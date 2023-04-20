Régalez-vous avec ces lasagnes aux asperges ! Un plat printanier très gourmand et facile à réaliser

Par Célia Papaïx ·

Lasagnes aux asperges

Ce gratin familial et gourmand fera des papilles heureuses, on vous le garantit ! Découvrez la version printanière des lasagnes avec cette recette aux asperges et au jambon.

Les lasagnes, on peut les décliner à toutes les sauces. De la recette traditionnelle à la viande à la version au saumon et aux courgettes, on peut vraiment se faire plaisir selon les goûts et les saisons ! Alors on profite du retour des asperges pour réaliser des lasagnes gourmandes aux asperges et au jambon. Un peu de mozzarella pour faire gratiner le tout et c'est prêt ! Vraiment, ce plat familial se prépare en un rien de temps et vous êtes sûr de régaler toutes les papilles. On vous conseille aussi ces œufs cocotte aux asperges, un vrai délice !

Recette Lasagnes aux asperges

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de asperges vertes
  • 250 g de pâtes à lasagnes fraîches
  • 4 tranches de jambon blanc
  • 300 g de ricotta
  • 200 ml de crème fraîche semi-épaisse
  • 1 zeste de citron
  • 80 g de parmesan
  • sel, poivre
  • 100 g de fromage râpé
  • 50 g de beurre
  • 1 mozzarella

Préparation

1
Laver les asperges et retirer la partie dure. Les couper en tronçons (les tailler en deux dans l'épaisseur si elles sont trop grosses) et faire blanchir 10 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée.
2
Égoutter et réserver.
3
Faire pré-cuire les pâtes à lasagnes dans de l'eau bouillante salée. Égoutter sur un torchon propre.
4
Mélanger la ricotta avec la crème liquide, le zeste de citron et le parmesan. Assaisonner de sel et de poivre.
5
Beurrer légèrement un plat à gratin et déposer des pâtes à lasagnes. Ajouter du jambon, des asperges et du mélange à la ricotta. Parsemer de fromage râpé et répéter les étages jusqu'à épuisement des ingrédients.
6
Finir par une couche de pâtes à lasagnes et déposer le beurre coupé en petits cubes et la mozzarella coupée en tranches.
7
Enfourner 20 minutes à 220°C. Servir chaud !
PrintempsFacileGratinLégumes
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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