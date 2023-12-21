Apéritif de Noël en forme de sapin : la recette simple et gourmande avec une pâte à pizza

Pour commencer les festivités de fin d'année, ce sapin de Noël va vous ouvrir l'appétit ! Avec une simple pâte à pizza, on fait des merveilles pour l'apéro.
Vous cherchez une recette simple et efficace pour épater vos invités pendant les fêtes ? C’est très simple avec ce sapin de Noël composé de mozzarella et de jambon ! Vous arriverez à les impressionner en moins de 10 minutes pour l'apéro, et tout ça pour pas cher. Aujourd'hui, on opte pour ces ingrédients, mais vous pouvez adapter facilement cette recette à vos goûts et envies en ajoutant par exemple de la sauce tomate, en version végétarienne… La présentation en forme de sapin de Noël va éblouir vos convives !
Recette Apéritif de Noël en forme de sapin
Ingrédients
- 2 pâtes à pizza
- jambon cuit ou cru
- 2 boules de mozzarella
- 1 jaune d'oeuf
- 40 g de beurre
- persil (ou basilic)
- 1 gousse d'ail
Préparation
1
Couper la mozzarella et le jambon en morceaux.
2
Couper les pâtes à pizza en 4 dans le sens de la longueur et de la largeur afin d’obtenir des carrés.
3
Ajouter sur chaque carré un bout de mozzarella et de jambon. Refermer chaque carré et les rouler en boule.
4
Coller ces boules avec du jaune d’oeuf délayé dans un peu d'eau en forme de sapin et enfourne à 200°C pendant 16/18 minutes pour les faire dorer.
5
Pendant ce temps, faire fondre le beurre, y ajouter l’ail râpé et le persil ciselé.
6
À la sortie du four, badigeonner le sapin avec le mélange de beurre fondu. Déguster aussitôt !