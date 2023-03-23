L'omelette aux asperges, un plat express et très gourmand pour se régaler !

Pour le retour des beaux jours et du printemps, osez cette omelette aux asperges vertes ! Une recette facile, rapide et très gourmande.
Les asperges font leur grand retour et on compte bien en profiter ! En tarte, en salade, en risotto… On peut vraiment se régaler de toutes les manières avec ce légume savoureux ! Aujourd'hui on vous propose une recette simple et rapide à préparer : une omelette aux asperges. Accompagnée de quelques tomates cerises, vous allez vous régaler avec cette omelette de saison. Pour un dîner sans vous ruiner, voici une omelette pas chère au jambon et au fromage. Si vous avez envie d'impressionner vos convives, osez l'omelette soufflée !
Recette Omelette aux asperges
Ingrédients
- 200 g de asperges vertes
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 5 oeufs
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- 1 poignée de tomates cerises
- sel, poivre
Préparation
1
Laver et couper la partie dure des asperges. Les faire cuire dans une poêle avec l'huile d'olive pendant environ 10 minutes à couvert.
2
Cuire encore pendant 5 minutes sans le couvercle et retirer du feu.
3
Battre les oeufs en omelette avec la crème fraîche. Assaisonner de sel et de poivre puis verser dans la poêle, sur les asperges. Ajouter les tomates cerises coupées en deux.
4
Laisser cuire pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'omelette soit bien dorée. Servir aussitôt !