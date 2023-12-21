Apéritif de Noël en forme de sapin : la recette simple et gourmande avec une pâte à pizza

Par Célia Papaïx ·

Apéritif de Noël en forme de sapin

Pour commencer les festivités de fin d'année, ce sapin de Noël va vous ouvrir l'appétit ! Avec une simple pâte à pizza, on fait des merveilles pour l'apéro.

Vous cherchez une recette simple et efficace pour épater vos invités pendant les fêtes ? C’est très simple avec ce sapin de Noël composé de mozzarella et de jambon ! Vous arriverez à les impressionner en moins de 10 minutes pour l'apéro, et tout ça pour pas cher. Aujourd'hui, on opte pour ces ingrédients, mais vous pouvez adapter facilement cette recette à vos goûts et envies en ajoutant par exemple de la sauce tomate, en version végétarienne… La présentation en forme de sapin de Noël va éblouir vos convives !

Recette Apéritif de Noël en forme de sapin

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pâtes à pizza
  • jambon cuit ou cru
  • 2 boules de mozzarella
  • 1 jaune d'oeuf
  • 40 g de beurre
  • persil (ou basilic)
  • 1 gousse d'ail

Préparation

1
Couper la mozzarella et le jambon en morceaux.
2
Couper les pâtes à pizza en 4 dans le sens de la longueur et de la largeur afin d’obtenir des carrés.
3
Ajouter sur chaque carré un bout de mozzarella et de jambon. Refermer chaque carré et les rouler en boule.
4
Coller ces boules avec du jaune d’oeuf délayé dans un peu d'eau en forme de sapin et enfourne à 200°C pendant 16/18 minutes pour les faire dorer.
5
Pendant ce temps, faire fondre le beurre, y ajouter l’ail râpé et le persil ciselé.
6
À la sortie du four, badigeonner le sapin avec le mélange de beurre fondu. Déguster aussitôt !
Apéritif dînatoireNoëlPizzaFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Sapin en pâte feuilletée au saumon et à l'aneth pour l'apéritif de Noël
Sapin en pâte feuilletée au saumon et à l'aneth pour l'apéritif de Noël
épatantes pour réaliser un apéritif de noël en toute tranquillité
épatantes pour réaliser un apéritif de noël en toute tranquillité
Sapin de noël
Sapin de noël
Sapin de Noël pizza
Sapin de Noël pizza
Muffin sapin noel
Muffin sapin noel
Meringues sapin de Noël
Meringues sapin de Noël
Sapin feuilleté de Noël
Sapin feuilleté de Noël
Sapin de Noël en fromage frais
Sapin de Noël en fromage frais
Brownie sapin de Noël
Brownie sapin de Noël
Feuilletés aux pommes en forme de rose
Feuilletés aux pommes en forme de rose