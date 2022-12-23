Apéritif de Noël express et pas cher : un sapin feuilleté très gourmand et très festif !

Voici une recette spéciale apéro de Noël très simple à refaire et prête en quelques minutes : le sapin feuilleté au pesto ! Une idée de dernière minute qui comblera toutes les papilles.
Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour Noël, osez le sapin feuilleté ! Cette recette d'apéro festif mettra tout le monde d'accord et il n'y a rien de bien compliqué pour la préparer, même à la dernière minute. Deux pâtes feuilletées, du pesto, un peu de fromage râpé et le tour est joué ! C'est parfait quand on manque de temps et c'est la preuve qu'on peut se régaler avec un petit budget ! Vous pouvez aussi proposer à vos convives un sapin de Noël version pizza ou version brownie pour le dessert. Ils vont adorer !
Recette Sapin feuilleté de Noël
Ingrédients
- 2 pâtes feuilletées
- 1 pot de pesto
- 70 g de Mozzarella râpée
- 1 jaune d'oeuf
- Graines de sésame
Préparation
1
Dérouler une première pâte feuilletée et étaler du pesto sur toute la surface puis saupoudrer de mozzarella râpée. Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée et couper un grand triangle.
2
À l'aide d'un couteau, détailler de fines bandes dans la pâte pour former le sapin. Les rouler sur elles-mêmes. Utiliser le reste de pâte pour former des étoiles avec un emporte-pièce.
3
Dorer au jaune d'oeuf et parsemer de graines de sésame. Enfourner 30 minutes à 180°C pour obtenir un sapin bien doré. Déguster sans plus attendre !
L'astuce du chef
Vous pouvez remplacer le pesto par de la tapenade pour une autre version gourmande !