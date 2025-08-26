Comment cuisiner un risotto crémeux aux champignons ? La recette inratable à l'italienne

Ce risotto aux champignons et parmesan est le plat réconfortant parfait pour l'arrivée de l'automne ! C'est une recette authentique qui demande un peu de patience mais le résultat est incomparable : un riz onctueux et parfumé aux champignons de saison. Ce plat italien végétarien impressionnera vos convives par sa texture crémeuse et son goût raffiné, notamment grâce au caractère du parmesan. Pour bien réussir un risotto, il est important de bien faire nacrer son riz avant de verser le bouillon. Et si vous voulez encore plus de gourmandise, n'hésitez pas à ajouter un peu de chiffonnade de jambon cru, c'est un vrai régal !
Recette Risotto aux champignons et parmesan
Ingrédients
- 300 g de riz arborio
- 400 g de champignons mélangés (cèpes, shiitakés, champignons de Paris...)
- 1,2 l de bouillon de légumes
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 150 ml de vin blanc sec
- 100 g de parmesan râpé
- 50 g de beurre
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Nettoyer et émincer les champignons. Les faire suer dans une poêle avec un filet d'huile d'olive jusqu'à évaporation totale de leur eau. Laisser dorer quelques minutes de plus et réserver.
2
Dans une casserole, faire revenir l'oignon émincé et les gousses d'ail hachées avec un peu d'huile d'olive.
3
Ajouter le riz et le laisser nacrer pendant 2 minutes pour qu'il devienne translucide.
4
Déglacer au vin blanc et laisser évaporer complètement.
5
Ajouter le bouillon chaud louche par louche en remuant constamment. Attendre que le bouillon soit complètement absorbé avant d'en ajouter une nouvelle louche.
6
Quand le riz est cuit (environ 20 minutes), sortir du feu puis incorporer les champignons grillés, le beurre et le parmesan. Bien mélanger puis ajuster l'assaisonnement en sel et poivre selon vos goûts.
7
Servir aussitôt avec, pourquoi pas, du persil ciselé !