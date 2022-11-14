Partagez ce feuilleté au saumon et aux poireaux pour un moment délicieux à table !

Par Célia Papaïx ·

Feuilleté géant au saumon et aux poireaux

Voici la recette facile et rapide du feuilleté au saumon et aux poireaux. Une idée gourmande à partager de toute urgence !

En entrée avec une salade ou en plat principal, ce feuilleté aux douces saveurs de poireaux et de saumon va ravir vos papilles, on vous le garantit ! Ce mariage de parfum fonctionne parfaitement, vous l'aviez déjà adoré en quiche et même en clafoutis. Aujourd'hui, cette version feuilletée va vous faire croustiller de plaisir ! Et avec ce format géant à partager, tout le monde va adorer !

Recette Feuilleté géant au saumon et aux poireaux

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 320 g de poireaux (environ 3 ou 4)
  • 2 pavés de saumon
  • 90 g de fromage frais + 1 C A S
  • 1 pâte feuilletée
  • 30 g de chèvre
  • 1 jaune d'oeuf
  • Graines de sésame
  • sel, poivre
  • 1 filet d'huile d'olive

Préparation

1
Faire fondre les poireaux dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
2
Faire cuire les pavés de saumon à la poêle.
3
Ajouter le fromage frais et le saumon émietté dans la fondue de poireaux, bien mélanger et assaisonner.
4
Dérouler la pâte feuilletée et découper des bandes d'environ 5 cm des deux côtés. Étaler du fromage frais au milieu puis ajouter la fondue de poireaux au saumon. Déposer les rondelles de chèvre.
5
Refermer avec la pâte en alternant de chaque côté. Dorer au jaune d'oeuf et saupoudrer de graines de sésame.
6
Enfourner 25 minutes à 200°C. Déguster aussitôt !
FeuilletéPoissonLégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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