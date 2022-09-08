Cette recette express de quiche aux poireaux et aux lardons va vous ravir pour le dîner !

Pour un dîner vite fait bien fait, cette quiche aux poireaux et aux lardons sera parfaite pour régaler les papilles de tout le monde !
Les quiches, on adore ! Rapides et faciles à réaliser, on peut les cuisiner au gré de nos envies : légumes, fromage, viande… À vous de jouer pour vous faire plaisir ! Aujourd'hui, on vous propose une recette toute simple et réconfortante aux poireaux et aux lardons. Vous pourrez remplacer les lardons par du saumon par exemple, ce mariage de saveurs est super gourmand. Proposez également des poireaux vinaigrette à l'asiatique. Cette entrée originale est tout simplement délicieuse !
Recette Quiche poireaux lardons
Ingrédients
- 2 grands poireaux
- 150 g de lardon
- 3 oeufs
- 150 ml de crème liquide
- sel, poivre
- 1 pâte brisée
- huile d'olive
Préparation
1
Émincer les poireaux en rondelles et bien les rincer à l'eau claire. Les faire suer dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive pendant une vingtaine de minutes. Saler, poivrer.
2
Faire griller les lardons dans une poêle et les laisser égoutter sur du papier absorbant pour retirer le gras.
3
Battre les oeufs et la crème liquide. Saler, poivrer et réserver.
4
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte. Répartir les poireaux et les lardons sur le fond de tarte et verser la préparation précédente par-dessus.
5
Enfourner 30 à 35 minutes à 180°C. Déguster la quiche encore chaude !