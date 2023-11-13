Osez le risotto d'orzo aux champignons, c'est un plat très gourmand et original facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Risotto d'orzo aux champignons

Pour changer du risotto traditionnel, essayez cette recette à base d'orzo ! Avec ses champignons, vos papilles vont forcément adorer dès la première bouchée. En cuisine !

Les orzo (ou risoni) sont des petites pâtes en forme de gros grains de riz. On peut les préparer en salade ou bien en risotto ! C'est très gourmand et original, vous allez les adopter sans aucun doute. On vous propose de les cuisiner en risotto avec des champignons, c'est crémeux, c'est savoureux… Bref, vous allez succomber ! Ce plat convivial est parfait pour un dîner sans prise de tête. La préparation du risotto d'orzo est la même que celle d'un risotto classique. Alors c'est parti pour réaliser cette recette champêtre ! Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques lardons dans votre assiette pour plus de saveurs.

Recette Risotto d'orzo aux champignons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 c. à soupe de beurre
  • 2 échalotes
  • 2 gousses d'ail
  • 340 g de orzo
  • 70 cl de bouillon de légumes
  • 1 oignon
  • 600 g de mélange de champignons
  • 2 c. à soupe de crème fraîche
  • sel, poivre
  • parmesan

Préparation

1
Faire chauffer la moitié du beurre dans une casserole et ajouter les échalotes émincées et l'ail haché. Ajouter les orzo et faire cuire pendant 1 minute.
2
Verser le bouillon chaud en entier et faire cuire 10 à 12 minutes, à couvert, en mélangeant régulièrement.
3
Ajouter un peu d'eau si ce n'est pas assez cuit.
4
Dans une poêle, faire fondre le reste du beurre et ajouter les champignons et les oignons émincés. Laisser cuire 5 minutes environ à feu moyen-vif.
5
Ajouter la crème fraîche dans la casserole d'orzo et ajouter les champignons. Bien mélanger, saler et poivrer.
6
Servir chaud avec du parmesan.
RisottoFacileVégétarien
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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