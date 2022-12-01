Les nuggets de saumon mariné, la bonne idée pour se régaler à l'heure du dîner !

Petits et grands gourmands vont croustiller de plaisir pour ces nuggets de saumon mariné ! Très faciles à préparer, ils sont parfaits pour un dîner sans prise de tête.
Voici une recette originale qui devrait plaire aux papilles de toute la famille : des nuggets de saumon mariné. À la fois fondants à l'intérieur et croustillants à l'extérieur, ces nuggets de saumon sont bien parfumés grâce à la marinade. On vous conseille vivement de les réaliser pour régaler tout le monde ! En plus, c'est vraiment très simple à préparer et on vous promet qu'avec une bonne sauce tartare, c'est absolument irrésistible… Osez également les nuggets de chou-fleur, plus personne ne va bouder ce légume de cette façon !
Recette Nuggets de saumon mariné
Ingrédients
- 500 g de filet de saumon
- 1 cm de gingembre frais
- 6 c. à soupe de sauce soja (sucrée ou salée)
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 500 g de farine
- 3 oeufs
- 1 c. à soupe de eau
- 500 g de chapelure
- huile de friture (tournesol)
Préparation
1
Retirer la peau du saumon (et les arêtes s'il y en a). Couper les filets en cubes de taille égale puis les déposer dans un saladier.
2
Ajouter le gingembre haché finement, la sauce soja et le jus de citron. Bien mélanger, couvrir de film alimentaire et laisser mariner 1 heure environ.
3
Bien égoutter les cubes de saumon puis les rouler dans la farine. Les tremper ensuite dans les oeufs battus avec l'eau et les rouler dans la chapelure. Tremper dans l'oeuf puis dans la chapelure une nouvelle fois si vous souhaitez une panure plus épaisse et croustillante.
4
Faire chauffer l'huile dans une grande casserole et faire frire les nuggets de saumon jusqu'à ce qu'il soient bien dorés.
5
Les déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excédant de gras et déguster !