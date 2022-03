Fondez pour la douceur et la gourmandise des gaufres aux pommes

Rien de tel qu'une bonne odeur de gaufre dans la cuisine pour nous faire saliver…

Fondantes, moelleuses et surtout très gourmandes, ces gaufres aux pommes se dégustent à la fois au petit-déjeuner qu'au goûter ! Incroyablement délicieuses avec leur petit goût de pomme, on est incapable d'y résister comme on est incapable de dire non aux gaufres façon brownie. Elles sont en plus très faciles à refaire chez vous alors n'attendez plus pour vous régaler ! Vous êtes plutôt bec salé ? Pas de problème. Craquez pour la gaufre ultra-croustillante à la mozzarella ! Et pour manger des légumes sans s'en rendre compte, on ose les gaufres au brocoli, elles sont très gourmandes.