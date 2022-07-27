Voici la recette pour réaliser votre propre moutarde à l'ancienne maison, c'est trop facile !

Une fois que vous aurez goûté à cette moutarde maison, vous ne vous en passerez plus ! Et on vous promet, c'est vraiment trop simple à faire chez vous.
Depuis quelque temps, vous avez certainement remarqué que la moutarde était absente des rayons de supermarché… Pour pallier cette pénurie, que diriez-vous de cuisiner votre propre moutarde à l'ancienne ? Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est vraiment ultra-facile ! En plus, vous pourrez vraiment l'assaisonner à votre goût et à vous les délicieux saumons rôtis au miel à la moutarde ou les rôtis de porc à la moutarde. Cette préparation sera également parfaite pour votre prochaine tarte à la ratatouille !
Recette Moutarde à l'ancienne maison
Ingrédients
- 30 g de graines de moutarde (jaunes et noires)
- 30 ml de vinaigre de cidre
- 50 ml de eau
- 20 ml de huile d'olive
- 20 g de farine
- 10 g de miel
- 1 pincée de curcuma
- sel, poivre
Préparation
1
Faire tremper les graines de moutarde dans le vinaigre de cidre et l'eau dans un bocal fermé pendant minimum 4 heures.
2
Verser le tout dans un blender. Ajouter l'huile d'olive, la farine et le miel puis mixer par petites impulsions. Assaisonner de curcuma (pour la couleur), de sel et de poivre à convenance.
3
Mixer jusqu'à la consistance souhaitée (garder quelques graines entières). Conserver dans un pot fermé au frigo.