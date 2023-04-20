Régalez-vous avec ces lasagnes aux asperges ! Un plat printanier très gourmand et facile à réaliser

Ce gratin familial et gourmand fera des papilles heureuses, on vous le garantit ! Découvrez la version printanière des lasagnes avec cette recette aux asperges et au jambon.
Les lasagnes, on peut les décliner à toutes les sauces. De la recette traditionnelle à la viande à la version au saumon et aux courgettes, on peut vraiment se faire plaisir selon les goûts et les saisons ! Alors on profite du retour des asperges pour réaliser des lasagnes gourmandes aux asperges et au jambon. Un peu de mozzarella pour faire gratiner le tout et c'est prêt ! Vraiment, ce plat familial se prépare en un rien de temps et vous êtes sûr de régaler toutes les papilles. On vous conseille aussi ces œufs cocotte aux asperges, un vrai délice !
Recette Lasagnes aux asperges
Ingrédients
- 1 kg de asperges vertes
- 250 g de pâtes à lasagnes fraîches
- 4 tranches de jambon blanc
- 300 g de ricotta
- 200 ml de crème fraîche semi-épaisse
- 1 zeste de citron
- 80 g de parmesan
- sel, poivre
- 100 g de fromage râpé
- 50 g de beurre
- 1 mozzarella
Préparation
1
Laver les asperges et retirer la partie dure. Les couper en tronçons (les tailler en deux dans l'épaisseur si elles sont trop grosses) et faire blanchir 10 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée.
3
Faire pré-cuire les pâtes à lasagnes dans de l'eau bouillante salée. Égoutter sur un torchon propre.
4
Mélanger la ricotta avec la crème liquide, le zeste de citron et le parmesan. Assaisonner de sel et de poivre.
5
Beurrer légèrement un plat à gratin et déposer des pâtes à lasagnes. Ajouter du jambon, des asperges et du mélange à la ricotta. Parsemer de fromage râpé et répéter les étages jusqu'à épuisement des ingrédients.
6
Finir par une couche de pâtes à lasagnes et déposer le beurre coupé en petits cubes et la mozzarella coupée en tranches.
7
Enfourner 20 minutes à 220°C. Servir chaud !