucher, retirer le trognon et râper la pomme. L'ajouter dans la pâte puis bien mélanger.
4
Faire chauffer le gaufrier puis faire cuire les gaufres quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées.