Recette express et pas chère du jour : la quiche au thon ! Elle est délicieuse et trop simple à faire

Pour vous accompagner à l'heure du dîner avec une salade, cette quiche au thon est idéale ! Pas chère, gourmande, facile et rapide à réaliser, on l'adore.
Pas besoin de se ruiner et de passer des heures en cuisine pour se régaler. La preuve avec la recette du jour : la quiche au thon ! On met un peu de moutarde au fond pour relever le tout et le tour est joué. On vous promet qu'il n'y a vraiment rien de plus simple et express comme préparation. Vous pouvez l'agrémenter de quelques petits champignons pour encore plus de gourmandise ! Avec une salade pour le dîner ou pour emporter au travail, c'est parfait. Faites-vous plaisir avec une quiche aux poireaux et aux lardons délicieuse !
Recette Quiche au thon express
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 2 c. à soupe de moutarde
- 3 oeufs
- 150 ml de crème liquide
- 1 grosse boîte de thon
- poivre
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée et la déposer dans un moule à tarte.
2
Étaler la moutarde par-dessus.
3
Battre les oeufs avec la crème liquide. Ajouter le thon égoutté et émietté puis bien mélanger. Assaisonner de poivre.
4
Verser sur la pâte et enfourner 35 minutes à 180°C. Déguster avec une salade !