L'omelette aux asperges, un plat express et très gourmand pour se régaler !

Par Célia Papaïx ·

Omelette aux asperges

Pour le retour des beaux jours et du printemps, osez cette omelette aux asperges vertes ! Une recette facile, rapide et très gourmande.

Les asperges font leur grand retour et on compte bien en profiter ! En tarte, en salade, en risotto… On peut vraiment se régaler de toutes les manières avec ce légume savoureux ! Aujourd'hui on vous propose une recette simple et rapide à préparer : une omelette aux asperges. Accompagnée de quelques tomates cerises, vous allez vous régaler avec cette omelette de saison. Pour un dîner sans vous ruiner, voici une omelette pas chère au jambon et au fromage. Si vous avez envie d'impressionner vos convives, osez l'omelette soufflée !

Recette Omelette aux asperges

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de asperges vertes
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 5 oeufs
  • 1 c. à soupe de crème fraîche
  • 1 poignée de tomates cerises
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver et couper la partie dure des asperges. Les faire cuire dans une poêle avec l'huile d'olive pendant environ 10 minutes à couvert.
2
Cuire encore pendant 5 minutes sans le couvercle et retirer du feu.
3
Battre les oeufs en omelette avec la crème fraîche. Assaisonner de sel et de poivre puis verser dans la poêle, sur les asperges. Ajouter les tomates cerises coupées en deux.
4
Laisser cuire pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'omelette soit bien dorée. Servir aussitôt !
VégétarienFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Omelette norvégienne
Omelette norvégienne
Muffins omelette
Muffins omelette
Omelette savoyarde
Omelette savoyarde
Omelette aux légumes
Omelette aux légumes
Roulé omelette et courgettes
Roulé omelette et courgettes
Omelette Savoyarde au reblochon et lardon
Omelette Savoyarde au reblochon et lardon
Omelette aux champignons
Omelette aux champignons
Omelette soufflée aux fraises
Omelette soufflée aux fraises
Omelette facile et rapide aux herbes
Omelette facile et rapide aux herbes
Omelette aux pommes de terre et chorizo
Omelette aux pommes de terre et chorizo