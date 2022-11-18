Recette express et pas chère du jour : la quiche au thon ! Elle est délicieuse et trop simple à faire

Par Célia Papaïx ·

Quiche au thon express

Pour vous accompagner à l'heure du dîner avec une salade, cette quiche au thon est idéale ! Pas chère, gourmande, facile et rapide à réaliser, on l'adore.

Pas besoin de se ruiner et de passer des heures en cuisine pour se régaler. La preuve avec la recette du jour : la quiche au thon ! On met un peu de moutarde au fond pour relever le tout et le tour est joué. On vous promet qu'il n'y a vraiment rien de plus simple et express comme préparation. Vous pouvez l'agrémenter de quelques petits champignons pour encore plus de gourmandise ! Avec une salade pour le dîner ou pour emporter au travail, c'est parfait. Faites-vous plaisir avec une quiche aux poireaux et aux lardons délicieuse !

Recette Quiche au thon express

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 2 c. à soupe de moutarde
  • 3 oeufs
  • 150 ml de crème liquide
  • 1 grosse boîte de thon
  • poivre

Préparation

1
Dérouler la pâte brisée et la déposer dans un moule à tarte.
2
Étaler la moutarde par-dessus.
3
Battre les oeufs avec la crème liquide. Ajouter le thon égoutté et émietté puis bien mélanger. Assaisonner de poivre.
4
Verser sur la pâte et enfourner 35 minutes à 180°C. Déguster avec une salade !
QuichePoissonFacileRapidePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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