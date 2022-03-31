Fondez pour la douceur et la gourmandise des gaufres aux pommes

Par Célia Papaïx ·

Gaufre aux pommes

Rien de tel qu'une bonne odeur de gaufre dans la cuisine pour nous faire saliver…

Fondantes, moelleuses et surtout très gourmandes, ces gaufres aux pommes se dégustent à la fois au petit-déjeuner qu'au goûter ! Incroyablement délicieuses avec leur petit goût de pomme, on est incapable d'y résister comme on est incapable de dire non aux gaufres façon brownie. Elles sont en plus très faciles à refaire chez vous alors n'attendez plus pour vous régaler ! Vous êtes plutôt bec salé ? Pas de problème. Craquez pour la gaufre ultra-croustillante à la mozzarella ! Et pour manger des légumes sans s'en rendre compte, on ose les gaufres au brocoli, elles sont très gourmandes.

Recette Gaufre aux pommes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 50 g de sucre
  • 1 sachet sucre vanillé
  • 1 pincée de sel
  • 2 oeufs
  • 300 ml de lait
  • 40 g de beurre
  • 1 pomme

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure, le sucre, le sucre vanillé et la pincée de sel. Former un puits au centre et ajouter les oeufs et le beurre fondu.
2
Verser le lait petit à petit en remuant sans cesse jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Laisser reposer 1 heure.
3
Éplucher, retirer le trognon et râper la pomme. L'ajouter dans la pâte puis bien mélanger.
4
Faire chauffer le gaufrier puis faire cuire les gaufres quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées.
Gaufre
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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