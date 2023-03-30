Asperges, bacon et fromage de chèvre : voici la reine des quiches pour un dîner gourmand !

Très facile et rapide à préparer, cette quiche aux asperges, bacon et chèvre est parfaite pour se régaler au printemps.
On est ravis de retrouver les asperges au printemps. On peut déguster ce légume vert aussi bien seul que dans une préparation gourmande, la preuve avec la recette du jour : une quiche aux asperges, bacon et fromage de chèvre ! Le mariage entre l'asperge et le fromage de chèvre fonctionne à merveille, on ajoute un peu de bacon pour plus de gourmandise et voilà ! Super facile et rapide à préparer, vous ne serez plus jamais une quiche avec cette recette, c'est promis.
Recette Quiche aux asperges, bacon et chèvre
Ingrédients
- 500 g de asperges vertes
- 1 pâte brisée
- 1 oignon rouge
- 100 g de bacon
- 2 oeufs
- 250 ml de crème fraîche
- sel, poivre
- 1 bûche de chèvre
Préparation
1
Couper les asperges en morceaux d'environ 5 cm et les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 3 à 4 minutes. Les plonger dans l'eau froide pour stopper la cuisson, puis égoutter.
2
Faire revenir le bacon coupé en morceaux et l'oignon émincé quelques minutes dans une poêle.
3
Déposer la pâte brisée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette. Ajouter les asperges et le mélange oignon/bacon.
4
Battre les oeufs avec la crème fraîche, assaisonner et verser sur la pâte.
5
Ajouter des tranches de chèvre puis enfourner 30 minutes à 190°C.
6
Déguster tiède ou froid.