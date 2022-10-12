Croustillez de gourmandise pour les nuggets de chou-fleur !

À picorer à l'apéro ou pour un plat gourmand, ces nuggets de chou-fleur sont absolument irrésistibles ! Vous ne vous rendrez même pas compte que vous mangez du chou-fleur…
Chez vous aussi le chou-fleur est boudé ? Pas de panique, on a la recette parfaite pour vous faire apprécier ce légume. Après la pizza originale au chou-fleur, découvrez les petits nuggets de chou-fleur ! Croquants mais fondants, croustillants et gourmands, vous allez les adorer, on vous le promet. Que ce soit pour les partager à l'heure de l'apéro ou pour remplacer une recette de nuggets à la viande, ils vont très vite disparaître… Avec une sauce un peu relevée, c'est une vraie tuerie !
Recette Nuggets de chou-fleur
Ingrédients
- 400 g de chou-fleur
- 100 g de corn flakes (non sucrés)
- 100 g de farine
- 2 c. à café de paprika
- 150 g de lait
- huile d'olive
Préparation
1
Découper le chou-fleur en bouquets.
2
Réduire les corn-flakes en miettes. Attention, garder quelques "morceaux".
3
Mélanger la farine, le paprika et le lait jusqu'à l'obtention d'une pâte.
4
Tremper les bouquets de chou-fleur dans la pâte puis les enrober de miettes de corn-flakes. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
5
Arroser d'un filet d'huile d'olive et enfourner 20 à 25 minutes à 200°C.