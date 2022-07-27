Voici la recette pour réaliser votre propre moutarde à l'ancienne maison, c'est trop facile !

Par Célia Papaïx ·

Moutarde à l'ancienne maison

Une fois que vous aurez goûté à cette moutarde maison, vous ne vous en passerez plus ! Et on vous promet, c'est vraiment trop simple à faire chez vous.

Depuis quelque temps, vous avez certainement remarqué que la moutarde était absente des rayons de supermarché… Pour pallier cette pénurie, que diriez-vous de cuisiner votre propre moutarde à l'ancienne ? Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est vraiment ultra-facile ! En plus, vous pourrez vraiment l'assaisonner à votre goût et à vous les délicieux saumons rôtis au miel à la moutarde ou les rôtis de porc à la moutarde. Cette préparation sera également parfaite pour votre prochaine tarte à la ratatouille !

Recette Moutarde à l'ancienne maison

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 g de graines de moutarde (jaunes et noires)
  • 30 ml de vinaigre de cidre
  • 50 ml de eau
  • 20 ml de huile d'olive
  • 20 g de farine
  • 10 g de miel
  • 1 pincée de curcuma
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire tremper les graines de moutarde dans le vinaigre de cidre et l'eau dans un bocal fermé pendant minimum 4 heures.
2
Verser le tout dans un blender. Ajouter l'huile d'olive, la farine et le miel puis mixer par petites impulsions. Assaisonner de curcuma (pour la couleur), de sel et de poivre à convenance.
3
Mixer jusqu'à la consistance souhaitée (garder quelques graines entières). Conserver dans un pot fermé au frigo.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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